Budapest ezen a hétvégén is szuper programokat tartogat nekünk. Várnak ránk a Mozinet Filmnapok, esténként jobbnál jobb koncerteken bulizhatunk, sőt Óbudán sajtfesztivált is rendeznek!

Csütörtöki programok (Október 17.)

A Fővám téri Vásárcsarnokban idén 14. alkalommal került megrendezésre a csütörtökön még látogatható Székely Napok Budapesten eseménysorozat. A látogatók ebben az évben is a legkülönfélébb székely termelők és művészek portékái közül válogathatnak a gyógyteáktól kezdve az ékszereken át a bőrövekig. Természetesen erdélyi röviditalok, sajtok, padlizsánkrém, méz és lekvárok is kaphatók, egészen este 6 óráig.

Harmadik, Tükör című lemezét mutatja be csütörtök este a Toldiban a budapesti illetőségű posztrock formáció. A TÖRZS legfrissebb korongja az amerikai A Thousand Arms kiadónál jelenik meg a koncert másnapján, de a vendégek már 17-én megvásárolhatják! Az anyag különlegessége, hogy a fiúk minden dalt élőben rögzítettek, méghozzá az Aggteleki cseppkőbarlangban.

Csütörtöktől vasárnapig zajlik országszerte a 9. Mozinet Filmnapok vetítéssorozat, melynek keretében 17-én a Puskin Moziban tekinthető meg premier előtt a dél-koreai rendezőfenomén, Joon-ho Bong legfrissebb alkotása, az Élősködők. Az éjsötét vígjáték antihőse Ki-taek, akinek családja igazi semmirekellőkből áll. Történetük akkor veszi kezdetét, amikor elhatározzák, hogy a fényűző életmódot folytató Parkék közelébe férkőznek, azonban végül semmi sem a terveik szerint alakul…

Pénteki programok (Október 18.)

A pezsgő világnapján az InterContinental Budapest a világ legelőkelőbb italait hozza el nekünk egy egyedülálló programsorozat részeként. Az érdeklődők részt vehetnek mesterkurzusokon, sőt a Dunakorzón egy champagne-sétára is benevezhetnek. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!

Ha érdekel a fenntartható életmód, ne hagyd ki pénteken a Sas utcai Société Budapestben rendezett WASTEREVOLUTION konferenciát! Itt megtudhatod, hogyan élhetsz tudatosabban, hogyan lassíthatsz le, sőt divattal és művészettel kapcsolatos kerekasztal-beszélgetéseket is lesz lehetőséged meghallgatni.

A májusi lemezbemutató után ismét egy hatalmas bulit ígér az Instant színpadán a dark r&b-t játszó The Anahit zenekar. A csapat egy friss dallal is készül, de a korábbi slágereket is új köntösbe bújtatva játsszák nekünk. Vendégként az akusztikus Meet Me Midway duó teszi tiszteletét a helyszínen.

Péntek délután újrahasznosított pénztárca készítő workshoppal vár a SISKO Studio. A nejlonzacskóból létrehozott alkotásokhoz te magad is vihetsz alapanyagot, de a helyszínen is számtalan darab közül válogathatsz. A kész műveket ráadásul kedvedre kombinálhatod különféle színű bőrökkel vagy újrahasznosított PVC fóliákkal.

Hazánk valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be a Csepel Művek területére szervezett 4 órás éjszakai bunkertúra, mely három II. világháborús építésű óvóhelyre kalauzol el. A résztvevők itt átfogó képet kaphatnak a korabeli légoltalomról és a gyárat ért támadásokról, sőt a kiállított felszerelések kipróbálására is lesz lehetőség.

Szombati programok (Október 19.)

Szombat este tartja az Akváriumban Azimut című albumának lemezbemutató nagykoncertjét az Ethnofil csapata. A hattagú zenekar célja nem a tökéletes hangzás, hanem egy minél élőbb hangulatú felvétel létrehozása volt, melyen a tagok közti ösztönös kapcsolat és a improvizáció is nagy hangsúlyt kap.

Ezen a hétvégén rendezik meg Óbudán a II. Nemzetek sajtfesztiválját, melyen a világ 25 országának több mint 400 kiemelt sajtja mutatkozik be a nagyközönségnek. A látogatók egyszeri belépődíj fejében korlátlan kóstolási lehetőséget kapnak a legfinomabb termékekből, de koncertekből sem lesz hiány: fellép többek között a Peet Project és a Budapest Bár is.

Október 19-én ismét lehetőségünk lesz éjszaka libegőzni a Zugligeti járaton. Ha szívesen gyönyörködnél a hegytetőről Budapest éjszakai panorámájában, ne hagyd ki ezt a programlehetőséget! A rendezvény külön erre az alkalomra szóló, 2000 forintos retúrjeggyel látogatható, az első járat pedig 17 órakor indul majd.

A magyar zenei élet egyik élő legendája, a beat korszak hajnala óta muzsikáló Zorán szombat este ad koncertet a fővárosi Papp László Sportarénában. A zenei különlegességek mellett természetesen meglepetésvendégekkel is készül a művész és csapata az október 19-ei eseményre.

Nagyszabású kirakodóvásárt szerveznek szombaton a Madách téren. A Street Market csapata a fenntarthatóság jegyében használt darabokat és vintage kincseket árul majd, de vásárolgatás közben izgalmas beszélgetésekbe is lesz lehetőségünk bekapcsolódni a “turi forradalom” témájában.

Vasárnapi programok (Október 20.)

Az ősz megérkezését ünnepli vasárnap az óbudai Krúdy-negyed. Megtekinthető lesz egy Krúdy Gyula budapesti életének színtereit bemutató kiállítás, hallgathatunk verklimuzsikát, megismerkedhetünk a kártyázás történetével, sőt Dúzsi Tamás verselő borász önálló estje is vár bennünket.

A Hungexpón kerül megrendezésre ezen a hétvégén hazánk legnagyobb szépségipari kiállítása, melyen látványos színpadi bemutatókat és szakmai előadásokat tekinthetünk meg, miközben a legfrissebb trendek megismerésére is lehetőségünk nyílik. A belépés szakmabelieknek ingyenes!

A Cannes-i Filmfesztivál, az Annecy-i Nemzetközi Animációs Filmfesztivál és a Kecskemét Animációs Filmfesztivál után végre megérkeznek a medvék Budapestre is! A XX. század egyik legjelentősebb gyermekkönyvéből készült alkotást 15:30-tól láthatjuk a Puskin Moziban.

A fontos társadalmi kérdéseket boncolgató szerzeményeiről ismert noÁr 6. dalához készít kisfilmet vasárnap 11 órától. A klipben szereplő erdőt ezúttal velünk együtt szeretné megtisztítani, de az FKF és a Greenpeace is támogatja a nagyszabású projektet. Ha szívesen segítenél, gyere kezdésre a X. kerületi Gyakorló utcába, cserébe pedig te is feltűnhetsz majd a kész videó képkockáin.

