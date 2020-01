10 budapesti hely, ahol a legjobb olasz ételekkel várnak (Ajánló)

A pizzáról, tésztaételekről és a paradicsomszószról mindenkinek a csizma alakú ország jut eszébe, amit az olaszok természetesen nem bánnak, sőt, érthető módon nagyon büszkék rá. Mindemellett szeretnék, ha tudná a világ, hogy van még jó pár megkóstolandó tétel aminek helye van azon a bizonyos kulináris bakancslistán.

Számtalan okot fel tudnánk sorolni, amiért az olasz gasztronómia világhírű, az pedig nem kérdés, hogy megérdemel egy saját világnapot. Mivel január 17-én a mediterrán országot ünnepeljük, cikkünkben 4, talán számodra még ismeretlen finomsággal ismertetünk meg. Végül 10 olyan éttermet ajánlunk, ahol belekóstolhatsz az olasz gasztronómia legjavába.

Arancini

Bőséges olajban kisütött, töltött, zsemlemorzsába forgatott rizsgombócok állnak a név mögött, ami magyarul narancsot jelent. A népszerű olasz street foodnak számos változata létezik attól függően, hogy az ország melyik részén készítik. A legyakrabban használt töltelék a mozzarella, a sonka, és a besamel mártás, kinézetét tekintve pedig vagy gömb alakú, vagy az Etnához hasonló formát kap.

Melanzane ripiene

A melanzane ripiene egy előétel, aminek fő alkotóeleme a padlizsán. Vigyázni kell vele, mert olyan finom, hogy könnyen túlzásba vihetjük a fogyasztását, akkor pedig nem jut hely a második fogásnak. Kis adagokban tálalt, de tartalmas étel; alkotóelemei a fokhagymával és petrezselemmyel ízesített darálthús, tojás és reszelt padlizsán, amit aztán a padlizsán héjába töltenek.

Calzone

A lángoshoz nagyon hasonló, bár pizzatésztából is készítik Olaszország másik kihagyhatatlan street food ételét, a calzonét. Tölteléke a klasszikus recept szerint paradicsomszósz, mozzarella és/vagy sonka. Süthető sütőben vagy bő olajban. Az otthon készített verzió általában maroknyi, míg a calconéra specializálódott helyeken fél pizzányi méretben árulják.

+1: Parmigiana

Akár a lasagne, rétegezve készül a parmigiana is. A padlizsán, mint alkotóelem, ismét képbe kerül; megsózzák, és kevés lisztbe forgatják, olajban megsütik, majd sonkával, esetenként főtt tojással, parmezán sajttal rétegezik, paradicsomszósszal leöntve. Ezután a sütőben sül készre. Finom és laktató!

10 étterem Budapesten, ha olaszra éheznél

A budai zöldövezetben található hely a Forrai Miklós-vezette csapat áldozatos munkájának eredményeként alakult autentikus olasz étteremmé. Bőséges adagokat szervíroznak elérhető áron, a hagyományos toszkán ízvilágot valódi olasz alapanyagokkal teremtik meg.

Szerkesztőségünk egyik kedvenc belvárosi pizzázója vékonytésztás olasz pizzákat tálal minden klasszikus feltéttel, amit csak el lehet képzelni. Az isteni illatok (és ízek) vonzzák a vendégeket, akik így ebéd idején kis várakozásnak néznek elébe, de eszükben sincs kiállni a sorból, mert a pizza mindenért kárpótol.

Fülbemászó olasz dallamok, kemencében sült, vékony tésztájú pizza, 150 féle olasz bor, látványkonyha, delikátesz – a Trattoria Pomo D’Oroba megéri betérni egy olaszos reggelire, déli ebédmenüre, de egy romantikus vacsorára is. A szakértelem, az alapanyagok, a hangulat és az ízek mind kifogástalanok.

Az Október 6. utcai étterem mindent megtesz, hogy minél autentikusabbá tegye kínálatát. A házi készítésű, tradícionális tészták, nápolyi pizzák titka az olasz konyha tisztelete mellett a TG csapatának szakértelmében rejlik, na meg a prémium minőségű alapanyagokban, beleértve a húsokat is, amelyeket a világ különböző tájairól szereznek be.

1500 forintos áron kínálja ebédmenüjét a Krizia, benne isteni tésztákkal, salátákkal, és természetesen az elmaradhatatlan olasz desszertekkel. A magyaros ízvilágot időnként azért becsempészik az ajánlatok közé, év elején például libamájas házi tortellonival várták vendégeiket.

A város több bevásárlóközpontjában és népszerű csomópontján belefuthatunk a Bellozzo éttermeinek egyikébe, akár egy jó pizzára, akár tésztaételre fáj a fogunk. Az olasz gyorsétteremben kellemes a hangulat, nem kell sokat várni az ételre, a tésztát mi magunk választhatjuk ki, és azt is végignézhetjük (ha kedvünk tartja), hogyan készül el a kért fogás.

A hely megnyitásának ötletét Olaszországból hozták magukkal a tulajdonosok, Velence környékén ugyanis nagyon kedvelt étel a cicchetti, azaz a kis kenyérfalatka, amit különleges feltéttel, borral és/vagy aperitivoval kínálnak. Azt mondják, ha igazán finom olasz szendvicskékre, finom borokra és kávékra vágysz, náluk garantáltan jó helyen jársz.

Az Európában elérhető legjobb, etikus és fenntartható forrásból származó alapanyagok, fantasztikus tudású és lelkes kollégák, és a legmenőbb design – így jellemzik a Jamie’s Italiant azok, akik a koncepció mögött állnak, és felügyelik, hogy a beígért minőséget kapja a betérő vendég. Az étlapon rusztikus, autentikus ételek szerepelnek.

A szicíliai séf által vezetett olasz konyha nemcsak kedvező árral várja a vendégeket, hanem igazán minőségi ételekkel is. A fogyasztás korlátlan, fix összegért cserébe annyit ehetsz az olasz konyhaművészet remekeiből, amennyi beléd fér. Az Ape Regina egyébként Budapest és Magyarország első étterme, amely ötvözi az olasz ízvilágot és a népszerű „All you can eat“ koncepciót.

A Belli di Mamma egy olyan streetfood étterem, amely innovatív megközelítésének hála sikeresen megdönti a tipikus olasz pizzázó közhelyét; pizzán kívül kínálnak frittiket, azaz olajban sült ételeket is. A könnyed, ízletes, ropogós harapnivalók többnyire zöldségek (továbbá cukkinivirág), és tengeri herkentyűk felhasználásával készülnek.