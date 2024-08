Jubileumi évfordulóhoz érkezett Miskolc közkedvelt filmünnepe, a CineFest

A vetítések mellett szabadtéri események közül is lehet válogatni, hiszen a Miskolci Egyetemmel közösen szervezett Cineversity programban számos koncert is helyet kap majd.

A 20. évfordulóra sikerült a szervezőknek elindítaniuk egyik legfontosabb projektjüket is, a miskolci születésű Oscar-díjas filmalkotó, Pressburger Imre szülőházának felújítását , amely nemcsak emlékhelyként funkcionál majd, hanem időszakos nemzetközi művészeti projektek, kulturális események, workshopok színhelye is lesz.

A fesztivál idén új nagyjátékfilmes versenyszekcióval is jelentkezik, az East of Europe kortárs kelet-európai filmeket sorakoztat fel, köztük a szlovák, cseh és magyar koprodukcióban megvalósult Emma és a halálfejes lepke című filmet, amelynek főszereplője Borbély Alexandra.

Cannes, Berlin, Velence, vagy Karlovy Vary legérdekesebb és legértékesebb filmjeit lehet majd idén is látni Miskolcon, de ha valakit a legfrissebb magyar filmek érdekelnek, azok is megtalálják a számításukat.

