Reggeli és brunch Budapest legjobb helyein

Az éhség negatív hatással van a közérzetre: nyugtalanná, türelmetlenné, és morcossá tehet. Mindez a vércukorszint hirtelen lecsökkenésével magyarázható. Ne hagyd, hogy elrontsa a napodat a reggeli rosszkedv, nyugtasd meg vadul korgó gyomrod a lenti brunch-lelőhelyek egyikén!

Bár jelenlegi tudásunk szerint az időutazás nem lehetséges, ismerünk egy elragadó belvárosi bisztrót, ahol a 60-as 70-es években érezheted magad. A műanyagmentes Marty’s múltidéző belső dizájnnal és modern, környezetbarát megoldásokkal, a legújabb gasztronómiai trendekre felkészülten várja vendégeit. Kínálatukban étvágygerjesztő nemzetközi brunch különlegességek, klasszikus magyar fogások, könnyű üzleti ebédek és házi sütemények versengnek az éhes betérők -köztük vegánok, vegetáriánusok és ételintoleranciával (liszt, tejtermék) élők – kegyeiért, akiket a nap bármely szakában szívesen látnak, reggel 8-tól egészen éjfélig. Ami a finomságok alapanyagait illeti, a természet adta hozzávalókkal dolgoznak, és mindent frissen, a helyszínen készítenek el.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 5.

A Cafe Brunch Budapest és a Brunch Bistro Budapest egyaránt élre törnek a reggelizőhelyek fővárosi bakancslistáján. Mennyei kínálatukat, melyet az idei évtől izgalmas újdonságokkal egészítettek ki, magyar és nemzetközi ételek inspirálták. 2020 egyik legnagyobb dobása az avokádós pirítós kézműves kovászos kenyérrel, guacamoléval és 2 buggyantott tojással, de szintén kedvelt fogás a lendületes napok ellenállhatatlan alapeleme, a magyaros rántotta kolbásszal, hagymával és hegyes erős paprikával. A felújítás miatt március közepéig zárva tartó Café Bruch megújulva, több ülőhellyel kiegészülve várja a reggelizni vágyókat, akiknek azt javasoljuk, foglaljanak asztalt időben, ha nem akarnak hoppon maradni!

Café Brunch Budapest

1065 Budapest, Hajós utca 26/b

Brunch Bistro Budapest

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 19/b

A Fiaker közvetlen eleganciájával, pasztell színeivel és hatalmas boros polcaival lopta be magát a szívünkbe. Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területéről származó borokat, pezsgőket ismertet meg vendégeivel, akik szám szerint 400 palack között találhatják meg új kedvencüket. Gasztronómiai palettája sem kevésbé változatos: akár mindenevő vagy, akár speciális diétát folytatsz, reggel 8-tól késő estig tárt karokkal várnak. Ahogy mi is tettük, náluk kezdheted a napod laktató meleg villásreggelivel, ha szeretnéd, akár egy pohár könnyű pezsgővel kiegészítve. Volt szerencsénk megkóstolni az elképesztően finom Eggs Benedictet, amit füstölt pisztránggal kértünk, majd mennyei, házi lekvárral kínált tarkedlit tűztünk a villánkra. A Fiaker tematikus rendezvényekben sem marad alul: rendszeresen otthont ad vasárnapi brunch-oknak (március 8-án például tavaszi étlap-premierrel várnak) és élőzenés borvacsoráknak.

