Összegyűjtöttük az elmúlt évek legjobb magyar sorozatait

Az utóbbi néhány évben egymás után debütálnak a jobbnál jobb sorozatok, sőt szerencsére már néhány magyar kedvencünk is akad a kínálatban. Lássuk, melyek ezek!

Egynyári kaland

A Balatonon játszódó széria négy éven keresztül mesélt egy baráti társaság nyári élményeiről. Az Egynyári kaland igazán a második évadtól találta meg a stílusát, onnantól kezdve viszont egy pörgős, vicces és nagyon életszerű cselekményt láthattunk (általában május elejétől június végéig) kibontakozni a Duna televízió szombat esti műsorsávjában. A főszereplők között feltűnt Döbrösi Laura, Vecsei H. Miklós, Dobos Evelin, Király Dániel, Walters Lili, Piti Emőke és Fehér Balázs Benő is, a feldolgozott témákat tekintve pedig szerencsére a szerelem, buli, család klasszikus hármasán túl egy zenei karrier beindítása, a függőségek, a munkahelyi problémák és az önkeresés is terítékre került az összesen 26 epizódban.

Aranyélet

A magyar HBO legsikeresebb saját gyártású szériája a Miklósi család fényűző élete mögötti sötét titkokról és kisebb-nagyobb bűncselekményekről mesélt, melyek végigkísérték az Aranyélet mindhárom évadát. Az apa és az anya szerepében Thuróczy Szabolcsot és Ónodi Esztert láthattuk, kamaszkorú gyerekeiket pedig Olasz Renátó és Döbrösi Laura formálta meg. Ha egy feszültséggel és izgalmas fordulatokkal teli drámasorozatot keresel, mindenképpen adj neki egy esélyt!

A Tanár

Tavaly indult útjára az RTL Klub képernyőjén Nagy Ervin főszereplésével A Tanár című sorozat, melyben a Kőrösi Csoma Sándor szakgimnázium zűrös mindennapjaiba pillanthatunk bele, hétről hétre egy-egy fontos (valamely diák életéhez kapcsolódó) társadalmi kérdésre koncentrálva. A többek között az örökbefogadás, az anorexia vagy éppen a bullying témakörét feldolgozó epizódokban oktatóként feltűnik Trokán Nóra, Elek Ferenc és Ötvös András, a padsorokban pedig nem kisebb nevek ülnek, mint Varga Ádám, Dékány Barnabás, Kovács Panka, Sztarenki Dóra vagy Michl Juli.

Válótársak

Lengyel Tamás, Scherer Péter és Stohl András formálta meg 30 részen keresztül azt a három magánéleti válságokkal küszködő férfit, akik egyik pillanatról a másikra egy fedél alatt találták magukat a sorozat kezdetén. Bálint (Stohl András), a sármos ingatlanügynök szűrét a felesége teszi ki otthonról, miután lehull a lepel a férj hűtlenségéről. Joci (Lengyel Tamás) barátnője képtelen teherbe esni, a szedett hormonoktól pedig egyre furcsábban viselkedik, ezért az ezermesterként egy ház felújításán dolgozó főhős jobbnak látja, ha elmenekül a közös lakásból. Dávid (Scherer Péter) pedig épp a házassági évfordulójukon szembesül vele, hogy a neje valósággal undorodik tőle, így ő is a távolságtartás mellett dönt.

Terápia

Egy-egy páciens a hét minden napján és egy sármos pszichológus (Mácsai Pál) vezeti be a Terápia nézőit a rendelők zárt ajtói mögé. Bár a jelenetek többsége ugyanabban a szobában játszódik, az elmesélt történetek mégis könnyen lekötik a figyelmünket. Érdekesség, hogy maga a terapeuta is jár szakemberhez heti egy alkalommal, így az ő szemszögéből is értékelésre kerülnek a hallottak. A széria 110 20 perces részből áll, a szereplők között pedig megtaláljuk például Nagy Ervint, Péterfy Borit, Schell Juditot és Vilmányi Benettet is.

Csak színház és más semmi

Az Egynyári kalandhoz hasonlóan idén ért véget a Duna Televízió másik közkedvelt tavaszi sorozata, a Csak színház és más semmi is. A négy évadot megélt széria minden szezonban egy színdarab megszületésének folyamatát tárta elénk, igen nagy hangsúlyt fektetve a színház dolgozóinak baráti, szerelmi vagy akár vetélytársi kapcsolataira. A humora miatt nagyon szerethető történet főbb szerepeiben Csányi Sándort, Schell Juditot, Szervét Tibort és Szávai Viktóriát láthattuk, akikhez minden évben más fiatal szereplők (például Ember Márk, Mikecz Estilla, Mohai Tamás, Vecsei H. Miklós, Klem Viktor) csatlakoztak.