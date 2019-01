Disney-klasszikusok újratöltve – Aladdin, Mulan, Quasimodo és Ariel is visszatér egy élőszereplős filmben

Ahogy már írtam korábbi cikkemben a Dumbó élőszereplős változata kapcsán, a Disney-nél mostanában nem bízzák a véletlenre a mozigyártást. A következő néhány évben egyre-másra jönnek ki a régi kedvenceink remake-jei. Összegyűjtöttem nektek, hogy mely klasszikus (kasszasiker) mesék érkeznek a mozikba új formában.

De vajon miért születnek ezek a filmek?

Felnőttünk. Az X és az Y-generáció is, de még a szüleink is ezeken a meséken nőttek fel, hiszen a legelső Disney-világsiker, a Hófehérke és a hét törpe még 1937-ben jött ki az álomgyárból. Gondoltátok, hogy Hófehérke már 82 éves lesz idén?

Ez egy nagyon hálás terep. Bennünk, “ipszilonokban”, akik imádtuk ezeket a meséket, nosztalgikus érzéseket idéz elő, ráadásul mivel rajtunk már letesztelték korábban, ezért nem nagyon lőhetnek mellé a forgatókönyvekkel, a rendezők és a filmforgalmazók is biztosra mennek velük.

Azt viszont okosan felismerték, hogy a mai gyerekeknek már más az ingerküszöbe, így a nagyon látványos CGI-al, szuper színészekkel próbálják betalálni az új célközönségüket. Vagy csak azért csinálják, hogy ne legyen “ciki” felnőtt fejjel animációkat, rajzfilmeket néznem?

Na de kezdjük azzal a három filmmel, amit még idén meg is nézhettek

Kedvenc kiselefántunk történetét, a Dumbót március 28-tól láthatjuk Magyarországon a mozikban, olyan szereplőkkel, mint Eva Green, Colin Farrell, Micheal Keaton és Danny DeVito, a rendező pedig nem más, mint Tim Burton.

Az eredeti 1992-es Aladdin feldolgozása május 23-án kerül a filmvászonra, Will Smith (Dzsinn), Mena Massoud (Aladdin) és Naomi Scott (Jázmin) szereplésével.

Az oroszlánkirály csodaszép, új változata pedig július 18-án érkezik, erről itt írtunk bővebben.

Ezeket várhatjuk még a következő években

Jövőre, 2020 márciusában debütál a Mulán, Yifei Liu főszereplésével, de Jet Li is tiszteletét teszi benne, a casting során különösen figyeltek arra, hogy a hitelesség miatt, csak kínai szereplők legyenek a főbb szerepekben. Mi pedig nagyon köszönjük, hogy nem lesz benne elmaszkírozott Orlando Bloom meg Amy Adams. A rendezője Niki Caro, akit a Menedék és A bálnalovas filmek kapcsán ismerhetünk többek között.

2021-ben érkezik a fabábú, aki igazi gyermek akar lenni, Pinokkió is, amelyről azt írják, hogy egy kicsit sötétebb, komorabb verzióban mutatja majd be a történetet. Azért valljuk be, hogy Disney összes adaptációjának megvan a sötét oldala, hiszen az eredeti verziók korántsem a gyermekeknek szóltak, csak a Grimmek a mesegyűjtés során egy kicsit finomították őket, Disney pedig egyenesen cukormázba mártotta a történeteket. A rendezője nem más, mint Guillermo del Toro lesz, aki a legutóbb a legjobb filmért járó Oscar-díjat is bezsebelte A víz érintése című filmért. Az eredeti amerikai változatot egyébként 1940-ben mutatták be.

Az 1989-es A kis hableány remake-je kapcsán egyelőre csak pletykák keringenek, miszerint Chris Evans és Lady Gaga bejelentkezett Erik herceg és Ursula szerepeire, de ez utóbbira Meryl Streep neve is felmerült. Arielt pedig szívesen eljátszana Lindsay Lohan. (Bár őt nehezen tudnánk elképzelni a naivaként, a másik három karakter szuperül mutatna a bőrükben.)

Az első világhírű Disney-film, ami még 1937-ben került a mozikba, a Hófehérke és a hét törpe feldolgozásáról csak anyit tudunk, hogy a forgatókönyvet Erin Cressida Wilson írja majd, aki legutóbb A lány a vonaton című filmét írta. Ennek a történetnek számos feldolgozása született az évtizedek során mind filmben, mind sorozatban egyaránt.

Jön a csodaszép Notre Dame-i toronyőr is Bill Condon rendezésében, akinek az új, Emma Watson-féle A szépség és a szörnyeteget is köszönhetjük, de ő rendezte a Chicago és a Dreamgirls című filmeket is többek között.

Egyéb történetszálak

A fentieken kívül még több spin-off is érkezik, ami ugye egy sztori egy-egy karakterének történetét dolgozza fel, ilyen lesz az Aladdinből a Dzsinn, a Hófehérke és a hét törpéből a Herceg, illetve A 101 kiskutyából a Szörnyella de Frász, akit Emma Stone játszik majd.

Ti melyik kedvenc karaktereteket, filmeteket szeretnétek látni még új köntösben?