Vízilabda EB és koncertdömping – Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten (január 16-19.)

2020 harmadik hétvégéjén igencsak gazdag programkínálat vár bennünket a fővárosban. Javában zajlik a vízilabda EB, egymást érik a jobbnál jobb koncertek, de a gasztronómia és a sport szerelmesei sem fognak unatkozni.

Csütörtöki programok (január 16.)

Csütörtök este a Nemzeti Filharmonikusok szervezésében a világhírű Maisky család három tagja koncertezik a Müpában. Mischa Maisky (cselló), Sascha Maisky (hegedű) és Lily Maisky (zongora) műsorában Gustav Mahler a maga korában botrányosnak tartott I. szimfóniája, valamint Beethoven Hármasversenye hangzik el. Vezényel Hamar Zsolt.

Vegyél részt a Schönherz Bázis Microsoft – Mesterséges intelligencia meetup sorozat harmadik részén amelyen kiderül, mire képes ma a kiterjesztett valóság az AI segítségével. Az előadó ezúttal a jelenleg AR/VR konzultánsként tevékenykedő Velvárt András, aki gyakran fordul meg hazai és külföldi konferenciákon.

A fiatal költő, műfordító Simon Márton vezet végig bennünket csütörtök este a Mai Manó Ház legújabb kiállításán, mely a japán fotóművész Nobuyoshi Araki életművébe enged bepillantást. A tárlatvezetés során szóba kerül Helmut Newton és Andy Warhol, miközben részletek hangzanak el többek között Misima Jukió, Tanikava Suntaró, Kavabata Jaszunari, Murakami Rjú és Kanehara Hitomi műveiből.

Január 12. és 26. között Budapestre figyel a kontinens, hisz nálunk kerül megrendezésre a vízilabda EB. A Duna Aréna a hétvégén több magyar érdekeltségű mérkőzésnek is otthont ad (minden nap 19 órai kezdettel). Csütörtökön a spanyolokkal mérkőzik a férfi válogatottunk, péntek este pedig a női csapat küzd meg Görögországgal. Szombaton a fiúk Máltával veszik fel a harcot, végül vasárnap a lányok a szerbekkel találkoznak.

Pénteki programok (január 17.)

Idén több mint 150 zenekar jelentkezett a Kikeltető felhívására, melyek közül a szakmai zsűri 30 előadót válogatott be a shortlistre. Január 17-én a közönség az abszolút kedvencekkel találkozhat este 7 órától a TRIP hajó két termében.

Mivel éppen húsz éve történt, hogy átszáguldott a magyar pop egén a Jazz+Az üstököse, a rendhagyó jubileum alkalmából Gesztinek, Désnek és a lányoknak kedvük támadt egy új körhöz a Papp László Sportaréna színpadán. Hallgasd meg újra élőben a Megint hétfő, a Ma jól vagyok és a Mit tehet a sejt? című klasszikusokat te is!

Ezen a különleges Müller Péter Sziámi AndFriends koncerten a közönség alakítja az estén elhangzó műsort. A rajongók több mint 40 dal közül választhatták ki kedvenceiket, a legnépszerűbb szerzemények pedig garantáltan megszólalnak majd az Instant-Fogas színpadán.

Péntek este a Bem Moziban az elmúlt évek egyik legnagyobb sikerű magyar alkotása, a Ruben Brandt, a gyűjtő kerül levetítésre. Milorad Krstić egyedi látványvilágú animációs akció-thrillerében az egész világot bejárjuk egy olyan utazással, amely percenként okoz újabb és újabb meglepetéseket.

Szombati programok (január 18.)

Mindössze 20 évesen, az Are You With Me című számmal robbant be a köztudatba Felix de Laet, közismertebb nevén Lost Frequencies. A belga DJ január 18-án 23:30-tól az Akvárium Nagy Halljában bizonyítja be, hogy méltán uralja a slágerlistákat szerzeményeivel. Hazai support: Candyman da Marquis, Roberto Rios és Dan Sparks.

Pénteken és szombaton évindító duplakoncertet ad az Akváriumban az egyik legnépszerűbb hazai fesztiválzenekar, a Margaret Island. Vendégfellépőként Lábas Vikiék előtt mindkét estén színpadra áll a brit Miles Goodall és bandája is, akik május végén megjelenő EP-jük szerzeményeit mutatják be a budapesti közönségnek.

A május közepén megrendezésre kerülő 14. NN Ultrabalaton mezőnyébe még 5 csapatot vár a szervező, melyek sorsa a szombaton zajló Last Chance Közösségi Futáson dől el. A versenyen 5,2 km teljesítendő, a helyszín pedig a Hajógyári Sziget Honvéd vízitelepe.

A Magyar Jégkorong Szövetség támogatásával 2020-ban már negyedik alkalommal szervezik meg országosan a Jégpályák Éjszakáját. Ráadásként ezúttal már a jégkorong kipróbálására is lesz lehetőség, így semmiképpen nem érdemes kihagyni a szombati rendezvényt! Az eseményen résztvevő helyszínek listája ITT olvasható.

Január 18-án hurka, kolbász, forralt bor és zenés programok várnak ránk az etyeki Gasztrosétányon. A Téli Etyeki Pikniken tiszteletét teszi többek között a Rókusfalvy Birtok, a Gingalló Csokoládéműhely, a Rezeda Terasz, az Erdélyi Ízek Udvara, a Desszert Pince és a Fonó Présház.

Vasárnapi programok (január 19.)

Ha vasárnap kedved támad szabadulószobázni egyet, és nem vagy ijedős típus, irány a Nightmare in Budapest, ahol lehetőséged nyílik átélni egy valódi zombi apokalipszist! Az egyedi környezet és a kifejezetten erre az alkalomra készült díszletek gondoskodnak a borzongásról.

Vasárnap újra vegán piac az Anker’t-ben! Válogass a legfinomabb portékák és a kézműves mütyürök között, miközben izgalmas kerekasztal-beszélgetéseket is lesz lehetőséged meghallgatni, például a tudatos étkezés vagy az allergia és a cukorbetegség vegán életmóddal való kapcsolatának témájában.

Nagy Dániel Viktor és Szilágyi Csenge Junior Príma-díjas színművészek előadásában szólalnak meg Budapest legjellemzőbb történetei január 19-én a Mozsár Műhelyben, melyekben a városlakók mind magukra ismerhetnek. A száz szóban megírt történetekből összeálló előadást a már ismert 100 szóban Budapest projekt ihlette, amelynek eredeti előadói ragadják most kézen a kíváncsi nézőket és vezetik el őket a város sosem látott szegleteibe.