1075 Budapest, Madách Imre út 11.

A 12. kerület szívében találjuk a 10 éves Budai Pékség-hálózat barátságos kávézóját. A hét minden napján nyitva tartó helyszínen hétköznap 7.30-14.30-ig, hétvégén egész nap friss reggelivel várnak, melyet márciustól novemberig akár a teraszon is van lehetőségünk elfogyasztani. A kínálatban jól megférnek egymás mellett a saját készítésű péksütemények, az omlettek, az ízletes szendvicsek, és az olyan különlegességek, mint az amerikai palacsinta juharsziruppal vagy a granola görög joghurttal és friss gyümölccsel. A Budai 3 hétfőtől péntekig napi ebédmenüvel, salátákkal, illetve vegetáriánus és vegán finomságokkal is kényezteti vendégeit. A Budai Pékség fennállása óta már 4 kávézót nyitott a 12. és a 2. kerületekben, sőt egy kézműves műhelyt is üzemeltet, ahol az érdeklődők bepillanthatnak a náluk kapható sütemények és finompékáruk elkészülésének kulisszatitkaiba. A kávé szerelmeseit a Budai 3-ban kézműves magyar és külföldi pörkölők termékei várják.

1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 35/A

A The Ritz-Carlton, Budapest nem bízza a véletlenre az érkező tavasz megünneplését. A luxusszálloda a brunch-olni vágyókat megcélozva három jelentős, szívünknek kedves eseménnyel kedveskedik az előttünk álló időszakban. Március és május között havonta egyszer elegáns vasárnapi brunch-ra várnak a Kupola Lounge-ban. Emeld poharad a nőkre a The Ritz-Carlton nőnapi brunch-án március 8-án, töltsd a napod a családdal, barátokkal az április 12-i húsvéti eseményen, vagy ünnepeld az élet ajándékát és az édesanyákat május 3-án! Pazar fogásokra, változatos ízekre, művészien prezentált desszertekre számíthatsz élőzenei aláfestéssel; olyan élményben lesz részed, ami az egész napodat, sőt, a következő hetedet is meghatározza. A hotel jellegzetes kupolája és gyönyörű kristálycsillárja alatt különleges lesz minden eltöltött perc. Ne felejtsd el átadni magad a megkapó hangulatnak! Foglalás: +36 1 429 5500.

1051 Budapest, Erzsébet tér 9-10.

Két típusú ember létezik: az egyik a koránkelő, a másik a reggeli kihagyását is megkockáztató, sokáig alvó. Nem mintha választani kellene mostanában, hiszen szerencsére ott van például a Szabadság tér és a Parlament közelében megtalálható Mokka Cukka, ahol valójában bármikor megejtheted a nap első étkezését. Isteni finom, nemzetközi és magyaros ételek (gluténmentes, vegetáriánus, vegán és húsos opciók) sorából lehet választani egy csésze specialty kávé mellett, és ha már a koffeinbombákról van szó, nem felejthetjük el, hogy a Mokka Cukkában színes latte art-tal teszik egyedivé a csészébe kerülő csodákat. Ha igazán laktató, magyaros főételre vágynak az ízlelőbimbóid, brunch helyett az ebéden is elgondolkodhatsz náluk. Nézz szét a napi ajánlatok között!

1054 Budapest, Báthory utca 3.

Ha egy igazán családias hangulatú reggelire vágynál, mindenképpen figyelmedbe ajánljuk a Kiskifli kávézót, amit apró mérete tesz különlegessé. A pultosoknak mindig van néhány jó szavuk a vendégekhez és gyakran közös cseverészés alakul ki a törzsvendégekkel, akár egy családi reggelinél vagy ebédnél is. Reggeli ételeket egész nap kínálnak, ezenkívül választhatsz szendvicsek, saláták és napi ebéd menü közül is. Ráadásként a szendvicseket, valamint a tojásételekhez kínált pirítóst kérheted gluténmentes verzióban, a sütik pedig kivétel nélkül cukormentesek, de itt is gondoltak a glutén- és laktózérzékenyekre. Nem utolsó sorban nem csak a hangulat, az árak is barátságosak, és ha nem érnél rá helyben fogyasztani, bármit elkészítenek elvitelre is.

