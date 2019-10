Új sorozat érkezik az HBO-ra a Trónok harca világából

Az HBO ma hajnalban bejelentette, hogy hamarosan megkezdődnek a Trónok harca univerzumában játszódó House Of Dragons forgatásai.

Az egyelőre 10 részesre tervezett széria eseményei a Trónok harca történései előtt 300 évvel játszódnak majd, a cselekmény pedig a Targaryen család felemelkedésére fókuszál.

A House Of Dragons forgatókönyve George R.R. Martin Tűz & Vér című regényén alapul, a rendezői székbe pedig Miguel Sapochnik ül. Sapochnik korábban már hat Trónok harca epizódon dolgozott, melyek közül a “Battle of the Bastards” (Fattyak csatája) 2016-ban összesen 7 Emmy-díjban részesült. A direktor legfrissebb munkája, a Tom Hanks főszereplésével készült Bios jövő ősszel debütál a nagyvásznon.

Az új sorozat miatt egyébként az HBO vezetősége is nagyon izgatott. Casey Bloys programigazgató elárulta, hogy már mindannyian nagyon várjak, hogy lehulljon a lepel a Targaryen család eredettörténetéről, illetve a Westeros klán korai napjairól.