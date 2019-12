Finom falatok az ünnepi asztalon: 7 ajánlat karácsonyra, szilveszterre

A

brit tudósok még nem világítottak rá a tényre, de mi egészen biztosak vagyunk benne, hogy az ünnepek idején mindenki megcsappant lelkesedéssel végzi a házimunkát. A főzés és a mosogatás terhét az alábbi 7, remek étterem leveszi a válladról, ha inkább a szeretteidre összpontosítanád a figyelmed.

Bár a Centrál köztudottan kedvelt helyszíne üzleti ebédeknek, az ünnepek alatt olyan meghitt a hangulata, hogy sokan választják családi összejöveteleik színhelyéül. Az 1887-ben alapított étterem/kávézó különleges atmoszférája persze az alkalomtól függetlenül jelen van, hiszen egykor a magyar irodalom ismert alakjai ültek be egy-egy csésze kávéra, miközben következő projektjükön töprengtek. Pest vérkeringésének elmaradhatatlan része, miért éppen az ünnepi időszakban feledkeznénk meg róla? Az elegáns étterem felejthetetlen ízekkel és ünnepi hangulattal vár mindenkit karácsony és szilveszter napján is; ha úgy döntesz, náluk töltöd az év utolsó estéjét, 5 fogásos lakomára és élőzenés meglepetésre számathatsz. Asztalfoglalás: e-mailben vagy személyesen.

1053 Budapest, Károlyi u. 9.

Amikor színes fényárban úszik a város és mennyei illatok töltik meg a levegőt, akkor érezzük igazán az ünnepek közelségét. A hosszú, kihívásoktól sem mentes év méltó megünneplése remek esély az önjutalmazásra; megdolgoztunk érte, hogy különleges keretek között tegyük emlékezetessé az év utolsó hónapját. Gondoltál már arra, hogy a város egyik legszebb pontján, pazar panoráma mellett költsd el a karácsonyi vacsorát? A lenyűgöző belső terei miatt oly kedvelt Halászbástya étteremben az isteni ételek mellett a megannyi fűszertől illatozó forralt borról, a forró csokiról, és a kürtőskalácsról sem kell lemondanod.

1014 Budapest, Budai Vár, Halászbástya

A Kempinski Hotel Corvinus földszintjén fellelhető Nobu Budapestről már biztosan hallottál, ha mástól nem, hát tőlünk, hiszen rendszeresen ódákat zengünk a helyről. A japán-perui ízvilágot kombináló étterem annak a hálózatnak a tagja, amelyet a világhírű séf Nobuyuki Matsuhisa és maga Robert De Niro alapított. A Nobu budapesti konyháját Schreiner Gábor irányítja, akinek a neve garanciát jelent a minőség és ízvilág tekintetében is lenyűgöző fogásokra. Ha gurmé vagy, és különleges helyen, különleges ételekkel ünnepelnéd meg az újév érkezését, a Nobu 7-fogásos omakase menüajánlatát neked találták ki. A zenei aláfestésre sem lesz majd panaszod: a Mai Rumba Latin Band pezsgő dallamai mindenkit táncra hívnak.

1051 Budapest, Erzsébet tér 7-8.

Foglalás: reservation@noburestaurant.hu



A kőbányai Wan Hao étterem autentikus ételekkel csábít ízutazásra, hogy ne kelljen repülőjegyet váltanunk Ázsia legizgalmasabb fogásainak kipróbálásához. Azt ígérik, tényleg olyan ételeket kínálnak, amilyeneket csak Kínában kaphatnánk. A patkány évébe lépve január és február hónapokban különleges, ünnepi menüvel örvendeztetik meg a hozzájuk ellátogatókat, 2 és 4 főre összeállított ételsoraik 10.000 és 15.000 forintba kerülnek. Ha kiszakadnál a belvárosból, vedd célba a kínai-negyedet, és ízleld meg Kína újévi különlegességeit, amelyeket a Funzine olvasójaként 10% kedvezménnyel rendelhetsz meg! Figyelem: az engedmény kizárólag az ételekre vonatkozik!

1107 Budapest

Jegenye utca 30.

+36 30 912 6888

A Parlamenttől sétányi távolságra elhelyezkedő Tulipán Bisztró az autentikus magyar konyha legfinomabb fogásait tálalja, családias környezetben. Több mint 50 éves működése óta a minőség és a figyelmes kiszolgálás maradtak a legfontosabb szempontok, amelyekhez az étterem vezetősége kompromisszumok nélkül ragaszkodik. Hagyományaikhoz hűen az ünnepi időszakban isteni ételsorral kedveskednek a vendégeknek, külföldieknek és magyaroknak egyaránt, hiszen egy jó töltött káposztát, harcsapaprikást, gesztenyével töltött baconbe tekert pulykamellet annak is érdemes megízlelni náluk, aki nem csak egy röpke látogatás miatt érkezett az országba. A kulináris élmény fokozásáért kérd a Tulipán Bistro specialitását, a szilvával és borókabogyóval megbolondított vadmarhát, amelyhez minőségi magyar borokat kínálnak!

1051 Budapest, Nádor utca 34.

Ahelyett, hogy karácsonyi dalokkal fárasztanál mindenkit magad körül, add át magad az ünnepi hangulatnak a Hilton Budapest bisztró stílusú éttermében! December 24-én mennyei ételek, köztük magyar fogások kerülnek a vacsorához előkészített büféasztalra, az azt követő két napon pedig ebédelni várják a csodaszép dekoráció és családias hangulat mellett ízletes étkekre is vágyakozókat. Mindezt élőzenével és korlátlan italfogyasztással spékelik meg nemcsak karácsony napjain, hanem szilveszterkor is. Mielőtt beköszönt 2020, szánj időt a pihenésre, szilveszter napján viszont add meg a módját az ünneplésnek, vegyél részt a Láng Bistro exkluzív vacsoráján!

1014 Budapest, Hess András tér 1-3.

Buda gasztronómiai színterének kiemelkedő alakja levenné a terhet a válladról karácsony idején. Hogy az ünnepek alatt ne háruljon rád a főzés, mosogatás gondja, összeállítottak egy ínycsiklandozó ételsort, amit akár elő is rendelhetsz, hogy aztán otthonodban tálald fel a nálad vendégeskedőknek. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a gyönyörű étteremben tölts egy pár órát a szeretteid társaságában, ha nem a szeretet ünnepén, akkor szilveszter napján. Az újév üdvözlését nem bízzák a véletlenre: prosecco-val várnak, amit 4 isteni fogás követ, éjfélkor a magyar konyhára jellemző finomságokkal, majd a DJ LSound irányította bulival ér véget. Szerezz örömet barátaidnak, ismerőseidnek is egy Larus ajándékutalvánnyal, ami már 10.000 forinttól kapható!

1124 Budapest, Csörsz utca 18/B