1134 Budapest, Apály utca 2/b

Reggelente nehezen térsz magadhoz? Ideje, hogy bevezess egy új szokást: add meg a kezdő lökést a napodnak egy energianövelő brunch-csal! Ismerünk egy Andrássy úthoz közeli helyet, ahol gyönyöröket élhet át a gyomrod, nem mellesleg telt ízvilágú Illy kávét töltenek a csészédbe. A kávézóként és fagylalt lelőhelyként is működő Cup & Scoop egy listányi finomsággal vonzza vendégeit, akik előtt ott a kihívást jelentő feladat, hogy válasszanak a mennyei szendvicsek, puha és ízletes, helyben sütött pékáruk, gofri, frissen facsart narancslé, teák, és kézműves pillecukorral dekorált forró csokoládé közül. A pillecukorral kapcsolatban azt még érdemes elárulnunk, hogy az épületben található az ország első pillecukor manufaktúrája, melynek termékei ősztől tavaszig elérhetőek. Éhségedet reggel 8 és este 10 között küzdheted le náluk, és délután 5-től a város legjobb vízipipái is rendelkezésedre állnak!

1062 Budapest, Rózsa utca 62.

A Corso Étterem vasárnapi brunch-án a korlátlan fogyasztásnak köszönhetően reggeli finomságokon túl klasszikus magyar ételek, francia sajtok, sushik és desszertkülönlegességek sorát tudod végigkóstolni. A főváros legbőségesebb nemzetközi és hazai ízeket felsorakoztató kínálata vár. Gullner Gergő Executive Chef csak úgy, mint az életben, a konyhában is az egyszerűséget részesíti előnyben: főztjei esetében ez a letisztultságot jelenti, melybe finoman simul bele az eltérő fogások megfontolt összehangolása. Az étterem a legimpozánsabb UNESCO világörökségi helyszínén helyezkedik el, közvetlenül a pesti Dunapart legszebb sétányán, a Dunakorzón. Még egy jó hír: a legkisebbeket a gyereksarokban tapasztalt animátorok szórakoztatják, amíg a vendégek gondtalanul élvezik az ízeket.

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14.

Amikor meglátogatod a Magyar Vöröskereszt által üzemeltetett, Arany János utcai Empathy Cafe & Bistro-t, két legyet ütsz egy csapásra. Egyrészt, nem akármilyen reggeli és brunch fogásokkal csillapíthatod az éhségedet, másrészt jót teszel, hiszen egy charity vendéglátóhelyről van szó. 16 méter hosszú asztalukkal teljesül a céljuk, azaz hogy közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Minőségi, szezonális (ráadásul helyi!) alapanyagokra épül a kínálat, de mivel kávébab hazai földben nem terem, a koffeinforrást jelentő Bányai specialty kávét egy Costa Rica-ban élő magyar férfitól szerzik be. Az étvágygerjesztően illatozó reggelik minden igényt kielégítenek, van például Empathy fitt menü granolával és szuper juice-cal, vegetáriánus rántotta, grillezett szendvicsek, és lényegében minden, amire az ízlelőbimbóid vágynak. Imádjuk a kreatív, tematikus ebédmenüt is, a vegán hétfő és a pizza csütörtök a kedvenceink!

1051 Budapest, Arany János u. 31.

Az Oktogontól kőhajításnyira fellelhető Andrássy a külföldieket és a magyar közönséget egyaránt szeretettel látja, mert eltökélt célja megmutatni, milyen a hagyománytisztelő, mégis modern hazai gasztronómia. Való igaz, hogy ebédidőben különféle finomságokat szolgálnak fel, de akár már reggel 8-tól beülhetsz, és hogy jól induljon a nap, elfogyaszthatsz például egy adag tükörtojást mangalica sonkával vagy baconnel, vagy, amennyiben valami könnyebbre fáj a fogad, termelői joghurtot magvakkal és friss gyümölcsökkel. A hideg termelői reggeli, az erdei gyümölcsragus tejbegríz, a különféle feltétekkel kérhető rántotta, és az almamustáros főtt virsli mind csak rád várnak! Előre szólunk, hogy bármit rendelsz, felül fogja múlni minden elvárásodat!

1061 Budapest, Andrássy út 41.