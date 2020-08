A kedvenc családbarát helyeink Budapesten

Összegyűjtöttünk 13 budapesti helyet, ahol az újszülöttől a dédiig mindenkit szívesen fogadnak, sőt, ha tehetik, még kedveskednek is nekik néhány finomsággal.

II. kerület

Az Alessio egy hangulatos étterem egy firenzei családi trattoria eredetiségével és ízeivel, amit az olasz konyha felé mély tisztelettel és csodálattal adózó vendéglátósok üzemeltetnek. A budai zöldövezetben található hely egykor cukrászdaként üzemelt, ami később a Forrai Miklós-vezette csapat munkája által alakult autentikus olasz étteremmé. Az Alessio bőséges adagokat szervíroz elérhető áron, a hagyományos toszkán ízvilágot pedig valódi olasz alapanyagokkal teremti meg. Az étterem borkínálata is említésre méltó: főként magyar borokból áll, de számos olasz és néhány osztrák bort is felvonultat. Ha a bőség zavarában nem tudsz dönteni, ajánljuk az Alessio védjegyének számító sistergő garnélarákot fokhagymás-chilis-lime-os mártásban!

1026 Budapest, Pasaréti út 55.

Ha egyszerre kívánod az otthonos, magyar ízeket, és a természet lágy ölelését, akkor Náncsi Néni Vendéglőjében a helyed! Magasan a város fölött, a Budai-hegységben találjuk Hűvösvölgy legendás éttermét, a fővárosi lakosok kedvelt nyári kulináris kirándulóhelyét, melynek tágas teraszát minden oldalról zöld borítja. Kínálatában megtaláljuk a hagyományos magyar konyha színe-javát, a fogások házias ízvilága pedig a legkritikusabb vendéget is garantáltan elvarázsolja. A fogásokat egytől egyig sok szeretettel és türelemmel készítik, a tanyasi tyúkhúslevestől kezdve a szalvétagombóccal tálalt, omlós vadas marháig, a szánkban megidézve mindannyiunk gyermekkorának felhőtlen vasárnapjait, mikor is az egész család a nagymamánál gyűlt össze, hogy főztjével együtt a szakács bölcsességéből is magáévá tegyen egy kicsit.

1029 Budapest, Ördögárok utca 80.

A 2007-ben megnyitott Porcellino Grasso egy ízig-vérig olasz étterem, ahol az olasz alapanyagokból, házi receptek alapján készülő, esetenként kemencében sült ételek mellett a vidéki trattoriák hamisítatlan hangulatába is belekóstolhatnak a gyermekes vendégek. A felnőtteket olyan csodás fogások várják, mint hízott libamájkrémmel és fügelekvárral kínált bruschetta, a livornói pikáns halleves, vagy a friss kecskesajttal szolgált, céklával töltött pasta caramelle, míg a csemetéket gyereksarok és játszótér várja. Mi több, ha kedden 15 és 18 óra között érkezünk, a gyerekek bepillantást nyerhetnek a pizza készítés rejtelmeibe, szombaton és vasárnap pedig arcfestés, lufihajtogatás és gyerekprogramok egész sora garantálja az aktív kikapcsolódást az egész család számára!

1024 Budapest, Ady Endre utca 19.

III. kerület

Egy igazán különleges gyerekkori emléket őriz és igyekszik feleleveníteni az óbudai Harapó Mókus Vendéglő: a nagyszülőknél átélt “én vagyok a világ közepe” érzést, amelynek fő alkotóelemei a soha nem lankadó, szeretetteljes törődés és az ízletes ételek. A Zápor utcai vendéglátóhelyen szerencsére egyikből sincs hiány, így itt valóban lelassulhat az ember, miközben finom, házias fogásokat kóstol. Utóbbiak közé tartozik például az őrségi fehércsokis-málnás gombóc, amelyet a lenti fotón is láthattok, de a Vilmos névre keresztelt csirkebatyu is kiváló, ami gyakorlatilag karamelizált körtével és camambert sajttal töltött csirke rántva, vilmoskörte-pálinkás diólekvárral és burgonyapürével. Próbáljátok ki!

