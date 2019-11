4 exkluzív Márton-napi vacsoraparti a fővárosban

Az ősz végét is jelző Márton-nap idején évről évre egyre több fővárosi étterem rendez tematikus vacsorapartit vendégeinek. Ha te is szívesen megkóstolnál néhány mennyei illatú libás fogást, válassz az alábbi helyszínek közül!

1114 Budapest, Szent Gellért tér 2.

Budapest egyik legszebb szállodája, a Danubius Hotel Gellért november 7. és 10. között rendhagyó borfesztivállal ünnepli a Márton-napot. Az italkínálatban megtalálhatjuk majd a legmagasabb minőségű hazai borokat, sőt Varró-Turóczi Anett exkluzív pezsgőválogatását is lesz lehetőségünk megkóstolni. Az épület lenyügőző kilátással rendelkező deluxe apartjában felszolgált finomságokról a St. Andrea borbár – 2018-ban az év séfjének járó elismerést is begyűjtő – mesterszakácsa, Barna Ádám gondoskodik. A vacsorák házigazdája Nyáry Krisztián irodalomtörténész és író saját történeteivel szórakoztatja majd a vendégeket, de számos koncert is megszervezésre kerül a helyszínen.

1061 Budapest, Király utca 30-32.

A barátságos légköre miatt is közkedvelt Trófea Grill hálózat Király utcai éttermében egész novemberben kóstolhatunk kifejezetten Márton-nap alkalmából készült finomságokat. A fix áron korlátlan fogyasztást biztosító helyszínen a több mint 100, svédasztalos formában elérhető étel között feltűnik a Tokaji libamáj terrine, a füstölt libamell saláta, a libaragu leves, a sólet füstölt libamellel és fürjtojással, valamint a konfitált libacomb körte chutneyval. Édességként stílusosan választhatunk lúdláb tortát is, ráadásul a Trófeában a speciális étrendi igényekkel rendelkező vendégek sem maradnak éhesek.

1026 Budapest, Pasaréti út 55.

Elsősorban az itáliai konyha szerelmeseit várja a tradícionális toszkán ízvilágot képviselő, valódi olasz alapanyagok felhasználásával működő otthonos Alessio étterem, mely a II. kerület zöldövezetében, a Pasaréti úton nyitotta meg kapuit. Márton napján, azaz november 11-én ráadásul libából készült ízletes falatokkal is találkozhatnak az ide betérők, hisz megkóstolható lesz többek között a sült libamell sütőtökkel és édsburgonyával, valamint a libamáj szarvasgombával. Az italokról ez alkalommal a Gere Pincészet gondoskodik, akik sehol máshol nem elérhető Magnum borválogatásukat hozzák el az aznapi vacsorára.

1029 Budapest, Ördögárok út 80.

Ha szeretnél néhány órára kiszakadni a városi nyüzsgésből, keresd fel a budai hegyekben megbúvó, berendezésével a nagymamáink vidéki házát idéző Náncsi Néni Vendéglőjét. A kínálatban a régi szakácskönyvek hagyományos ételei mellett október 26-tól már szezonális Márton-napi fogások is helyet kapnak, így elérhető például a friss, ropogós libatöpörtyű, a libaleves maceszgombóccal vagy éppen a töltött libanyak.

November 9-én az Erzsébet téri Akvárium Klub előtt Krausz Gábor mesterszakács és a népszerű gamer, Beniipowa visz bennünket izgalmas ízutazásra Márton-nap alkalmából. A Csodás Magyarország food truck libalakomáján felszolgálnak libacomb roládot mákos nudlival és édesköményes párolt káposztával, sült libakolbászt, libamáj quichet aszalt szilvával, valamint sütőtökös-almás rétessel fogyasztandó konfitált libamellet is.