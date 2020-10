Szilvás október: Kacsasült szilvával és karfiolpürével (recept)

Új cikksorozatunkban Papp Niki építész távolodik el tanult szakmájától, és ír nekünk minden héten szenvedélyéről, a gasztronómiáról. A hetente megjelenő receptek minden hónapban más és más szezonális alapanyag köré épülnek: októberben a szilva, valamint négy szilvás fogás lesz rivaldafényben. Fogadjátok szeretettel a második receptet, amely nem más, mint a kacsasült karfiolpürével és sült szilvával!

A hónap első cikke, a legfinomabb szilvás pite receptje elérhető ITT.

Kacsa-szilva, örök klasszikus! Szerintem kevés olyan gyümölcs van, amit ennyire egyszerűen és sikeresen lehet párosítani hússal, mint a szilva. Ez a recept azoknak (is) szól, akik azért nem sütnek kacsát, mert időigényes/bonyolult/pepecselős. A húsos ételek alapja a jó minőségű húsáru, ezért ha tehetitek, ne szupermarketben szerezzétek be, hanem piacról, húsboltból, vagy még jobb, ha egyenesen a gazdától vásároljátok a kacsát ehhez a recepthez. Nem bonyolult, mégis pazar lakoma, amivel bárkit le fogtok nyűgözni.

Alább találjátok az én verziómat a ropogós kacsára, vele sült szilva és karfiolpüré.

Hozzávalók

4 konyhakész kacsacomb

500 g szilva

3 gerezd fokhagyma

chilipehely/friss chili

1 dl vörösbor

só, bors

Püré:

1 fej karfiol

100 ml tejszín

50 g vaj

szerecsendió

só, fehérbors

A kacsasült, a sült szilva és a karfiolpüré elkészítése

Melegítsük elő a sütőt 220°C-ra. A combokat egyesével sózzuk, borsozzuk, majd egy szép tepsibe fektetjük azokat és egyenletesen elosztjuk rajtuk a vékony szeletekre vágott fokhagymát. Kevés chilipelyhet vagy egy fél kimagozott és szeletelt chilit szórunk még rá, de ne essünk túlzásba, nem egy durván erős étel készítése a cél, csak fűszerezünk.

A szilva magjait eltávolítjuk és kisebb-nagyobb darabokban a kacsa köré helyezzük. Meglocsoljuk a borral, mehet még az egészre egy leheletnyi frissen őrölt bors, majd toljuk be a sütőbe. Nem kell lefedni, így is, úgy is átsül, azonban lefedés nélkül extrán ropogós lesz a bőre! Körülbelül 10-15 perc után vegyük vissza a hőfokot 160-180°C-ra és így süssük másfél órát.

Közben a karfiolt rózsáira szedve sós vízben megfőzzük. Ha kész, leszűrjük és késes aprítóba vagy botmixer-kompatibilis edénybe rakjuk. Hozzáadjuk a vajat, tejszínt, ízlés szerint fűszerezzük és pürésítjük.

Amikor minden kész, javaslom, hogy a tepsiben tálaljátok az asztalra a kacsát, mert szívmelengető a rusztikusan rotyogó étel, és így a kacsa alatt pihenő szafthoz is egyszerűbb lesz mindenkinek hozzájutnia. Jó étvágyat!

Papp Niki / FUSION