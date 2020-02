Szuper programok várnak rád Miskolcon 2020-ban

A fővárostól távol is remek programlehetőséget találhatunk ebben az évben. Lássuk, mivel készül lakóinak és vendégeinek Miskolc!

Hét év után, február 14-én hazatér Miskolcra a Kocsonyafesztivál. A város korábban országos hírű téli fesztiválját idén újra az alapító-tulajdonos, Rózsa Edit támogatásával szervezi meg a város. Három napon át, február 14-től 16-ig újra az eredeti, mára mindenki által jól ismert legenda adja a fesztivál alapját: a miskolci kocsonyában pislogó béka és természetesen a híres miskolci kocsonyák különleges kínálata.

Az új évad első slam poetry estjén Kemény Zsófi vedégeskedik a Helynekemben. Zsófi ezúttal a borderline témát dobta be nektek agyalásra, jelentkezni pedig a szokásos módon a planettpoet@gmail.com címen lehet 20 fő erejéig.

A Népkerti Vigadó február 28-án nagyszabású farsangi koncertnek ad otthont a Miskolci Szimfonikus Zenekar szervezésében. Az alapvetően tréfás kompozíciókból összeállított műsort sok-sok humorral és meglepetéssel tűzdelik tele az előadók, hogy a rendezvény minden korosztály számára igazi kikapcsolódást nyújtson. Énekel: Megyimórecz Ildikó és Pataki Bence, vezényel: Hollókői Huba.

Jakupcsek Gabriella a nagy riporter nemzedék képviselője, sikeres író és előadó, 2020 március 05-én Miskolcra, a Tudomány és Technika Házába látogat. Ő úgy véli: ”Figyelnünk kell, mi az, ami tetszik és mi az, ami nem tetszik az életünkben. Nem szabad, nem lehet félelemből élni. Szerintem sokszor jobb kilépni, mint benne maradni valamiben, amit nem szeretünk. Többnyire az ismeretlentől félünk, nem a változástól. Attól félünk, hogy nem tudjuk, mivé fogunk változni.”

Egy igazi zenei csemege nőnapon, humorral, meglepetésekkel és a fantasztikus KÖDMÖN táncosaival! A felhőtlen szórakozásról az Anima Group gondoskodik, Soós Gábor vezetésével.

A Honeybeast az elmúlt években olyan produkciókat állított az ország legpatinásabb koncerttermeinek színpadára, amelyek megmutatták, hogy a popzene a komolyzenével vagy akár a kortárs tánccal ötvözve képes új minőséget teremteni. Ebben az évben a csapat ismét turnéra indul, de a koncerttermek színpadán most egyedül áll majd a reflektorfényben. A jól ismert dalok így puszta valójukban mutatják meg, hogy a Honeybeast fanyar humorú popzenéje, egyszerre felkavaró és katartikus, miközben szelíd és simogató, mint a reggeli napfény.

Március 27-én ismét Miskolcon lép fel az ország legnépszerűbb fesztiválzenekara, a Margaret Island. Lábas Vikiék az ősz szimfonikus turné után ismét egy hangosabb bulira készülnek, mely után egészen hajnalig Video Disco is vár az érdeklődőkre.

Will Shakespeare, a tehetséges ifjú író anyagi gondokkal küzd. Új színdarabot kell írnia, hogy hitelezőit kifizethesse. Az ihlet azonban nem jön, pedig nagyon gyorsan szükség lenne egy borzongató, vicces, romantikus, véres, fordulatos, kardozós darabra, amiben lehetőleg kutyák is szerepelnek, hogy a pénztár biztosan megteljen. A véletlen folytán Will találkozik a gazdag és előkelő Viola de Lesseps-szel, akibe első pillantásra beleszeret, és máris írni kezdi az új komédiát. De ahogyan kettejük románca egyre sötétebb színekbe fordul, úgy változik át a kardos-kutyás darab a világirodalom legszebb szerelmi tragédiájává, a Rómeó és Júliává.