1032 Budapest, Zápor utca 69.

Van egy családi hangulatú étterem az óbudai zöldövezetben, a hangos városi zajoktól távol, amely otthonos atmoszférával, újragondolt, mégis hagyományos magyar ételekkel és kézműves borok széles választékával várja a vendégeket. A Stelázsi Kávézó, Étterem és Borbár célja, hogy “nagymamás” odafigyeléssel elevenítse fel gyerekkorunk emlékeit, és modern köntösbe bújtassa azokat. Á la carte kínálatuk mellett, a Stelázsiban ebédmenüt is elfogyaszthatunk hétköznap 11.30 és 15 óra között – három fogást 2320 forintért. Többféle előételből, számos főételből és desszertekből választhatunk, de salátákat és üdítőket is kedvezményes áron fogyaszthatunk menünk mellé.

1036 Budapest, Nagyszombat utca 3.

V. kerület

A 2002-ben megnyílt Károlyi Étterem a Petőfi Irodalmi Múzeummal együtt osztozik a régi pesti belváros egyik legszebb, 17. század végén épült palotáján, Budapest gasztropalettájának egyik legjobban titkolt kincse, amelynek modern felfogásban elkészített, mindenki által fogyasztható klasszikus fogásai és varázslatosan csöndes, pálmafákkal és leanderekkel díszített kerthelyisége azonnal rabul ejtik az ember szívét. Az évszak szerint változó étlapról a hagyományos magyar konyha legnépszerűbb tételein túl több gluténmentes, vegán és vega, valamint cukor- és laktózmentes opció közül is választhatunk, de akármit is rendeljünk ki (gyümölcslevest vaníliafagyival, kacsamellet sós karamellás almával és dödöllével, vagy chilis juhtúróval töltött rántott gombafejeket, kapros joghurttal és jázmin rizzsel), a laktató adagokban, a tökéletes ízekben és az ízléses tálalásban biztosak lehetünk.

1053 Budapest, Károlyi utca 16.

IX. kerület

A belvárosban található Black Cab közkedvelt „hamburgeres” hely, egy csipetnyi angol gasztronómiával kiegészítve. Konyhájáról csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni: a friss, malátaecettel meghintett sült krumpli díjat érdemel, míg a kreatív „make your own burger”, azaz tervezd meg a saját hamburgered koncepciónak hála a vendégek kiválaszthatják a zsemle méretétől kezdve a húst és a feltéteteket is. A ház specialitásaival szintén megéri próbát tenni, ilyen a népszerű Cabbie Burger is, amiben angol cheddar sajt, közepesen sült marhahús és enyhén csípős jalapeño paprika rázza fel az ízlelőbimbókat. A fantasztikus saláták, hot-dogok és a házi brownie csupán a jéghegy csúcsa.

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

XI. kerület

A Jardinette egy olyan családias étterem, ahol a tradicionális alapokat kiváló érzékkel keverik mindennel, ami modern. Az állandóan megújuló ételek között grill- és vegetáriánus ételek is rendelhetők, míg a desszertpaletta nemrégiben gyermekkorunk kedvenc süteményélményeivel bővült: olyan klasszikus ízeket idéznek fel, amelyek már az első falat után igazi békebeli hangulatba hoznak. A gyerekek örömére tizenkét féle fagylalt kapható, köztük gluténmentes és vegán is. Mindenképp kóstoljátok meg a piemonti mogyorót, vagy a pisztáciát, amelyet az Etna tápanyagdús talaja érlelt tökéletesre! Vasárnaponként az ide látogató gyermekekkel külön animátor foglalkozik, míg a szülők hátradőlve élvezhetik az ízeket.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

XII. kerület

A Déli pályaudvartól egy tíz perces sétára található, egy 1929-es építésű villában berendezett Villa Bagatelle törzsközönsége nem véletlenül képes akár a város másik végéből is ide zarándokolni egy finom reggeliért. A színvonalasan felújított, egyszerre villa mindhárom emeletén egy másik világ vár: a földszinti Brótpékségben természetes alapanyagokból készült kenyereivel és péksüteményeivel csillapíthatjuk az étvágyunkat, az emeleti Bistróban egész napos reggeli ajánlatok hosszú sorából (a lehetőségeink a hamm & eggstől a bundáskenyéren át a kacsamájmousse-ig terjednek) és könnyed, szezonális ebéd fogásokból (mint például a zöldborsó krémleves vagy a club sandwich) válogathatunk kedvünkre miközben gyermekeink lefoglalják magukat a játszósarokban, a másodikon található Salon pedig tökéletes helyszíne lehet legközelebbi családi rendezvényünknek.

