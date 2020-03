End of the Road – Utolsó turnéjára indult a KISS

A budapesti búcsúkoncertre 2020. július 16-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.

Robbanások, riffek és repülő szuperhősök: a KISS bejelentette END OF THE ROAD elnevezésű utolsó turnéjának összes állomását, ahol decibelekbe csomagolt látvánnyal, hatalmas produkcióval és legendás dalokkal ünnepelnek majd. Négy és fél évtizednyi szuperlatívuszok után ezen a turnén mond búcsút rajongóinak az ikonikus banda. Ahogy a kvartett néhány nappal ezelőtt a KISS Kruise-on bejelentette, a többéves turné 2020 nyarán Európába is ellátogat, és Budapesten is látható lesz!

A sminkes szörnyek nem kevesebbet kínálnak, mint egy óriási rock show-t pirotechnikával, lézerekkel, hatalmas színpaddal és egy kisvárosnyi lámpaparkkal. Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer és Tommy Thayer vért és tüzet fognak okádni, rakétákat lőnek ki a hangszereikből és a rajongók felett szállnak. A klasszikus sminkjeikben több mint két órán keresztül játsszák azokat a dalokat, amelyek egy egészen új műfajt hoztak létre, és a KISS-t a Rock and Roll Hírességek Csarnokába juttatták. Olyan klasszikussá vált dalokról van szó, mint például az I Was Made For Lovin ‘You, a Love Gun, a Deuce vagy a Rock And Roll All Nite, valamint még tucatnyi slágerük a 24 arany- és platinalemez státuszt elért albumaikról.

A 2019 januárjában, a kanadai Vancouverben indított turnéval a zenészek Észak-Amerika legnagyobb csarnokaiba, Európa nagyvárosaiba és a legnagyobb fesztiválokra jutottak már el. Még előttük van Óceánia, Ázsia, Dél-Amerika és egy újabb oda-vissza utazás az Egyesült Államokban. A KISS világméretű jelenség, tehát karrierjüket egy hatalmas világkörüli robbantással fejezik be – vagy inkább sok robbantással, estéről estére. A KISS azt ígéri: „Ez lesz az utolsó ünnep azoknak, akik már láttak bennünket, és az utolsó lehetőség azoknak, akik még nem.”

Már a legutolsó koncertet is bejelentették. 2021. július 17-én az 1973-ban alapított banda utoljára abban a városban áll színpadra, ahol az egész kezdődött: New Yorkban. Hiszen még a legizgalmasabb party sem tarthat örökké. Az END OF THE ROAD turnéval “Demon”, “Starchild”, “Spaceman” és “Catman” elbúcsúzik a rajongóktól 45 éves zenei karrierjüket ünnepelve, amely alatt több mint 100 millió lemezt adtak el, rekordokat döntöttek és befolyásoltak szinte minden zenekart a Rock’n’Roll történetében.

A budapesti koncertre jegyek most még kaphatók a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül.