Minden idők 10 legjobb Disney-meséje

A Disney-meséket eredetileg gyerekeknek szánták, de valljuk be, néha felnőttként is szívesen leülünk megnézni egyet-egyet. Minden idők legjobbjai közül szemezgetve összeállítottunk egy TOP 10-es listáját, amelyből te is inspirációt meríthetsz, ha felvidítanád a hétvégéd.

Bambi (1942)

Felix Salten regényét vette alapul az árván maradt szarvasgida történetét bemutató animációs film. Végigkövethetjük Bambi első lépéseit, tanúi lehetünk, ahogy térképezi fel az őt körülvevő világot, és láthatjuk, mi történik vele, amikor veszélyes helyzetekkel szembesül.

Hamupipőke (1950)

A Hamupipőke egy igazi Disney-klasszikus, műfaját tekintve zenés, romantikus fantasy. Magyarországon elsőként 1961-ben, majd 1985-ben felújított változattal került mozikba. A Disney egyik legsikeresebb alkotása. Élőszereplős változatát 2015-ben nézhettük meg, melyben a címszerepet Lily James vállalta.

Pán Péter (1953)

A J.M. Barrie azonos című regénye alapján készült, amerikai rajzfilmet 1953-ban vetítették a tengerentúli mozik. A repülő kisfiú és barátainak története Magyarországon 1998-ban, VHS-en jelent meg. 2003 óta élőszereplős változata is van.

101 kiskutya (1961)

Az amerikai rajzfilm Dodie Smith The Hundred and One Dalmatians című regényén alapul, történetét senkinek nem kell bemutatni. Hazánkban először 1964-ben, majd 1984-ben mutatták be, az új magyar változat pedig 1995-ben debütált a magyar mozikban. Glenn Close főszereplésével 1996-ban készült belőle film.

A kis hableány (1989)

Az azonos című Andersen-mese egyik leghíresebb feldolgozása a Disney-filmek sorában a 28. Az Atlantika titokzatos, víz alatti világába kalauzoló filmet mind a kritikusok, mind a közönség imádták. Az élőszereplős változat forgatását terv szerint 2020 áprilisában kezdenék.

A Szépség és a Szörnyeteg (1991)

Belle a Disney egyik legprogresszívabb női főhőse. A Szépség és a Szörnyeteget Magyarországon 1992-ben vetítették először a mozikban; pár évvel ezelőtt Emma Watson főszereplésével mutatták be élőszereplős változatát.

Aladdin (1992)

Adott két fiatal, egy minden kívánságot teljesítő dzsinn, fülbemászó dalok, egy repülő szőnyeg, egy szarkasztikus papagáj, egy csapat gonosz bajkeverő, és egy varázslatos történet, aminek a végén természetesen a jó kerekedik felül. A 2019-ben készült, élőszereplős változatot is ajánljuk, mert biztos, hogy feldobja a hangulatod!

Az oroszlánkirály (1994)

Sokunkban élnek könnyes emlékek Az oroszlánkirállyal kapcsolatban. A rajzfilm egy trilógia első része, világviszonylatban az egyik legnagyobb bevételt produkált animációs film. “Élőszereplős” feldolgozása 2019-ben került mozikba.

Lilo & Stich – A csillagkutya (2002)

A Lilo & Stich fontos gondolatokat fogalmaz meg a lehető legaranyosabb módon. 2003-ban Oscar-díjra jelölték, ám végül nem a készítők vihették haza az elismerést jelentő szobrocskát. Sikerén felbuzdulva kétrészes folytatást kapott, és sorozat is készült belőle.

Jégvarázs (2013)

Mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatták a mai napig hihetetlenül népszerű amerikai animációs filmet, és azóta minden kislány Elzának szeretne beöltözni. Második rész is készült hozzá, de a rajongók szerint az elsőt nem sikerült felülmúlnia a készítőknek.