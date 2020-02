7+1 hamburgeres, ahol érdemes lemondanod a fogyókúrás terveidről

Vajon létezik még a Földön olyan étel, ami közismertebb és népszerűbb lenne a hamburgernél? Bármi is legyen a kérdésünkre a válasz, mi imádjuk a hamburgereket, és mindig örömmel kísérletezünk különböző hamburgerezőkkel. Hosszú listánkról most csak 9 helyet szedtünk össze, ahol mennyei a kínálat!

Johnny’s Bistro Buda

A Johnny’s Bistro 2012-ben indult, Diósdról. Azóta már Siófokot és Veszprémet is meghódította a családi étterem, ahová kizárólag úgy lehet érkezni, hogy elfelejtjük a kalóriák számolgatását, és átadjuk magunkat a teljes ízorgiának. A hamburgerek 120 grammos marhahúsból készülnek, de a bucikat csirkehússal is rendelheted. Mi a grillezett ananászos Chickuna burgert imádjuk a legjobban! És a West Coastot. Meg a Sweet Home Avocadót.

Black Cab Burger

Bár a hamburgerekről nem feltétlenül Anglia jut az eszünkbe, a Black Cab Burger kipróbálása után elhisszük, hogy ott sem csak a fish& chips bakancslistára való étel. Egy csipetnyi britséggel fantasztikus burgereket készítenek nekünk a városban két helyen; az ízorgia még a kínzó másnaposság fájdalmainak enyhítésére is remek orvosságul szolgál.

TGI Fridays

Kalandozzunk újra amerikai vizekre. A TGI Fridaysnál értik a csíziót, ezért ha náluk eszel, fantasztikus ízű, kellemes fűszerezésű hamburgereket helyeznek eléd az asztalra. A finom falatokat pedig frissítő innivalóval illik leöblíteni, mondjuk egy finom koktéllal, ugyanis a TGI Friday az italok terén is eléggé impozáns ajánlatokkal tud elcsábítani.

Hard Rock Cafe

A belváros szívében található Hard Rock Cafe nemcsak a hamburgereivel, hanem Rock Shopjával, koktéljaival és édességeivel is betámad. Visszatérve listánk főszereplőire, a hamburgerekre: a legkülönbözőbb ízű alternatívák közül válogathatsz, miközben rácsodálkozol a körülötted lévő, zenetörténeti szempontból ikonikus tárgyakra. Bármit rendelsz az étlaptól, nem fogsz csalódottan távozni.

Bamba Marha

A városban több helyen is belefuthatsz a Bamba Marhába, ahol szintén ínycsiklandó ételeket tüntethetsz el. Náluk a friss és válogatott alapanyagokon van a hangsúly, na meg az isteni szószokon, amelyeket házilag készítenek el (a baconnaise az egyik személyes kedvencünk!). Na és azok a különleges ízkombinációk! Ha még nem kóstoltad, muszáj bepótolnod a mulasztást!

Dallas Étterem

Ha számodra nemcsak az étel, hanem a környezet is fontos, akkor a Dallas Étterem a te helyed! Az étlapon minden megtalálható, ami az amerikai gasztronómiáról az eszünkbe juthat: hamburger (amit akár gluténmentes lisztből is elkészítenek, ha kéred), brownie, amerikai pite és palacsinta. Amiért azonban úgy gondoltuk, hogy muszáj a Dallasnak a listánkon szerepelnie, az az étterem berendezése, ugyanis itt minden pontosan úgy néz ki, mintha egy amerikai bárban lennénk.

Goodbar

Azt szeretjük a Goodbarban, hogy teljesen más vár ott ránk, ha reggel, délben, vagy este visz arra az utunk. Finom hamburgerekre viszont szerencsére mindig számíthatunk. Remek opció, ha reggelizni szeretnél, este pedig a hamburger mellé egy-két koktélt is elfogyaszthatsz. Sőt, ha csak iszogatni vagy sörözni ülnél be, a Goodbar akkor is tökéletes választás.

Milagro American Grill

Zárjuk a sort egy pikáns, fűszeres ízeket felvonultató hellyel, a Milagro American Grillel. A hamburgerek hatalmasak és isteniek, a tortillájuk pedig a tökéletes ízű szószoknak köszönhetően felejthetetlen élményt nyújt. Ide tényleg érdemes üres gyomorral érkezned, ugyanis ha egyszer leülsz a Milagro asztalához, az étlap finomabbnál finomabb tételeit látva nehéz lesz abbahagynod az evést…