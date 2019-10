Pub-szemle: 10 budapesti hely sörrajongóknak

A sör mágikus ereje egykor megihlette Platónt, Ernest Hemingwayt és Oscar Wilde-ot. Azóta hosszú évek teltek el, és a folyékony kenyér egészen új magaslatokra tört. Ha a legjobb budapesti helyeken merülnél el az élvezetében, olvasd el ajánlónkat!

A sörszezon nem ér véget a kora őszi esték beköszöntével sem, mert aki az aranyló nedűt szereti, pontosan tudja: a sörfogyasztás életérzés. Legyen szó egy fárasztó munkanap utáni felfrissülésről, a haverokkal folytatott nagy beszélgetésekről vagy a hétvége indító bulizás elmaradhatatlan kellékéről, a sör mágikus erejére mindig számíthatunk. Az Anker’t-be egyenesen a csehországi Plzeňből érkezik a Pilsner Urquell pasztőrözetlen söre acéltankokba zárva. A Tankovna több, mint csapolt sör, hiszen frissebb, ízeiben gazdagabb és csapra verés után kizárólag 7 napig szolgálják fel. Addigra általában el is fogy, ezért azt javasoljuk, időben menjetek, ha nem akartok lemaradni róla. Cseh sörfőzdében képzett csaposok várnak a hét minden napján.

Pár lépésnyire az Oktogontól, a Cactus Juice Gastro Pubban egy darabka Vadnyugat várja a sörre szomjazó vándorokat. A belvárosi underground étterem fából készült ikonikus bútorokdarabokkal idézi meg az amerikai cowboy kultúrát. Tekintve, hogy több mint 30 különféle típusú whisky, pálinka és kézműves sör közül lehet választani, a Cactus Juice tökéletesen alkalmas irodai összejövetelek, legény- és leánybúcsúk, valamint születésnapi bulik tető alá hozására. Imádni fogod szezonális ajánlataikat: javasoljuk, hogy kóstold meg a burgundy meggylevest, a sült lazacot fekete kagylóval és citrusos kevert salátával, vagy rendelj savanyított zöldségekkel tálalt kapros lazactartárt.

Tudtad, hogy az isteni hamburgerek mekkájában (ahol magad válogathatod össze, mi kerüljön a buciba) finom sörkülönlegességek is szerepelnek az itallapon? A fantasztikus saláták, mennyei hot-dogok és a szuper házi brownie csupán a jéghegy csúcsa: az étvágygerjesztő ételek mellett a Black Cab arra is figyelmet fordít, hogy a legjobb italokkal olthasd szomjad. A listán gyümölcslevek és ciderek kíséretében szerepel a Crabbie’s nevű, édeskés üveges gyömbérsör, és az autentikus, csapolt Fuller’s London Pride is, ami egyenesen az Egyesült Királyságból érkezik, és kesernyésségével remekül megszelídíti a hamburger markáns ízét.

A bulinegyed szívében több mint egy fél évtizede működő Hops Beer Bar már sokak szívébe belopta magát. A bomba jó sörökből kb. 250 különböző választási lehetőség garantálja, hogy megtaláld a kedvencedet akkor is, ha glutén érzékeny vagy. Alkoholmentestől az őrülten friss meggyes-sajttortás savanyú búzasörön (Ma Chérie essence) át, a 15%-os brutál Imperial Stout-ig van minden, mi szem-szájnak ingere. Az igazán egyedi sörök viszont Csapfoglalás keretein belül kerülnek csapra. Fontos tudnivaló, hogy a Beerside.hu a hely üzemeltetője, aminek köszönhetően a Hops Beer Bar a versenytársaihoz képest jobb áron kínálja portékáját. A weboldalon keresztül pofátlanul olcsón hozzá lehet jutni a vágyott tételekhez! Személyesen a Ráday utcai Beer To Go-ban válogathatsz, ahol óriási üveges és dobozos kínálat vár.

Lelkes sörfanatikusok, kíváncsi kalandorok, dobjatok el mindent és iránya Csapház! A hely kínálata minden minőségi sörre szomjazót kielégít (13-15 csapon sorakoznak a jobbnál jobb nedűk), ráadásul rengeteg helyi különlegességgel lehet találkozni náluk. A magyar sörfőzdékben tartósítószerek felhasználása nélkül készült CSAPOLT söröket kérhetsz elvitelre, amelyekbe kizárólag a legjobb természetes alkotóelemek kerülnek. Megértjük, ha nem áll össze a kép, de hidd el, a fejlődő technikának hála már simán lehet úgy üvegbe zárni frissen csapolt sört, hogy a minősége ugyanolyan tökéletes marad. Vidd magaddal bárhova, élvezd a hideg csapolt sör mámorító ízét akár otthon a TV előtt, akár egy őszi kerti partin, vagy ahol csak szeretnéd. Ajándéknak sem utolsó ötlet!

