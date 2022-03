Indítsd a napot latte arttal! – 7 kávézó Budapesten, ahol újragondolták a kávézás élményét

Ha unod a már jól megszokott kávérendelésedet, dobd fel egy kicsit a napot egy nem mindennapi választással. Válogass a felsorolt specialty kávézók közül, és kostóld meg a különböző variációkat, akár színes kiadásban, vagy próbáld ki a Távol-Kelet kedvencét, a matchát!

A Smúz kávézó volt az első hazánkban, ahol színes kávéval örvendeztették meg a vendégeket, üzletük pedig egyszerre szolgál virágüzletként és borbárként is. A színpompás specialty kávékat a világ legjobb kávégépeként emlegetett La Marcoccon készítik el, amelynek minden egyes darabját kézzel készítik Firenzében. Emellett a kávékhoz használt sima és alternatív tejek biominősítésűek, süteményeik pedig minőségi alapanyagokból, francia vajjal és belga csokoládéval készülnek. Mindezt megkoronázza az utánozhatatlan kilátás, amelynek köszönhetően a Smúz randihelynek sem utolsó. Az üzlet ugyanis a Parlamentre néz, a távolban a Halászbástyával.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18.

A Mokka Cukkába nem csak az isteni brunch választékuk miatt érdemes betérnetek, hanem azért is, ha unjátok a már megszokott fekete kávét, és gyönyörködnétek egy kis latte artban. Forró italaikat ugyanis különböző színekkel vegyítik, így alkotva nem mindennapi formákat, és még különlegesebbé téve a specialty kávézás élményét. Ezek a kávé remekek még egy nehéz reggelen is mosolyt csalnak az arcunkra. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a közkedvelt reggelizőhely hétfőn és kedden zárva tart, a hét további részében pedig 4 óráig van nyitva, így a nap utolsó kávéját még lehörpinthetitek náluk.

1054 Budapest, Báthory utca 3.

A Pompeii Latte Art baristái kreativitásuk minden egyes szegletét kihasználva készítik el a kávé remekeket, legyen szó mackóról, hattyúról, virágról, vagy cseresznyefáról. A specialty kávék mindegyike 100 százalék arabica kávébabból készül, a minőségi forró italt pedig egy Milánóban készült karos Rocket gép segítségével készítik el. A tulajdonos végzettségét tekintve történész, az ókori Róma iránt érzett szeretete pedig nemcsak az interiőrben, de a kávék mintáján és a hozzá érkező tekercseken is visszaköszön, görög és római filozófusok bölcs mondásaival, amelyeket érdemes lehet megfogadni. A művészet és a kávé ötvözetével már két belvárosi üzletükben is találkozhattok, az élmény mindkét helyen garantált.

1094 Budapest, Mester utca 18.

1066 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 54.

A Cho Coco Pauler utcai hangulatos kis üzletében a tulajdonosok bevallása szerint is minden a csokoládé körül forog. Az első kerület édesség kavalkádja (vagy inkább csokoládériuma) nemcsak Budapest egyik legnagyobb kínálatával rendelkező csokiboltja, ahol több mint háromezer féle édesség közül válogathattok, hanem egyben kávézóként is üzemel. Egyik specialitásuk a beetroot latte, amelynek különleges, rózsaszín árnyalatát cékla hozzáadásával, természetes módon érik el. Emellett a specialty kávék választéka is figyelemreméltó, amelyet kellemes környezetben, Budapest egyik legszebb részén fogyaszthattok el.

1013 Budapest, Pauler utca 7.

Letisztult és modern dizájnnal várja vendégeit a Jászai Mari térnél a Waycup Budapest, ahol minden nap arra törekednek, hogy újhullámos kávézóként minden nap megteremtsék a kikapcsolódás és egy jó beszélgetés lehetőségét. Kávéikat magas minőségű alapanyagokból készítik el, beszállítóikat gondosan megválogatják, környezettudatos eszközöket alkalmaznak, emellett pedig folyamatosan követik a trendeket, így náluk sem maradhat el a latte art élménye. Baristáiknak igazi szenvedélye a kávé, mindent tudnak róla, ezért biztosra vehetitek, hogy minden nap a legjobb minőségre törekednek. Indítsd a napot náluk és garantáltan jobb kedvvel indulsz munkába!

1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/B

Matcha Tsukiban minden az eredetileg Kínából származó, de Japában elterjedt, zöldteából készült italokról és ételekről szól. A jellegzetes ízéről ismert matchát lehet nagyon és kevésbé is szeretni, egy biztos, egyszer az életben mindenkinek ki kell próbálnia, már csak azért is, mert rengeteg pozitív éllettani hatása van. Ehhez pedig tökéletes helyszín lehet a Kálvin téren és az Alleenál is megtalálható kavézóik egyike, hiszen mindkettő esetében prémium minőségben fogyaszthatjuk a zöldtea porból készült italokat és süteményeket. A matcha italokat hideg és meleg kiadásban is elkészítik, amennyiben viszont inkább az édességek (vagy a fagylalt) miatt tértek be valamelyik üzletükbe, sima kávé is megtalálható a választékukban.

1053 Budapest, Kálvin tér 2.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.

A Grumpy Monkey Budapest magyar tulajdonosai közel tíz évvel ezelőtt nyitották meg első kávézójukat Ausztráliában, amelynek akkora sikere lett, hogy ezen felbuzdulva úgy döntöttek, Budapesten nyitják meg második üzletüket. A siker minden bizonnyal a náluk kapható, az üzlet logójával ellátott ausztrál specialty kávéknak, valamint a saját recept alapján készült sós és édes leveles tésztából készült süteményeknek köszönhető, hiszen mindenben a legjobb minőségre törekednek. Ha kíváncsiak vagytok milyen érzés lehet a világ másik felén elkortyolni egy finom kávét, érdemes betérnetek a Taksony utca 7. szám alatt található boltba.

1134 Budapest, Taksony utca 7.