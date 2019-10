Gemini Man: A film, ami sikeresen átvert

Kihívás elfogulatlanság nélkül megírni egy olyan filmről szóló beszámolót, aminek a megnézéséhez a producer, a rendező és a világhírű főszereplő személyesen kívántak jó szórakozást. Ráadásul nagyon akartam szeretni a részben hazánkban forgatott Gemini Mant, aminek éppen a színész 51. születésnapján tartottak 3D-s rajongói vetítést a Cinema City Aréna több termében.

Két dolog miatt vártam nagyon a filmet: egyrészt, mert számos budapesti helyszínen forgattak, másrészt, mert az egyik szereplő 100%-ban a CGI terméke. Smith egy nyugdíj előtt álló, megnyerő, ugyanakkor bizalmatlan elit gyilkost (Henry Brogan) alakít, és már a Gemini Man első perceiben megtudhatja róla a néző, mekkora ász a “szakmában”. A visszavonulását tervezgetve reményekkel telve várja, mit hoz a jövő, mindaddig, amíg látszólag a semmiből elő nem kerül egy rejtélyes fiatal ügynök, aki az életére tör.

SPOILER! Eszméletlen hajtóvadászat veszi kezdetét, az üldözéses jelenetek és a közelharc földi halandó számára túlélhetetlen mértéket ölt. Az akciófilmektől elvárható izgalmi faktor tehát adott. Főhősünk szembetalálja magát egy ravasz huszonéves sráccal, aki külseje alapján a fia is lehetne, kivéve, hogy nem az. Van benne valami, ami elsőre megmagyarázhatatlan, egy Budapesten elvégzett DNS-teszttel viszont sikerül leleplezni a titkot: Junior Brogan klónja. Már csak annyi a teendő, hogy felvilágosítsák és meggyőzzék a 23 éves kora ellenére tinik dacával megáldott fiút arról, hogy az apjának hitt férfi valójában dróton ráncigálja szeretetet hazudva. A srác végül hitetlenkedve meglép, és legközelebb a Gemini Man kiképzői bázisán találkoznak össze; megint csak golyózápor közepette, de végre ugyanazon az oldalon.

Hogy sikerült a kivitelezés?

Hatalmas mérföldkő a filmgyártásban, hogy megalkottak egy tetőtől talpig virtuális színészt, ezért a felbukkanásától kezdve elemzően méregettem Juniort, Will Smith fiatalabb “alteregóját”. Próbáltam hibát találni benne, ami leleplezni, hogy a srác nem hús-vér ember, viszont a CGI-karakter szemeinek csillogásától a mimikáján át (és ahogyan a szemöldökét felhúzta) minden annyira meggyőző volt, hogy egy idő után feladtam az elemzést, és inkább átadtam magam a moziélménynek.

Egyedül a távolabbról vett üldözéses jeleneteknél éreztem, hogy nem muzsikál olyan jól a virtuális színész; látszott legalább is, hogy az arc tökéletes megalkotásába sokkal több energiát fektettek, mint a teljes test megjelenítésébe (néha olyan érzésem volt, mintha számítógépes játékot néznék). Smith egy későbbi kijelentése is ezt támasztja alá: a rendező felhívta rá a figyelmét, hogy hiába a testbeszéd, az arcával játszik, erre kell összpontosítania. Junior egyébként szerintem ugyanazt testesíti meg a filmgyártás világában, mint a Gemini Man nevű katonai egység a filmben: nem érez fájdalmat, nincsenek nagy igényei és családtagjai sem, tehát bármikor, bárhol bevethető, csak pénz legyen rá.

Forgatási helyszínek

Magyarországon kívül kiemelt figyelmet kap a filmben az amerikai Georgia és Kolumbia (Cartagena) is, de az országimázsfilmbe illő felvételek többsége szerintem Budapestről készült. A Széchenyi fürdőben rögzített képsorok és a Gellérthegyen kávézós jelenetek megnézése után már-már az az érzése lehetett a mozizónak, hogy Magyarország busás összeggel támogatta meg a stábot a film elkészítésében, ezért van annyi szépséges vágókép. Persze az is lehet, hogy – ahogyan Jerry Bruckheimertől megtudtuk a vetítés előtt -, a készítők rácsodálkoztak Budapest szépségére, ami eredetileg Párizst “játszotta” volna, és nem bírták megállni, hogy a csodás panorámát minél többször megmutassák a nézőknek.

A lassú indulás után a végkifejlet valahogy sokkal gyorsabban elérkezett, mint vártam, összességében mégis elégedetten távoztam a moziból, mert büszke voltam rá, hogy Budapest tiszteletbeli szereplője lett a filmnek, és a CGI karakter is meggyőzött. Biztos vagyok benne, hogy ez még csak a kezdet, lesz ez még sokkal jobb is! Vagy, ahogyan a főszereplő a sajtótájékoztatón elmondta, talán mindez utat nyit egy olyan jövő felé, amelyben akár Marlon Brando – Will Smith mozi is készülhet.

A film október 10-től elérhető a hazai mozikban!