Inspiráló ötletek nem csak Nőnapra

Amikor különösebb apropó nélkül lepnénk meg valamivel a számunkra fontos embereket, valahogy mindig egyszerűbb az ajándékbeszerzés. Meglátunk valamit, és tudjuk, hogy a másik örülne neki. Akkor viszont, ha valamilyen konkrét alkalom miatt próbálunk előállni egy nyerő ötlettel, néha kihívást jelent a feladat. A március 8-án ünnepelt Nemzetközi Nőnap megihletett minket; 6 ajándéktippünk is van, aminek az összes magára igényes, ízig-vérig nő örülne!

A tavasz a fészekrakás ideje, így nem csoda, hogy ekkortájt a legtöbb nőben feltámad az alkotókedv! A bútorfestés kifejezetten menő lett az elmúlt pár évben (legfőképpen a hölgyek körében), hiszen nem szükséges hozzá különösebb kézügyesség, ráadásul hatalmas szabadságot ad a lakberendezés terén. Egy-két nap alatt bármilyen bútor átalakítható úgy, hogy passzoljon a megálmodott stílushoz, ezért gondoljuk, hogy egy bútorfesték-csomag szuper meglepetés lesz! Válassz olyan terméket, ami nem tartalmaz káros vegyületeket! Az Azúr Bagoly Tejfesték kizárólag természetes összetevőkből készül, használatával az is könnyedén elboldogul, aki még soha nem fogott ecsetet. Az Azúr Bagoly weboldalán rengeteg hasznos útmutató segít az eligazodásban. Kattints ide a részletekért!

Az egyedi ajándékok mindig kedvesebbek a szívnek. Mi a helyzet akkor, ha ezenkívül környezetbarátak is? Sugár Kata tervező 2015 óta készíti gyönyörű táskáit, amelyek megtervezésénél a fenntarthatóság az egyik legfontosabb szempont. Mindezt maradék véganyagok felhasználásával sikerül elérnie. A fényes gymbageket, hatalmas shoppereket és minimalista tárcákat letisztult formavilág jellemzi. Azt is fontos megjegyezni, hogy a tervezőnő műhelyéből kikerülő termékek limitált darabszámban készülnek, azaz maximum 8 szépség kerül legyártásra. Egyediségükön kívül arra is érdemes kitérni, hogy minden termék strapabíró, hiszen rendkívül jó minőségű, mosható anyagból készülnek.

A VeraNatura manufaktúra, mint azt a neve is közvetíti, a valódi természetet zárja az általa gyártott kozmetikumokba. Gondosan összeválogatott összetevőkből, bio alapanyagokból készített natúr-kozmetikumaikat ajánlják érzékeny bőrű felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, valamint mindazoknak, akik kerülik a mesterséges illatanyagokat, kőolaj származékokat. Az aromaterápia és a gyógynövények felhasználásával összeállított receptjeik ötvözik mindazt a tudást, amitől egy krém, egy dezodor, vagy egy fürdőszer igazán finom és hatékony lesz. Törekednek arra, hogy krémjeik több funkciót is ellássanak; ne csak hidratáljanak, hanem nyugtassák a bőrt és regeneráljanak is. Csomagolóanyagaik megválasztásával is védik a környezetet: fenntarthatóbb, újrafelhasználható üveg csomagolókra váltottak.

A divat az önkifejezés módja, arról nem is beszélve, hogy egy-egy ruhadarab képes arra, hogy növelje viselője önbizalmát. Azok, akiknek fontos a megjelenésük, nagy figyelmet fordítanak a ruhák anyagára, színére és szabására, viszont néha még nekik is elkél egy profi segítsége. A NAVONA Fashion tervezője, Megla Rózsa azokat a nőket célozza meg, akik kihoznák magukból a bennük lévő istennőt, és szívesen vennének néhány személyre szabott tanácsot. A Hold utcai divatszentély vezetője az összes aranyszabályt ismeri, amit a stílusos nőnek követnie kell; szalonjában a városi elegancia (üzleti és alkalmi ruhák) kifutón már bemutatott, finom elegancia és letisztult formavilág jellemezte darabjait lehet megtalálni. A fenntarthatóság jegyében természetes anyagokból készül minden kreáció, amelyek egyediségüknek hála biztosan nem jönnek szembe veled az utcán. Időpontegyeztetésért hívd a +36209511939 telefonszámot!

1054 Budapest, Hold utca 21.

A női nem rendkívül sokszínű: míg egyesek imádnak a legújabb sminktrendek szerint ragyogni, mások a természetes szépségük hangsúlyozását helyezik előtérbe. A kényeztető, bőrpuhító és nyugtató kozmetikumokat viszont kivétel nélkül minden nő szereti! A Lush Hello Gorgeous ajándékcsomagja ideális meglepetés lehet bárki számára, hiszen bőrbarát csodákkal töltötték meg. A benne található, ásványi anyagokban gazdag, citromlevelet tartalmazó radírozó tusfürdő például garantáltan új életet ad a bőrnek, a friss és könnyű, mégis hatékony hidratálókrém pedig hidegen sajtolt bio olajainak köszönhetően teszi bársonyossá azt. A márkától megszokott, ellenállhatatlan illatokat a tavaszköszöntő Sakura fürőbomba képviseli a csomagban, benne nyugtató mimóza és jázmin illóolajjal, citromolajjal és mennyei narancsvirággal.

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 21.

Az OneLineArt with Sadie megálmodója Varga Sára (Saci), akinek az életében a kreativitás és a művészetek mindig jelentős szerepet töltöttek be. Hobbiként indult céltalan rajzolgatása, ahogyan ő fogalmaz, majd a munkái iránti növekvő érdeklődés miatt vált valami álomhivatássá. A körülötte lévő emberek, családok, érzelmek és megismételhetetlen életesemények inspirálják 1 vonallal készült műveit, és minden képpel fontos célja van: megörökíteni egy soha el nem múló jelentőségű pillanatot. Azt vallja, minden arcban van valami csodálatos, és gyakran az utca emberéből merít inspirációt. Képeit jelenleg A4-es illetve A3-as méretben lehet megrendelni az Instagram oldalán keresztül, ahol természetesen bővebb tájékoztatást kapsz az árakról, illetve lehetőséged van egyeztetni minden egyedi elképzelésről, például nőnapra szánt meglepetésekről is. A képek mellett vászontáskákat és pólókat is rendelhetsz, illetve Saci hozott ruhadarab festését is vállalja, legyen szó akár farmernadrágról vagy farmerkabátról. Munkáit itt tudod megnézni!