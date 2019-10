Jól tudjuk, hogy ez a hétvége sokak számára a vásárlásról fog szólni. Nem árt azonban időnként felfüggeszteni az üzletekben való sorban állást és ellátogatni például az őszi Margó Irodalmi Fesztivál vagy a CAFé Budapest néhány programjára. Ha nem tudod, melyek érdemlik meg, hogy miattuk esetleg lemaradj egy hatalmas akcióról a kedvenc boltodban, olvasd át az alábbi válogatásunkat!

Csütörtöki programok (Október 10.)

4 helyszínen vár ingyenes koncertekkel, szakmai programokkal és a díjátadó után egy nagyszabású afterpartyval az idei Magyar Klipszemle. A fellépők között megtalálod Odettet, Henri Gonzót, Szakács Gergőt és a Lóci játszik csapatát; az Akvárium Volt Lokáljában többek között a Hangfoglaló Programról és a zenekari brandépítésről hallhatsz izgalmas előadást; a díjátadót pedig Hajós András és Flour Tomi vezetésével izgulhatod végig.

20:30-tól a Margó Irodalmi Fesztivál keretében rendhagyó koncertet ad az Ivan & The Parazol a Várkert Bazárban. A banda tagjai legnagyobb slágereik előadása mellett azokról a könyvekről is részletesen mesélnek, melyek a legnagyobb hatással voltak eddigi munkásságukra.

Csütörtökön kerül megrendezésre a Margit hídon a második HídRace. A biciklis versenysorozat minden alkalommal más hídon szervez megmérettetést a leggyorsabb kerékpárosok számára. A résztvevők ezúttal 23 órától mérkőzhetnek meg egymással.

A tanú című legendás magyar filmszatírát 1969-es elkészülése után több mint 10 évre dobozba zárták, 1981-ben pedig a kényesebb jelenetek kivágásával mutatták be. Az egyetlen fennmaradt cenzúrázatlan kópia alapján azonban lehetővé vált az alkotás eredeti változatának rekonstrukciója, így végre a nagyközönség is megtekintheti azt úgy, ahogy annak idején a készítők megálmodták. Csütörtökön a cenzúrázatlan verzió 18 órától lesz látható a Premier Kultcaféban.

Pénteki programok (Október 11.)

Ebben az évben is a Városligetben rendezik meg az immár hagyománnyá vált Kürtőskalács Fesztivált, melyen három napon keresztül 30 kiállító stand portékáit lesz lehetőségünk megkóstolni. Az október 11-ei “aranypénteken” ráadásul minden készítőnél féláron kapható egy-egy slágertermék! A kilátogatókat természetesen koncertek is szórakoztatják: pénteken a The Biebers, szombaton Péter Szabó Szilvia, vasárnap pedig a balkáni népzenét játszó Tárkány Művek jóvoltából.

A tavaly év végén bemutatott Rossz versek DVD formában egy novelláskötetbe csomagolva jelenik meg a Margó Irodalmi Fesztivál hétvégéjén. A kiadványban többek között Simon Márton, Szentesi Éva és Reisz Gábor tollából olvashatunk rövid írásokat a film hőseinek további életéről. A bemutató alkalmából ráadásul a VAN Filmzenekar felolvasószínházzal egybekötött koncertet is ad a Várkert Bazárban.

A 24.hu-dolgozószoba néven futó programsorozata a kortárs magyar irodalom legjelesebb képviselőit igyekszik megszólaltatni éppen készülő könyvük keletkezésével kapcsolatban. A pénteki beszélgetésen Jankovics Márton Dragomán Györgyöt látja vendégül.

A Ráday utca 45-ben található Gedeonban péntek este a proseccoé és a szobanövényeké a főszerep. A legfinomabb italok kóstolása mellett az Urban Jungle Budapest növényorvos csapatától számtalan tippet kaphatunk az ültetéssel, a locsolással és a megfelelő ápolással kapcsolatban.

Október 11-én egy este erejéig megnyílnak a fővárosi kreatív ügynökségek irodái a nagyközönség előtt. Az érdeklődők számtalan izgalmas szakmai beszélgetésen vehetnek részt a reklám vagy épp a márkaépítés témájában, de például az ACG csapatánál egy koncerten is bulizhatnak, az isobar pedig e-sport bajnokságot szervez számukra.

