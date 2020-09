Hamvából támad fel a pesti rakpart századfordulós épülete

Öt feszített tempójú év után végre megnyitott Budapest legújabb szállodája: a Continental cégcsoport által üzemeltetett, és a Market Építő Zrt. által épített négycsillagos Vision Hotel Budapestben jártunk.

Az egykoron a kisgazdapárt székháza mellett a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének, a Német Kincstárnak, és a világhírű orientalista és felfedező Vámbéry Ármin otthonának is helyet adó, Belgrád rakpart 24. szám alatt található épület 1907-ben született meg Riva József tervei alapján eklektikus-szecessziós stílusban. Eredeti megjelenését a húszas évekig sikerült megtartania, eddig működött ugyanis lakóházként, az utána következő funkcióváltások jelentősen átalakították a ház belső struktúráját (például az istállós udvarból kocsiparkoló vált), helyiségkiosztását és homlokzatképzését (átépítésre került a kapuzat is), de természetesen a második világháborús pusztítások is rajta hagyták kezük nyomát az épületen, amelynek állagromlása igazán csak a kisgazdák 2002-es parlamentből való kiesése után indult meg.

Ennek vetett véget a 2015-ben megindult, az építtető számára rengeteg kihívást jelentő hotelberuházás. A három épület egybegyúrásából született szálló építését többek között a belső udvarban talált négysávos medence lebontása, a szomszédos, középkori alapokra támaszkodó épület süllyedésének megakadályozása, valamint egy egyéves régészeti feltárás lassították, de a toronydaru szűkös belvárosi telekre történő beemelése is komoly logisztikát igényelt. A Belgrád rakparti épület sajnos nem állt műemléki védelem alatt, ezért a teljes homlokzati helyreállítás sem volt előírás – ennek ellenére, a gazdasági ésszerűség határain belül, a szálloda klinkertégla berakású Duna-parti homlokzatán sikerült újra megidézni a Riva-féle szecessziós ornamentikát. A Molnár utcai hátsó traktus két részből áll, az egyik modernebb, a másik pedig az eredeti homlokzatához nagyon hasonló megjelenést kapott.

A három épületrészt az éjjel-nappal fényárban úszó átriumos belső udvart elfoglaló lobbi köti össze: innen érhetők el az egybenyitható konferenciatermek, a recepció, a kávézósarok, és az őselemeket szimbolizáló, nyugodt szemlélődésre szánt kiskertek. A letisztult belső udvar legszembetűnőbb eleme a háromszögmotívumokból álló látványfal, amelynek kihajtható elemei egy stilizált növényfal plasztikusságát hivatottak szimbolizálni, így rímelve a főhomlokzat florális motívumaira. Az indusztriális és organikus világ keveredése a szobák és a folyosók tapétáján is folytatódik, Mátyási Péter festő-grafikus dizájnja az épület vegyes építészeti hagyományát hangsúlyozza.

Annak ellenére, hogy a boutique besorolást kapta, a Vision Hotel esetében egy meglepően nagyvonalú szállodáról beszélhetünk: példának okáért mind a folyosók belmagassága, mind szélességük nagyobb az átlagosnál, a bútorok többsége prémium, olasz gyártmány, minden szobának saját kávégépe van, az elegáns, lélegzetelállító dunai panorámával (és erkéllyel vagy zárt erkéllyel) rendelkező lakosztályokba pedig minikonyha és gardróbszoba is jutott! Az apartmanok kivétel nélkül úgy lettek kialakítva, hogy hosszabb tartózkodásra is alkalmasak legyenek, a csúcsminőségű anyaghasználat és a tágas terek a mi könyvünkben öt csillagot érnek.

Helyet kapott még a szállodában egy infra- és finn szaunával, masszázsszobával és fitneszteremmel felszerelt wellnessrészleg, valamint egy spanyol tapasétterem és egy kétszintes mélygarázs.

A hotel soft openingje még a nyár során lezajlott, most viszont a koronavírus második hulláma miatti kényszerálmát alussza. Reméljük, a kivételes lokációjú épület hamarosan újra fogadhatja vendégeit, és hogy addig a már szerkezetkész állapotú tetőtéri loftlakás munkálatai is befejeződnek, hogy különleges, csipkeszerű búrája révén egy újabb fénykoronával gazdagodjon Pest esti panorámája.

A Vision Hotel Budapest számokban: