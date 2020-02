Ezt az 5 dalt várjuk a legjobban a ma esti Slipknot-koncerten

19:30-tól egy hatalmas VOLT fesztiválos buli után újra Budapesten lép fel az amerikai metálszcéna egyik legnépszerűbb bandája, a kilenctagú Slipknot.

Fennállása 20. évfordulóját európai turnéval ünnepli az amerikai metál színtér nagyágyúja, a jellegzetes álarcairól ismert Slipknot. A srácok ma este Magyarországra is ellátogatnak, hogy egy fantasztikus Arénás bulival kápráztassák el a közönséget.

A banda legfrissebb, hatodik nagylemeze tavaly augusztusban látott napvilágot We Are Not Your Kind címmel, melynek trackjei minden bizonnyal felcsendülnek ma este a magyar fővárosban. Emellett azonban valószínűleg jó néhány klasszikust is meghallgathatunk élőben, melyeket már évek óta együtt üvöltünk a többi fanatikussal.

Lássuk, mi mely dalokat várjuk a legjobban a koncerten!

#1 Unsainted

#2 Duality

#3 Before I Forget

#4 Nero Forte

#5 Psychosocial