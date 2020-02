Tíznaposra bővül az Országos Étterem Hét

Március 6. és 15. között, a nagy érdeklődés miatt a korábbi években megszokottnál hosszabban ismerkedhetnek kiváló éttermek kínálatával az érdeklődők országszerte.

Az Országos Étterem Héten több mint 140 étterem várja gondosan összeállított 3 fogásos menüsorokkal a vendégeket 3.900 forintos Top, 4.900 forintos Prémium, vagy 5.900 forintos Exkluzív kategóriákban. Asztalt foglalni mától lehet a www.etteremhet.hu oldalon.

Az Országos Étterem Hét tavaszi programja a megnövekedett érdeklődés miatt a szokásosnál hosszabb ideig lesz elérhető. Március 6-tól 15-ig ismerkedhetnek a program látogatói a legkülönfélébb konyhákkal, minőségi fogásokkal, precízen összeállított menüsorokkal az ország kiváló éttermeiben, méghozzá előnyös menüárakon.

Soha annyi étterem között nem válogathattak a vendégek, mint most: a tavaszi programba több mint 20 új helyszín kapcsolódott be, s ezekkel együtt összesen 140 vendéglátóhelyre lehet asztalt foglalni az országban. Számos olyan étterem is szerepel a kínálatban, amely több gasztro kiadvány vagy rangsor alapján is az 50 legjobb magyarországi étterem közé tartozik.

A kiváló séfek által kidolgozott menüsorok az ínyenceket is elvarázsolják. Találhatunk a kínálatban hagyományos magyar ételeket és alapanyagokat, mint például a rántott borjúfej vagy az őzragu leves, de ezek újragondolt, modern verziója is fellép, mint a savanyú vetrece szarvasból vagy a szarvasburger fekete zsemlében. Megkóstolhatjuk más európai országok és távolabbi tájak egzotikus ételeit is: marokkói bárány, ausztrál wagyu steak, békacomb vagy a Charolais hátszín füstölt libamáj habbal szintén szerepel a fogások között.

A halak és tenger gyümölcsei szekció is erősre sikerült: polip paprikás, rák consommé, cápa steak és a Surf & Turf bizonyítja, hogy az Étterem Héten résztvevő vendéglátók valóban kínálatuk legjavát komponálták 3 fogásos menüsorokká erre a tíz napra.

Azoknak, akik szívesen megismerkednének egy-egy új, számukra még ismeretlen étterem kvalitásaival a menüsorok révén, érdemes résen lenniük!