Márkus Sándor új szintre emelte a bábokkal elérhető vizualitást

A tradicionális színházi formák és a modern vizualitás egyedi összekapcsolásával hozott létre egy eddig nem látott, merészen újító bábjátékos technikát Márkus Sándor bábművész.

A Budapest Bábszínház színművésze, Márkus Sándor már számos különleges bábformával hívta fel magára a figyelmet. A látványtervezőként is aktív, fiatal bábszínész számos produkciót jegyez a Nylon Grouppal, egy ilyen performansz során lehetett először találkozni nagyméretű, levegőbefújással kifeszített figuráival. Most ezt a saját fejlesztésként jegyzett technikát emelte egy újabb dimenzióba, amikor projektoros vetítéssel szerelte fel életnagyságú textilkarakterét.

Az új típusú báb a felfújt és belülről mozgatott metodikához ad egy újabb csavart, hiszen a levegővel feszített, nagyméretű figura egy olyan projektorral egészült ki, amelyet a báb belsejéből kezel a mozgatást végző színész. Az eszköz így két különböző önkifejezési műfajt párosít: a színház és a mozi kommunikációját.

Az újításban rendkívül fontos lehetőségek rejlenek a különféle művészeti ágak összekapcsolására. A fizikai bábforma így már vetített vizuális információkat is tud közölni a mindenkori nézőkkel, amelyet a legkülönfélébb színpadokon, sokszínű módon lehet alkalmazni. A két önkifejezési műfaj párosításából megszülető új, felfújt báb bármilyen videós tartalom beépítésére alkalmas előadások vagy koncertek során. Választás szerint akár interaktív kommunikáció is megvalósítható vele, hiszen a bábot belülről mozgató színész akár a telefonján keresztül is képes irányítani a vetítést.

A projektet jegyző Márkus Sándor 2013-ban végezte el a Színház- és Filmművészeti Egyetem bábszínész szakát, azóta számos előadás, performansz és installáció köthető a nevéhez. Első saját tervezéseként egy nagyméretű, felfújt, átlátszó és belülről zsinórokkal mozgatható kezet mutatott be, amelyet a bábszínész ún. fordított marionett-technikával képes életre kelteni. Ezt követően több emlékezetes performanszban is megjelent a felfújt bábok koncepciója, amit most a vetített vizuális tartalom rétegével egészített ki. Január végétől The Lack of Cock címen látható majd kiállítása a Telep Galériában.

Az új bábot bemutató hivatalos videó itt látható :