Pénteken a magyarországi erőművek is megnyitják kapuikat, hogy látogatóikat beavassák többek között a gőzturbinák működésének, vagy éppen az elektromos áram előállításának kulisszatitkaiba. A budapesti intézmények közül a Csepel II. Erőmű, a Zuglói Fűtőerőmű, a Kelenföldi Erőmű, az FKF Fővárosi Hulladékhasznosító Mű, az Észak-budai Fűtőmű, a FŐTÁV Zrt. Látogatóközpontja, valamint az Észak-budai Kogenerációs Fűtőerőmű vesz részt a kezdeményezésben.

Szombati programok (Október 12.)

A Funzine TALKS legújabb eseményén a Pulcsiban alszom szerzőjével, Bencze Blankával, valamint a GLAMOUR magazin főszerkesztőjével, Maroy Krisztinával beszélgetünk Katty Kay és Claire Shipman közös művéről, középpontba állítva a fiatal lányok önbizalomhiányának kérdését.

Az ősz beköszöntével újraindulnak az A38 Hajó Hangműhely foglalkozásai. Az október 12-ei alkalmon Laposa Julcsi várja a legkisebbeket közös zenélésre, miközben népdalokat és mondókákat tanulhatnak a résztvevők, sőt néhány ritmuskeltő eszközzel is lesz lehetőség ismerkedni.

Az Antropos.hu kiállítással egybekötött vásárán divattervezők, ékszerkészítők, festők, grafikusok és számos más alkotó portékáival találkozhatunk, sőt meg is vásárolhatjuk őket! A Morrisons 2-ben tartott eseményen ráadásul workshopok és design témájú előadások is várják a résztvevőket.

Október 12-én és 13-án tartják a Lurdy házban a Nemzetközi Macskakiállítást, melyen több száz cicával találkozhatnak a látogatók. Természetesen – óriási kedvezményekkel – tápokat és felszereléseket is lesz lehetőség vásárolni, de a közönség szavazatai alapján legszebbnek ítélt macskák is díjazásra kerülnek majd.

Különleges épületbejáráson vehetünk részt szombaton a Vajdahunyad-várban. A jelenleg Magyar Mezőgazdasági Múzeumként működő kastély történetéről számtalan érdekességet tudhatunk meg, miközben a helyszín építészeti szépségeit is megcsodálhatjuk.

Vasárnapi programok (Október 13.)

Vasárnap kerül megrendezésre a Papp László Sportarénában az őszi Fitbalance életmód fesztivál, melyen több mint 100 edző és 50 kiállító teszi tiszteletét. Ha kilátogatunk, többek között együtt mozoghatunk Béres Alexandrával, Schobert Norbival és Rubint Rékával, Szappan Petrával, Katus Attilával, Czanik Balázzsal és Geszler Dorottyával. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

2019 januárjában jelent meg Lovasi András Tűzijáték délben című második szólóalbuma, melynek anyagát a Margó Irodalmi Fesztivál zárónapján teljes egészében meghallgathatjuk élőben a Várkert Bazár Nagyszínpadán.

Ezen a hétvégén rendezik a tavaly nagy sikerrel debütált OTTHONDesign kiállítás idei eseménysorozatát a HUNGEXPO G pavilonjában. A fókuszban ezúttal az otthonos lakásbelső kialakítása áll, a vendégek pedig számos szakmai programon vehetnek részt a lakberendezés témájában.

Október 13-án újra erdei piac települ ki a Budakeszi Vadasparkba. Ha szívesen válogatnál az adalékanyagmentes termelői portékákból és megkóstolnád az erdő és a mező kincseit, ott helyed! A jó hangulatot élő zene is biztosítja majd az Aranyalma Páros jóvoltából.

Ugyancsak vasárnap a vegán ételek kedvelői is piacozhatnak, méghozzá az Anker’t-ben, ahol a konyhai alapanyagokon túl egyéb kézműves termékeket (pl. vegán szappanokat és más tisztálkodószereket) is beszerezhetnek, sőt workshopokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel is várják őket. Utóbbi keretében például egy orvos szemével is elemzésre kerül ez a napjainkban egyre nagyobb teret hódító életmód.

Az énekes-dalszerző legutóbbi – a második feleségétől való válásának történetét feldolgozó – albumának anyagát hozza el az Akvárium Klubba a CAFe Budapest rendezvénysorozat kereteiben. Koncertje előtt a Halott Pénzből ismert, szólóban is egyre népszerűbb Járai Márkkal hangolhatunk az estére.

Ha ennyi budapesti, hétvégi program még nem lett volna elég, mutatunk még 40-et!