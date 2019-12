Megújult formában várja a látogatókat a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár

A kürtőskalács és forraltbor megszokott, szívmelengető illata mellett a 21. Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár több fronton is teljesen új koncepcionális elemekkel igyekszik felpezsdíteni az ilyenkor amúgy is ébredező ünnepi hangulatot.

Szellősen felépített faházak tábora, hetente változó gasztronómiai tematikák, és a régi dicsőségét újra elfoglaló Vörösmarty-szobor. 2019. november 8. és 2020. január 1. között minden látogatóra különleges kézműves termékek, színes színpadi programok és minden eddiginél nyugodtabb kalandozás vár a vásár rengetegében – a Vörösmarty tér mellett a Fővám téren és a Deák téren is.

21 éve nyitotta meg kapuit az első karácsonyi vásár a Vörösmarty téren, amely azóta évente látogatók százezreit vonzza ünnepi hangulatával, egyedi portékáival és ínycsiklandó konyhájával. A rendezvénysorozat az első évektől kezdve autentikus lehetőséget nyújt a budapestieknek és a turistáknak egyaránt, hogy a város egyik legszebb terén feledkezhessenek bele a karácsonyi hangulatba, egyik kezükben valamilyen téli finomsággal, a másikban meg a kedvükre eső vásárfiával. Az évek során a forgatag gyűjtőhelyévé vált a tradicionális kézműves árukat kínáló mesterembereknek is, szabadtéri színpadán pedig számos együttes és szólóénekes megfordult.

A fentiekből jól látszik, hogy a helyiek által csak karácsonyi vásárként emlegetett fesztivál az ünnepi hangulat megteremtése mellett rendkívül komoly hangsúlyt fektet a hagyományos magyar termékek és művészeti produktumok támogatására. A Vörösmarty-szobor körül elhelyezett kis kézműves faházakban bőrdíszművesek, táskakészítők, keramikusok, üvegművészek, ékszerkészítők és agyagászok mutathatják be mesterségük legjavát. Mellettük természetesen a tradicionális gasztronómiai vonal is erőteljesen megjelenik: a kézműves csokoládétól kezdve, a mézeskalácson keresztül egészen a mesterszinten elkészített flódniig, vagy a gyógynövényekből készült termékekig rengeteg lehetőségből lehet válogatni.

A Vörösmarty-szobor

A Vörösmarty tér közepén magasodik hazánk egyik legjelentősebb költőjének szobra, amelyet azonban az elmúlt években a járókelők szeme elől elrejtettek a téli állagmegóvás eszközei. Idén télre viszont a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ megbízásából – a hazánkban egyre nagyobb elismerésnek örvendő – Hello Wood építészcsapata tervezett egyedülálló megoldást a korábbi ponyvák helyére. A szoborcsoport köré 10 méter magas, acéllemezekből és plexiüvegből készült pavilont emeltek, amely alaprajzában és vonalvezetésében is alkalmazkodik a műalkotás és a tér szerkesztéséhez. Ennek az elemnek köszönhetően Vörösmarty szobra végre méltó módon uralhatja a teret a hideg évszakban is, a szerkezet könnyű bonthatósága miatt pedig a kellemesebb idő visszatértével a pavilon a következő télig leszerelhető.

A Hütte

A Vörösmarty téri vásári forgatag másik központi elemének számító, a Gerbeaud-ház előtt felépített Hüttében egy kis meleget találhat minden átfagyott urbánus túrázó. A zárt belső terű építmény hangulata az alpesi síparadicsomok pihenőházainak funkcióját igyekszik a térre csempészni – márpedig igencsak pihentető, ha az ember a téli hidegből betérve asztalhoz ülhet, majd a kabátjától megszabadulva elfogyaszthat egy bögre forralt bort vagy a Hüttében kapható kávékülönlegességek valamelyikét.

Színpadi programok

Természetesen a kézműves termékek és a széles ételkínálat mellett a szervezők gondosan ügyeltek a karácsonyi nyüzsgéssel harmonizáló zenei aláfestésre is. A fővárosban élők számára csak „Oroszlános kútként” emlegetett, nemrég a térről arrébb kerülő alkotás helyén a vásár idejére színpadot emeltek, amelyen november elejétől december végéig minden egyes napon több formáció is váltja egymást. És amilyen sokszínű maga a téli fesztivál hangulata, olyan széles spektrumból merít a színpadon felcsendülő műfajok száma is: karácsonyi dalok acapella feldolgozása, jazz- és rockszámok, kórusművek, musicalbetétek és örökzöld magyar slágerek egyaránt megszólalnak a karácsonyi vásár hét hete során.

A fellépőkkel hétköznapokon 17.00, 18.00 és 19.00 órától lehet találkozni, a hétvégéken pedig már 11.00 órakor felhangzanak az első dallamok. A pontos programlistáért érdemes ellátogatni az alábbi weboldalra.

Ünnepi finomságok

A vásárban szintén tekintélyes a fellelhető étel- és italkínálat, így az ebből való választást is hivatottak megkönnyíteni a heteket felölelő gasztronómiai tematikák. A Márton-napi finomságok lecsengését követően a vadételeké lett a főszerep, majd november 25. és december 1. között a töltött káposzta került az ízlelőbimbók fókuszába, somlói boroktól bolondítva.

December 2-8. között a kisböjti időszak keretén belül tart a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárban a Halak hete, amely lélekben már egyenesen a karácsonyi ételekhez ad nekifutást. December 9-26. között így leginkább csak a klasszikus fogásokra kell koncentrálni, amelyet december 27-31. idején az Újévi malac hete kerekít le. A vásár gasztronómiai felhozatala a zsidó konyhának is több helyen ad megjelenési lehetőséget, így december 22-30. között többféle, a hanuka időszakában kedvelt fogást is lesz alkalom kipróbálni.

A Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárt, Budapest Főváros Önkormányzatával karöltve szervező, Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) nem titkolt célja az idei újításokkal, többek között az is volt, hogy a közösségi terek szerepének általános előretörésével összhangban a vásár felépítését is lazábban fonttá, könnyebben beláthatóvá tegyék. A bódék szellősebb elhelyezésével a köztük lévő közlekedés egyszerűbbé vált, és az étkezésre helyet kínáló padok körül is jóval kisebb tumultus várható az előző éveknél.