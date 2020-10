Jazzdallamok szárnyán: Októberben is vár a BMC!

Tudtad, hogy a jazzhallgatásnak stresszoldó hatása van? A színes könnyűzenei műfaj világhírű előadóira rákereshetsz az interneten, vagy ami még jobb, az Opus Jazz Clubban személyesen adhatod át magad a koncertélményeknek. Négy októberi programot ajánlunk!

“Bizánci szörf dzsezzként” jellemzik a 2011-ben Bujdosó János által alakított trió zenéjét, amely kacsingat ugyan az underground jazz és a világzene felé, mégsem lehet ráhúzni, hogy könnyen behatárolható. A semmihez sem hasonlítható muzsika magyar, közel-keleti és latin elemeket ötvöz, nem ritkán repetitív zenei szerkezetekre építve, a jazz műfajánál elengedhetetlen improvizációkkal és lírai képekkel. Kíváncsivá tettünk? A Bujdosó János, Szerető Dániel és Klausz Ádám alkotta trió tavaly megjelent, National Amnesia Institute c. anyagába itt belehallgathatsz, vagy megnézheted őket élőben, október 3-án. Jegyekkel kapcsolatos információkat ide kattintva találsz!

A hazai nép- és világzene egyik legkeresettebb előadója, Bognár Szilvia, mások mellett Sebestyén Márta, Rost Andrea és Lovasi András oldalán is bizonyította már tehetségét. Saját formációja által egy szokványosnak nem nevezhető felállásban, különleges hangszereléssel idézi meg a népzene, a jazz és az indiai klasszikus zene világát. Valósággal lubickolnak az eltérő stílusok tengerében, s közben meg tudják őrizni a hagyományos előadásmód természetességét. Idáig hat önálló albumot jelentettek meg, és amilyen sokszínű az eddigi repertoár (reneszánsz énekek, gyermekdalok, progresszív világzene, magyar, cigány, bolgár és görög dalok), kíváncsian várjuk, mivel rukkolnak elő a jövőben. Jegyinformáció: itt.

Nem egy, hanem két izgalmas zenei formáció hozza magával Törökország dallamait, hogy az Opus Jazz Club színpadára varázsolja a kelet hangulatát. Ott lesz a gitárművész-dalszerző Arif Erdem Ocak, aki több száz éves török dallamokat övtöz modern, perkusszív stílusú gitárjátékkal, valamint Új-Anatólia első török pszichedelikus zenekara, a Nasip Kismet, mely korokon átívelő hangzásvilágát használja a szívről és lélekről korábban soha nem hallott történetek elmesélésére. A magyar és a török világ összekapcsolódásához az Attaca World Music dalai járulnak hozzá; zenéjükre nagy hatással van a kortárs jazz és klasszikus zene nyelve, stílusa és frázisai, csak úgy, mint az autentikus magyar népzene. Gül Baba is örömét lelné benne! Jegyekkel kapcsolatos információk: itt.

10 évnyi ismeretség után, több mint 200 közös fellépéssel a hátuk mögött, 2019-ben jelent meg a szaxofonos Ben van Gelder és a gitáros Reinier Baas első stúdiólemeze, a Mokum In Hi-Fi, amelyet októberben bemutatnak az Opus Jazz Club közönsége előtt. A címadással Amszterdam városa előtt tisztelegnek, mivel mindkét fiatal holland művész ott él. Az album érdekessége, hogy kizárólag két dalon végeztek utómunkát, az összes többi anélkül, minimális elektronikus “díszítéssel” került lemezre. Baas és van Gelder nagy utat jártak be együtt; mielőtt duóként kezdtek közös munkába, bejárták a világot, és többek között a doblegenda Han Bennink mellett trióként is megmutatták, mit tudnak. Itt görgess lejjebb, ha belehallgatnál a dalaikba, és ide kattints, ha jegyet váltanál.