Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni novemberben

Belvárosi gasztrokocsma, VIP moziterem, egészséges szendvicsező és székely étterem az e havi válogatásunkban!

Az Anker közben nyitotta meg kapuit az ország egyik legklasszabb kisüzemi sörfőzdéjének gasztrokocsmája. A Mad Scientist kereskedelmi forgalomban kapható és exkluzívabb főzetein túl számos egyéb magyar és külföldi főzde vendégsöreit is meg lehet kóstolni, akár a csapra, akár a dobozra esküszünk. A több tucat sörkülönlegesség mellett natúr borokkal és minőségi töményekkel olthatjuk szomjunkat, míg a durva másnap elleni küzdelemben segítségünkre lesz Piszkor Norbert és bisztrófogásai, mint például az újhullámos gulyásleves, amelyhez a New York Moccacino nevű, specialty kávéval készült milk stoutban érlelik a marhanyakat.

1061 Budapest, Anker köz 1-3.

Eddig csak a pestiek kiváltsága volt, mostantól viszont már Budán is élvezhetjük az ötcsillagos moziélményt: az október elsején megnyitott Cinema City Mammut VIP császári kényelemmel, fejedelmi, helyben készült fogásokkal (köztük pizzák, saláták, tésztaételek és desszertek), korlátlan büfékínálattal, a legmodernebb mozitechnológiával és a legújabb filmekkel emeli még magasabbra a multiplexes lécet. A 3 VIP terem egyike a céghálózat legnagyobb befogadóképességű (89 fő) és legnagyobb vásznával (63 m2) felszerelt moziterme a régióban.

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.

2020-at írunk, a gyorskaja már rég nem jelent egyet a transzzsírban tocsogó junk food fogalmával, ahogy ezt a Budapest-szerte megtalálható egészséges élelemlelőhelyek egyre növekvő száma is mutatja. A belvárosi Sandwich Heavenben a hangsúly a frissen készült szendvicseken van: az alapot ötféle pékáru adja, a kézműves feltétek pedig mind hazai kistermelőktől származnak, a pástétomoktól a szezonális összetevőkig. Az önkiszolgáló szendvicsbár ezen felül minden nap négyféle salátával, nyolcféle levessel, ötféle desszerttel és természetes alapanyagokból készült italválasztékkal, angol teakülönlegességekkel és Illy kávéval várja a gyors és az egészséges közötti harmóniát kereső vendégeket.

1054 Budapest, Bank utca 6.

A Konyhafőnökből ismert Varga Szidónia soha nem rejtette véka alá, hogy szívéhez és gyomrához legközelebb Székelyföld ízvilága, az ottani hagyományok és értékek állnak. Réti Sebestyén séffel és Kemenczei Andrea borszakértővel közösen indították útjára a családias hangulatú Andrássy úti éttermet, amelynek legfőbb küldetése, hogy „a magyar és az erdélyi gasztrokultúrát egy székre” ültessék. A csorbaleves sült borjúgombóccal kerül tálalásra, a töltött káposztát padlizsánnal tömik meg, a mics házi zakuszkával és pikáns káposztasalátával érkezik, a puliszka pedig érlelt sajttal, erdei gombával és erdélyi szalonnával várja, hogy magunkévá tegyük.

1061 Budapest, Andrássy út 41.

A Gresham Palace 114 éves, üvegkupolával lefedett passzázsában került kialakításra a város legújabb koktélbárja, A nagy Gatsby hangulatát megidéző Múzsa. A szecessziós enteriőr eleganciája, a kézműves koktélok játékos ízvilága, és a magyaros-ázsiai fúziós konyha elbűvölő ötvözete már önmagában erős ösztönzőerővel bírnak, hát még ha hozzávesszük a hétvégi Herendi porcelános teadélutánokat és a kabaré stílusú élőzenei előadásokat. A Múzsa helyi ihletésű koktélkülönlegességei között találunk lágyabb, alacsony alkoholtartalmú tételeket (mint a sárványvirágos, gyógynövényes Buda Hills) és kesernyés, ütősebb párosításokat is (Time for Two), így garantáltan mindenki talál valami ínyére valót.

1051 Budapest, Széchenyi tér 5-6.

A főváros első, török alapanyagokból dolgozó szendvicsezője a Király utca és a Nagykörút sarkán várja azokat, akik nem csak hiszik, de komolyan is gondolják, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Az Onno Sandwich Bar török és nemzetközi stílusú reggelik széles tárházával, na meg autentikus, saját vizében melegített török kávéval várja a betérőket, de wrapekkel, spéci burgerekkel, tépett marhahúsos szendviccsel, bulgursalátával és különféle desszertekkel is csillapíthatjuk az étvágyunkat reggel nyolctól egészen este hét óráig.

1073 Budapest, Erzsébet körút 56.

Az újlipótvárosi Babka Budapest már csaknem öt éve várja tárt karokkal és buja választékkal a közel-keleti konyha rajongóit és a török, izraeli, arab, örmény, grúz gasztronómia iránt érdeklődő gourmandokat. A Babka csapata úgy döntött, eljött az idő, hogy Budát is bevegyék, ezért idén ősszel megnyitották apró csemegeboltjukat, ahonnan nem csak finom borokat, a szegedi Lucky Cap kávéit, kisüzemi söröket és kézműves péksüteményeket vihetünk haza vagy vendégségbe, de komplett mezzeválogatásokat is, gin-tonikkal kiegészítve. Figyelem, házhozszállítást is vállalnak!

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 7.

A kisebb-nagyobb kihagyásokkal csaknem 70 éve működő Stefánia úti üzlet újra életre kelt. A név megmaradt, a kínálat viszont frissült: az olasz pörkölésű kávék és a kiadós reggelik mellett hétköznaponként vegetáriánus és húsos ebéd is várja a vendégeket. A delikátesz termékek között a francia kenyerektől, péksüteményektől, desszertektől kezdve, a mentes süteményeken és kekszeken át új-zélandi borok, cseh kézműves sörök, magyar kistermelői termékek, mint például szörpök, lekvárok, hidegen sajtolt olajok, különleges pestók és egy sor görög termék is megtalálható, így kedveskedve a környéken élő nagyszámú görög közösségnek.

1143 Budapest, Stefánia út 39.