Április 9-én a Helynekem a Kiscsillag zenekar nagyszabású lemezbemutató koncertjének ad otthont 21 órai kezdettel. A közönség a Tompa kések című korong összes trackjét hallhatja, de a régi nagy slágerek is felcsendülnek majd az este folyamán.

A nagy sikerű, III. Miskolci Retro Fesztivál után jön a negyedik felvonás. Hogy mi is vár rád ?

Hatalmas kibővített látvány és show technika, 8 sztárvendég / 1 világsztár / 2 retro házigazda dj / 12 hostess, ajándékok és egy óriási leírhatatlan élmény a LEGENDÁS korosztálynak. Éld át újra a ’90-es és a 2000-es évek felejthetetlen party hangulatát!

A Filharmónia Magyarország miskolci Belvárosi Zenei Esték sorozatának áprilisi koncertjén két csodálatos hangszer áll a középpontban: a cselló és a zongora. Előadók: Hartmann Domonkos és Csabay Domonkos, a műsorban pedig Bach és Chopin darabok csendülnek fel.

Kilencedik alkalommal kelti életre a miskolci történelmi avasi pincesort az ország legkülönlegesebb adottságú borgasztronómiai fesztiválja, az Avasi Borangolás. A Miskolc belvárosában, a sétáló utcától pár perc járásra található Avas hegyoldal patinás pincesorai és hangulatos utcái ismét kiváló helyszíne lesz baráti összejöveteleknek, minőségi bor- és gasztronómiai élmények megélésének és a történelmi avasi pincesorok helyi értékei felfedezésének.

Szenes Iván szerzeményeit az egész ország ismeri. A Nemcsak a húszéveseké a világ, a Kicsit szomorkás a hangulatom máma, a Kislány a zongoránál, a Találkozás egy régi szerelemmel, az Úgy szeretném meghálálni, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, vagy a Mindenkinek van egy álma című örökzöldek kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedvesek. Május 22-én Miskolcon az ő emléke előtt tisztelegnek, megidéve a Táncdalfesztiválok hangulatát.

A Miskolci Szezonbérlet májusi koncertjén a Miskolci Szimfonikus Zenekart hallhatja a közönség. A műsorban Wagner, Schubert és R. Strauss egy-egy műve lesz hallható, vezényel: Héja Domonkos.

A sikeres nyíregyházi Decathlon élménypróbák után a rendezvény Miskolcra látogat. A sportok szerelmeseit 7 kilométeren 15 élményakadály várja, és minden induló befutóérmet, egy üveg 383thekopjarywater ásványvizet, és Eisberg Magyarország saláta kóstolót kap ajándékba!

Magyarország egyik legkarizmatikusabb és legszimpatikusabb énekesnője, a „kishegyesi díva” a Lovagi Tornák Tere színpadán lép fel május 30-án. A kihagyhatatlannak ígérkező estén Magdi minden nagy slágere elhangzik, az Aprócska Bluestól egészen a legfrissebb szerzeményekig.

2011-tól a rendező Marathon Club alapítóelnökére, Kisgyörgy Ádámra emlékeznek a nemzetközi terepfutó viadal szervezői és résztvevői. A 28. Bükki Hegyi Maraton a 8. Maratoni Hétvége első versenynapján, 2020. június 13-án kerül lebonyolításra a Bükk-hegységben.

Az elmúlt tizenöt évben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Magyarország legismertebb és a visszajelzések alapján legkedveltebb filmfesztiváljává vált. Minden év szeptemberében a filmszakma és a nézők az elmúlt egy év legjelentősebb, legértékesebb filmjeivel találkozhatnak itt a világ filmterméséből, melyek közül a versenyprogram és a kitekintő szekció mindegyike hazai premier. A versenyprogram idén is Európa nagy fesztiváljaival összemérhető kvalitású lesz, így szeptember 11. és 19. között érdemes Miskolcra látogatni.

A Miskolcot körülölelő hegyek igazán ideális terepet biztosítanak a Trifecta Hétvégéhez! A szombati napon Super és Sprint távú versenyek kerülnek lebonyolításra, vasárnap pedig Beast futam vár ránk. Természtesen mindkét napon lesz Kids verseny is a gyerkőcöknek.