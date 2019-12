Segítünk, ha a legjobb társasjátékra vadászol!

Bővítenéd társasjáték-arzenálod? Kreatív szakmák című interjúsorozatunkban nemrég Aczél Zoltánnal, a Gémklub alapítójával beszélgettünk, aki megosztotta velünk személyes kedvenceit, és abban is segített, mi alapján válasszunk társasjátékot. Olvasd el a tippjeit!

Zoltán szerint egy jó társasjáték boldoggá teszi a játékosokat a játék idejére és azon túl is. Arra motivál, hogy nézzünk szembe a kihívásokkal, feszegessük a saját határainkat. Akkor is foglalkoztat minket, amikor éppen nem játszunk vele, és a társaságtól függ, melyik játék az ideális választás. A legfontosabb szempont az újrajátszhatóság. A jó társasjáték többszöri játszás után is tud újat mutatni, mindig vannak új lehetőségek, amelyeket még nem próbáltunk, és olyan felállások, amelyeket még nem láttunk.

Elgondolkodtató játékok

„Az előre tervezést igénylő játékokat különösen szeretem, mint amilyen a Concordia, ami gyorsan megtanulható, és mégis a mély és kreatív döntések lehetőségét kínálja fel. Egy-egy parti után akarva-akaratlan is azon gondolkodom, mi lenne a következő játékest alkalmával a nyerő stratégia. Hasonló beállítottságú játékosoknak ideális például a 7 csoda, a Five Tribes vagy a Pandemic. Utóbbi egy kooperációs játék, ahol mindenki közösen küzd a világot fenyegető vírusok ellen, azaz együtt győzünk vagy vesztünk, ha nem elég sikeres az együttműködésünk.”

Egyszerű játékok, rövid játékidő

„Vízválasztó, hogy a társaságnak vannak-e olyan tagjai, akik nem játszanak gyakran. Ilyen helyzetben a legegyszerűbb szabályokkal leírható, gyorsan átlátható és rövid játékidejű játékok az ideálisak, mint például a Kingdomino, a Ticket to Ride: Európa, vagy a legnagyobb kedvencem, az Azul. Gyakorlottabb társaságnak ajánlható már olyan komolyabb kihívásokkal kecsegtető társas is, mint a területfoglalós Terra Mystica, a civilizációépítő Korokon át, vagy a kooperációs Szellemek szigete.”

Partijátékok & Az év játéka

„A legnagyobb népszerűségnek örvendő társasok a partijátékok, ahol a társasági élmény áll a központban. Akár viccesen, akár mélyen, az interakció a lényeg, az egymásra hangolódás. Ennek az irányzatnak az ikonikus útjelzői a Dixit, a Concept és a Fedőnevek. Mindhárom játéknál ki kell találni, mit gondol a másik játékos. A Dixitben azt, hogy fantáziadús képekről mi jut az eszünkbe, a Conceptnél logikai következtetésekkel kell fogalmakat kitalálni, a Fedőneveknél pedig a nyelvi kreativitás a meghatározó. Az idei év játéka, a Csak egy is ilyen partijáték, ahol úgy igyekszünk rávezetni egy-egy játékost egy bizonyos fogalom kitalálására, hogy megpróbálunk a többi játékostól különböző fogalmakat mutatni.”

A Funzine kedvence

A szerkesztőségben több hardcore Jóbarátok-rajongó van, akik betéve ismerik a sorozatot és idézni tudják a karakterek mondatait. Pár hónapja kvízestet is szerveztünk a kollégáknak: a kérdéseket magunk írtuk össze, és Ross Geller izraeli pezsgőjével ünnepeltük meg a győzteseket. A nemrég magyar nyelven megjelent Jóbarátok Trivial Pursuit neked is segíthet újraélni kedvenc sorozatod legjobb pillanatait: a kvízalapú társasjáték 600 kérdést és választ tartalmaz, és az összes évadot érinti. Online webáruházakban már lecsaphatsz rá!