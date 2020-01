Funzine Insider: Januárban fürdőzünk, futunk és kocsmakvízre megyünk

A szerkesztőség három tagja meséli el, mivel tölti 2020 első hónapját.

Sári

A kedvenc helyem: ONO Poke Bowl & Bar

Nemrég nyitotta meg kapuit a Gárdonyi tér szomszédságában Budapest első poké étterme. Bevallom, korábban még csak nem is hallottam erről a Hawaii szigetén nemzeti eledelnek számító superfoodról, de amint megkóstoltam, azonnal megszerettem. A poké egy nyers zöldségekből, illetve halból, csirkehúsból vagy tofuból összeállított egytálétel, mely nemcsak rendkívül egészséges, hanem szerencsére laktató is. Az ONO Poké Bowl & Bar lehetőséget ad rá, hogy a betérő vendég létrehozza saját ízkombinációit, de a hozzám hasonlóan a pokéval még csak most ismerkedők számára az étterem fix bowl-kínálattal is rendelkezik. Terveim szerint ezeket mind végigkóstolom majd, de egyelőre a „Peanut Chicken” fantázianévre hallgató a kedvencem.

A kedvenc programom: Jazz+Az Concert

A kilencvenes évek szülötteként rengeteg kedves emlékem van a gyerekkoromból, amiket akár csak egy-egy ikonikus film (pl. Apád-anyád idejöjjön, Addams Family, Jumanji) újranézésével vagy a korszak legnagyobb slágereinek meghallgatásával nagyon szeretek feleleveníteni. A következő időszakban erre bőven lesz lehetőségem, hisz december végén rengeteg nagy klasszikus családi filmet tűznek műsorukra a tévécsatornák, januárban pedig a Papp László Arénában ad egyfajta emlékkoncertet a 20 évvel ezelőtti magyar zenei élet meghatározó csapata, a Jazz+Az. A négytagú együttes dalait tartalmazó KAZETTÁIMAT a mai napig őrzöm, ezért külön öröm lesz számomra, hogy a legendás szerzeményeket életemben először élőben is hallhatom majd.

Ági

A kedvenc helyem: Lukács Fürdő

Vízimádóként lételemem a víz és igyekszem télen is közel maradni hozzá. Korábban uszodába jártam, mikor már véget ért a strandszezon, de az utóbbi időben inkább a fürdők pihentetőbb oldalát élvezem. Egy hosszú nap, hét után jól esik egy kicsit lazítani, pihenni, ücsörögni, beszélgetni a meleg vízben, vagy épp élvezni a vízbuborékok masszírozását. Egy ilyen fürdős nap különösen télen kellemes, mikor kint hideg van, esik a hó, mert akkor valahogy minden olyan lassú és békés. Ha erre vágyom, akkor irány a Széchenyi Fürdő, aminek a kinti részét különösen szeretem, ahogy a Lukács Fürdő új külső medencés részét is.

A kedvenc programom: Futás

A futás már hosszú évek óta része az életemnek és talán azért is szeretem, mert évszaktól függetlenül lehet űzni. Egy-egy hosszabb futás segít a mindennapi stresszt levezetni, kikapcsolni, de ha ahhoz van kedvem, beteszem a kedvenc zenémet, elfeledek mindet és csak futok. Futni pedig bárhol lehet, felfedezni, megismerni új helyeket, de leginkább Budapesten a Normafát és a Margitszigetet szeretem, Pécsen pedig Malomvölgyet, mert a természetben való futás mégis csak az igazi. Télen ezek a helyek még szebbek, mikor fehér minden, nincs sok ember, csendes, nyugodt a táj.

Cinti

A kedvenc programom: Kocsmakvíz

A barátaimmal évek óta minden héten kocsmakvízezni járunk. Egyrészt nagyon szórakoztató, ahogy a csapatok összemérik a tudásukat, másrészt ez egy fix találkozási lehetőség a barátokkal heti rendszerességgel, amivel mindig tudunk előre tervezni. A kérdések típusa és témája nagyon széles skálán mozog, vannak feleletválasztós, képes, hangos, párosítós feladatok, irodalom, film, zene, sport, történelem, földrajz és popkulturális témakörökben is. Néha azon nevetünk, hogy mennyire bután nézünk a könnyű kérdéseknél is, máskor meg rettentő büszkék vagyunk magunkra, ha megfejtjük az igazán nehéz feladványokat is. Mi a Quizzone estjeire járunk, jó szívvel ajánlom mindenkinek kipróbálásra, főleg a téli időszakban, amikor amúgy is nehezebb izgalmas programot találni.

A kedvenc helyem: Úri cipő – Kaptafa

Az aktuális kedvenc helyem az Akácfa utcai Úri cipő – Kaptafa, ami a szülinapi bulimnak is otthont ad, közvetlenül karácsony után. Jubilálok, hiszen 10 éve lettem 18 éves, ezt ünnepeljük (sokkal jobban hangzik, mint a 28, nem?). Ez egy nagyon kedves kis hely, isteni ételekkel, külön kiemelném a Defibrillátort (CPR), amitől a nevével ellentétben pont, hogy leáll a szívem, ugyanis ez egy sajtos, baconnel töltött bundáskenyeret takar, amit úgynevezett Gyógysörrel (Morning Beer) is kérhetsz, kutyaharapást szőrével alapon gondolom.