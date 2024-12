5 különleges szakácskönyv kedvenc sorozataink receptjeivel

Ha valaha is megkívántátok a kedvenc sorozatotokban látott emblematikus ételeket és ínycsiklandó fogásokat, most itt a lehetőség, hogy otthon is elkészítsétek őket! Összegyűjtöttük azokat a szakácskönyveket, amelyek népszerű sorozatok ikonikus ételeit hozzák el a vászonról egyenesen a konyhátokba.

A hivatalos Harry Potter-szakácskönyv

Pálcát (esetleg fakanalat) a kézbe, mert mágikus konyhai kalandra indulhat minden Harry Potter rajongó! Ez a különleges szakácskönyv ugyanis olyan izgalmas, könnyen elkészíthető és varázslatosan finom recepteket tartalmaz, mint a párszaszájúak sajtos sütije, a fúriafűzleves, Hagrid hatalmas húsos raguja, a Szükség Szobája mentolos mámor vagy a kákalagkoktél. A gyönyörű fotókkal teli kötet vegetáriánus, vegán és gluténmentes fogásokat is tartalmaz, valamint rengeteg konyhai tippet és tanácsot a fiatal, feltörekvő szakácsoknak egyaránt, a tökéletes roxforti lakomához.

Szívek szállodája – Gilmore Girls – A hivatalos szakácskönyv

A Gilmore Girls: A hivatalos szakácskönyv ételeket gyűjt egybe Stars Hollow minden szegletéből és azon túlról, például a Szitakötő szállóból, a Weston cukrászdából, Al Palacsintaházából, Luke kávézójából és Emily & Richard vacsoraasztaláról. A recepteket követve oylan finomságokat készíthettek el, mint Sookie rizottóját, Mrs. Kim lenmagos muffinját, Luke sajtburgerét sült krumplival és természetesen a tökéletes kávé sem maradhat el. Mindezek mellett találtok még leleményes főzőtippeket Sookie-tól, vendéglátói tippeket Micheltől, etikettre vonatkozó tanácsokat Emily Gilmore-tól, valamint Lorelai és Rory bölcsességeit arról, hogyan főzzünk gyorsan, illetve hogyan beszéljünk még annál is gyorsabban.

Boromisza István: Csengetett, Mylord? A szakácskönyv

Magyarországon több mint harminc éve töretlen rajongás övezi a Csengetett, Mylord? brit vígjátéksorozatot, amiben a kiváló humoron, az ellenállhatatlan színészi játékon, a remek szinkronon és a jellegzetes karaktereken túl nem feledkezhetünk meg Mrs. Lipton zseniális fogásairól sem. Az ikonikus sorozat világát megidéző szakácskönyvben az epizódokban előforduló fogások receptjei mellett megjelennek az V. György korabeli Anglia kulturális hagyományai is és égre fény derül Mrs. Lipton világhírű meggyes pitéjének titkára is. A könyvben hatvan kiváló, jellegzetes brit étel receptje található meg, levesek, saláták, főételek, desszertek, piknikételek és italok, kezdőknek, és haladóknak egyaránt, amik elkészítése után ajűnlott tölteni egy pohár Château Lafite-ot őméltósága pincéjéből!

Annie Gray: A hivatalos Downton Abbey szakácskönyv

A hivatalos Downton Abbey szakácskönyvben több mint száz recept található a Crawley-háztartás étkezéseinek legjavából – az emeleti díszvacsorák fogásaitól egészen a földszinti pástétomokig és pitékig. Mrs. Patmore ételei a korszak eredeti receptjeinek alapján készültek, így a gyönyörűen tálalt ételek mellé Annie Gray ételtörténész ellenállhatatlanul izgalmas betekintést ad annak megértéséhez, hogy miért éppen ezek a fogások voltak a legnépszerűbbek 1912 és 1926 között. A szereplőket ikonikus idézetei mellett még olyan bennfentes háttér-információkat is kaphattok, mint például azoknak a jeleneteknek a leírását, amelyekben az ételek kiemelten fontos szerephez jutnak. Az ünnepi menüben kaviáros pirítós, csirkés vol-au-vent, uborkaleves vagy pisztráng portói mártásban, a szolgálók asztalán tésztába sütött kolbász, marhapörkölt nokedlivel, torták vagy mézeskalács receptek közül is válogathattok.

Amanda Yee: Jóbarátok – A hivatalos szakácskönyv

Akár minden hájjal megkent séfek vagytok, mint Monica Geller, akár most indítotok ételkiszállító céget, mint Phoebe Buffay, vagy régi vágású haspókok vagytok, mint Joey Tribbiani, a Jóbarátok – A hivatalos szakácskönyv egy sor különböző receptet kínál a különböző szakmai szinten levő séfeknek. Előételek, főfogások, italok és desszertek – minden egyes fejezet olyan ikonikus csemegéket tartogat, mint Monica hálaadásnapi lakomája, Rachel húsos trüffelje, a Sült dolgok sajttal – csakis Joeynak, a Chandler-féle „A tej, amit elrágsz”, Phoebe nagyijának csokitallérja és az elmaradhatatlan Szaftos pulykás szendvics. A rengeteg színes képet tartalmazó szakácskönyv minden egyes receptje felidézi az adott epizódot, amiben az adott étel szerepel, így akár egy sorozatnézős estéhez is társíthatjátok a finomságokat.