1126 Budapest, Németvölgyi út 17.

XIII. kerület

Korlátlan étel-és italfogyasztás fix áron a Trófea Grill Éttermekben! Tárt karokkal vár Budapest egyik legközkedveltebb all you can eat étteremláncának két vendéglátóegysége, amelyek most különleges ajánlatokkal kedveznek betérő vendégeiknek. A Visegrádi utcán található étteremben a fix ár tartalmazza a korlátlan koktélfogyasztást is, míg a Király utcában a széles választék isteni pizzákkal egészült ki. A Trófea a legkisebbekre is különös figyelmet fordít: az állandó gyermekkedvezményen kívül a kicsiket minden hétvégén játszósarokkal és héliummal töltött lufival várják. Míg a gyerekek játszanak, a szülők élvezhetik a gasztronómiai élményt, kóstolhatnak akár fekete kagylót és polipot is, ha hétköznap este fél 6 után, hétvégén vagy ünnepnapokon látogatnak el a Trófeába.

1113 Budapest, Visegrádi utca 50/a.

1061 Budapest, Király utca 30-32. (nyitás: szeptember 10-én)

XIV. kerület

Budapest legszebb parkjában, egy kicsiny szigetre épült rá a Robinson étterem, így idézve meg a névadó Daniel Defoe-regény hajótörött főhősének történetét. A tóparti ház már harminc éve áll a helyén és biztosít időtlen ízeket László Árpád tulajdonos vezénylésével. 1989-ben nyitottak, és az étterem jelenleg két emeleten működik: a földszinten könnyed, nemzetközi és magyar konyhák által inspirált fogásokat kérhetünk, míg az emeleten kiadós húsételek várnak minket. Az étlapon több nemzet konyhája képviselteti magát, így rendelhetünk többek között kókuszos lazaccurryt, hortobágyi húsos palacsintát, valamint kacsamájpástétom is.

1146 Budapest, Városligeti tó

XX. kerület

A Dodo’s Restaurant elsősorban vendégorientált szemlélete és a mennyiség felett a minőséget előtérbe helyező alapelve miatt emelkedik ki a budapesti vendéglátóhelyek sorából. A vendéglátóegység hivatalosan 2020 februárja óta létezik, miután Veréb Dorina tulajdonos elhatározta, új színt visz a négycsillagos Duna Garden hotel éttermének mindennapjaiba. A Budapest belvárosától mindössze tízperces autóútra található Dodo’s Restaurant tágas, Duna-parti terasszal, egy 19 kishajó befogadására alkalmas kikötővel, impozáns belső térrel és, ami a legfontosabb, Elek Richárd séf neve által fémjelzett bisztróételekkel várja vendégeit.

1203 Budapest, Vízisport utca 12.

Pesterzsébeten, a Duna fővárosi szakaszának egyik érintetlen részén nyílt meg két éve nyáron a VakVarjú Csónakház étterem, mely magyaros ízekkel, látványkonyhával és esténként élő zongorajátékkal csábítja be a látogatókat a gyönyörűen helyreállított, békebeli hangulatot árasztó csónakházba. A VakVarjú étteremlánc legfiatalabb tagjánál alaptartozéknak számítanak a szezonális alapanyagok, a magyar borrégiók legzamatosabb palackjai, a közvetlen Dunai panorámát kínáló terasz, és a másik három egységnél már jelesre vizsgázott gyereksarok. Hogy a kis lurkók garantáltan ne unják szét a fejüket, amíg a szülők a Sinka Tamás konyhafőnök által megálmodott örömfalatokat ízlelgetik, hétvégenként dél és négy óra között egy pótnagyi segítségével vezethetik le a fölös energiáikat.

Vakvarjú Csónakház 1203 Budapest, Vízisport utca 12-18.

VakVarjú Étterem Pest 1061 Budapest, Paulay Ede utca 7.

VakVarjú Vendéglő Buda 1116 Budapest, Érem utca 2.

VakVarjú Beach Bistro 1117 Budapest, BudaPart-Kopaszi gát 2.

VakVarjú Étterem Újlipótváros 1133 Budapest, Bessenyei utca 4-6.