Az iF Cafe Jazz Club elsősorban egyedülállóan változatos, világszínvonalú jazz koncertjeiről híres. A jazz szerető törzsközönség már tudja, hogy az iFben a konyha és a pult kínálata hasonlóan színes és színvonalas. Söreiket a “kézműves sörforradalom” kezdete óta elsősorban a hazai kisüzemi sörökből válogatják. Három sörcsapról csapolnak, ebből kettőre a nyitottság és kíváncsiság jegyében változó “meglepetés” hazai sörök kerülnek. Aki pedig a hagyományos ízeket szereti, annak ott van a harmadik csapon a Wernesgrüner, a német-cseh határvidékről származó legendás láger, ami rengeteg visszatérő vendéget szerzett már az iFnek. A sörlapon lévő állandó palackozott söreik (Róth, First Crafft Beer, Bader, Fóti, és sok más) szintén a legjobb minőséget képviselik. Ha nem hiszed, járj utána!

A megújult Rákóczi úti kocsmát Dezsőről, a Pelikán család egyetlen malacáról nevezték el, aki életét adta egy nemesebb célért, állítólag sajnos hiába. A hely üzemeltetői azt szeretnék, ha mindenki vidáman emlékezne a legendássá vált disznóra, mégpedig kiváló kézműves magyar és cseh sörök szürcsölgetése közben, a legjobb hazai borokkal és pálinkákkal, koktélokkal, hűsítő limonádékkal, bor- és sörkorcsolyákkal. 32 sörcsappal, látvány sörfőzdével, több száz különböző üveges sört kínáló Bottleshoppal, és világszínvonalú konyhával várnak. (Napindításként ajánljuk az alkoholmentes brunch menüt!)



A Kertész utcában egyszerűen lehetetlen szomjasnak maradni. Tengernyi pub küzd az ember figyelméért, köztük a Kandalló is, ahol egykor kandallókat árusítottak, innen a név. A 2012-ben megnyitott hely díjnyertes hamburgereiről és 16 csapra vert söréről egyaránt híres. Tudják, mi a dörgés, és hogyan kell nemcsak bevonzani, hanem meg is tartani a sörkedvelő, igényes közönséget. A választék állandóan változik, a frissítő, könnyen fogyasztható Wicked Water’s T-Rex Biceps és az Easy Peasy Apricot Squeezy mellett “testesebb” opciók is a vendégek rendelkezésére állnak, úgy mint a Balkezes Sörfőzde Baltic Porter nevű nedűje, a Bagoly.

A sör mindenható az italok között – ezt vallja a Hopaholic csapata. Náluk nincsenek díjnyertes borok, röviditalok vagy túlértékelt koktélok, kizárólag minőségi, finom csapolt és üveges sörök, ami mellé hermelín (marinált cseh Camambert sajt) dukál! A Hopaholic azokat célozza meg, akik tudják, milyen a jó sör, de többre vágynak, mint amit a nagy tételszámban gyártott nedűktől kapni lehet. Három szinten, több mint 400 típusú üveges és alumínium dobozos sörkülönlegességet ajánlanak a figyelmedbe, a legjobb magyar, belga, angol, spanyol, cseh, német, amerikai főzdéktől, és még sorolhatnánk.

A főváros első steampunk gasztropubja időutazásra hív; 300 évet utazunk velük előre az időben, egy poszt-apokaliptikus világba, ahol a gőz válik az első számú energiaforrássá. Az a személy, aki átlépte a hely küszöbét, már a múlté; némi kreativitással az alvilági figurák kedvelt találkozóhelyén érezhetjük magunkat, ahol csempészek söreit és kalózok különleges zsákmányait kínálják fel nekünk. A brit gasztronómia, látványkonyhás saloon és a magyar kézműves sörvariációk által jellemzett Krak’n’Town egyedi környezetben várja a sörélményt kereső látogatóit, megidézve H.G. Wells és Jules Verne novelláinak világát. Ami az ételeket illeti, a brit pubfood, levesek, szendvicsek és saláták csak a jéghegy csúcsa; az étlap lenyűgöző, vedd szemügyre!