Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni novemberben

November elseje van, úgyhogy minden teketória nélkül, jöjjenek is a legizgalmasabb, újonnan nyílt vendéglátóhelyek Budapesten.

Jöhet egy kis időutazás? A Vörösmarty tér 5-ös szám alatt található Marty’s Kitchen & Bar a 20. század közepére repít vissza Amerikába, káprázatos szecessziós és art déco belső tereivel és az ötvenes éveket idéző bútoraival. Az újonnan nyitott vendéglátóhely egészséges reggeli- és ebédválasztékkal, tapasokkal, házi készítésű péktermékekkel és süteményekkel várja vendégeit. Olyan finomságok közül válogathatunk a Marty’sban, mint a granola házi joghurttal, az angol reggeli, a csirkés BLT-szendvics házi buciban, a lazacsteak mentás quinoasalátával, a szilvás gombóc, vagy a vegán banánkenyér mogyoróvajjal. Na, meggyőztünk?

1051 Budapest, Vörösmarty tér 5.

Budapest új nyugalomszigete a zsidónegyed szívében található, a dzsungelek hangulatát idéző Café Babart, ahol a jelszó az “art of living,” azaz az élet művészete. A Babartba beugorhatunk néhány finom falatért, kényeztethetjük magunkat egy kis proseccóval vagy Cava koktéllal, de elmerülhetünk a kávézó reggelikínálatában is, ami hétfőtől vasárnapig egész nap elérhető. Az étlapon mindent megtalálunk, amit egy sikkes, belvárosi reggelizőhelyen megkívánhatunk: buggyantott tojások English muffinokon hollandi szósszal, egymáson tornyosuló amerikai palacsinták, de vannak komplexebb ajánlatok is, mint a sertéssteak vagy a grillezett csirkés saláta.

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 3.

A Margit híd budai hídfőjétől csupán néhány percre található a Véletlen Bár, az első budapesti koktélbár, ahol minden szigorúan a gin & tonic körül forog. Az eklektikus vendéglátóhely közel 30 féle prémium kategóriás gint (többek között Copperhead, Hanami, Sir Edmond és Nao), illetve 12 féle tonikot kínál, így meglepően sokféle variáció közül válogathatnak a vendégek. Mindegy, hogy laikusként vagy G&T szakértőként térsz be a Véletlen Bárba munka után vagy buli előtt, egészen biztos, hogy tárt karokkal várnak keddtől szombatig, délután 4-től éjfélig.

1024 Budapest, Margit körút 9.

A Bartók Béla út menti feltörekvő környéket színesíti tovább az ONO Poké Bowl Bar, amely Hawaii nemzeti ételére hívja fel az emberek figyelmét. Az eredetileg nyers tonhallal (cserélhető csirkére, lazacra vagy füstölt tofura) és különféle zöldségekkel (többek között csicseriborsó, edemame bab és enoki gomba) készített poké egy könnyed, mégis laktató étel, amely nem utolsó sorban remekül mutat a fotókon gyönyörű színeinek köszönhetően. Hogy teljes legyen a kép, maxold ki a tengerparti hangulatot egy frissítő smoothie-val, vagy próbáld ki a hedonista avokádós-banános smoothietálat!

1111 Budapest, Bartók Béla út 34.

A SALT Budapest a tradicionális magyar konyha alapjaira épül: Tóth Szilárd séf és Boldizsár Máté étteremvezető az eredeti receptekre, a vad- és gyógynövényekre, illetve a frissen sült kenyérre helyezik a hangsúlyt, amelyet a vidéki családi vacsorák fesztelen hangulata tesz teljessé. A titkos receptek alapján készülő, látványos ételek mellett a vendéglátóhely védjegye a figyelmes kiszolgálás, de az egyedi belső terek nélkül nem lenne teljes az étteremélmény. Friss dzsúszok és Európa legjobb borászataiból érkező borok is a kínálat részét képezik, ahogy vegetáriánus és vegán ételek is.

1053 Budapest, Királyi Pál utca 4.

Az “Eat good, do good, feel good” (nagyjából: “Jó étel, jó cselekedet, jó érzés”) nem csupán egy frappáns szlogen a Good Karma számára, hiszen az indiai étteremlánc tesz is azért, hogy felnőjön a mottó által hirdetett feladathoz. A friss, egészséges ételeket kínáló Good Karma október második felében hivatalosan is megnyitotta második éttermét Pest belvárosában. A kutyabarát vendéglátóhelyen a húsimádók, a vegetáriánusok és a vegánok egyaránt találnak egészséges alternatívákat éhségük csökkentéséhez. Külön ajánljuk a masala humuszt zöldségekkel és a céklás-fetás samosa golyókat is, minket mindkettő levett a lábunkról.

1051 Budapest, Október 6. utca 21.

A budapesti kulináris térkép legújabb szereplője az Andrássy Food and Wine, egy hely a belváros szívében, amely elhivatottan idézi meg az ország legértékesebb ízkombinációit, mind az ételek, mind a borok terén. A hagyományos fogásokat modern környezetben, mindig nyüzsgő közegben élvezhetjük, három különböző helyszínen: egy épületben található egy hangulatos bisztró, egy fesztelen lounge és egy stílusos étterem. Csak be kell néznünk az ablakon, rögtön egyértelművé válik az Andrássy Food and Wine hívogató atmoszférája.

1061 Budapest, Andrássy út 41.

A libanoni és levantei konyhát képviselő Byblos Budapest két testvér, Osama és Mohamad Kutaini szerelemprojektje. Az egyszerre modern és hagyományos, távol-keleti és mediterrán Byblos fogások kifogástalan alapanyagokból készülnek, ahogy azt az arab konyha hagyományai ki is kötik. Igazi kulináris kalandra visz a Byblos-élmény, amelynek épp annyira részei a Halal eljárással vágott húsok és a vegán ajánlatok, mint a családias hangulat.

1052 Budapest Semmelweis utca 1-3.