„Minden, ami ma, itt történik, az kortárs művészet”

Idén 28. alkalommal, 2019. október 4. és 20. között nyűgözi le a fővárost a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál. A Müpa főszervezésében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központtal együttműködésében megvalósuló eseménysorozat 17 napja alatt ismét a kortárs művészeteké lesz a főszerep: a kortárs zenétől, a könnyűzenei és jazzkoncerteken keresztül, tánc-, és színházi bemutatókon át az operáig és képzőművészetig. Az előző évekhez hasonlóan többek között Müpa, a Zeneakadémia, a BMC, az Akvárium Klub, az A38 Hajó, a Várkert Bazár, a Pesti Vigadó, az Uránia Nemzeti Filmszínház, valamint a Trafó Kortárs Művészetek Háza ad otthont az eseményeknek, de rengeteg izgalmas köztéri helyszínen is találkozhatnak a fesztivállal az érdeklődők. Szomolányi Janinával, a Müpa fesztiváliroda-vezetőjével beszélgettünk az idei programokról.

Mikor és milyen céllal került megrendezésre az első CAFe Budapest?

A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál a 1991-ben indult Budapesti Művészeti Hetek, és az abból kinövő Budapesti Őszi Fesztivál utódja. A cél, az átformálás lényege akkor az volt, hogy egy igazi összművészeti, városi fesztivál jöjjön létre, ahol nemcsak a zene dominál, hanem számtalan izgalmas műfaj helyet kap és a közterek is fesztiválhelyszínné változnak. A küldetésünk azóta sem változott: progresszív, kortárs programokat keresünk, hazai és itthon bemutatkozásra váró neves külföldi művészek felvonultatásával; illetve, hogy magát a kortárs fogalmát közelebb hozzuk az emberekhez. Többek között ezt szolgálják a street art performance-ok, de az idei legnagyobb vállalásunk a Költözik a Halászbástya! projektünk, mely során kiderül, hogy mennyire tudjuk mozgósítani az itt élőket, és hogy valóban fel tudunk-e húzni közös erővel, mi, fesztivállátogatók egy 16 méteres építményt kartondobozokból a város közepén.

A nemzetközi hírű, Marseille-ben élő művész, Olivier Grossetête a közterületi és közösségi művészet egyik legeredetibb egyénisége. Monumentális kartonépületeit öt kontinens városaiban építette már fel. A közel kétszáz, dobozból összeállított „épület” felállításában, majd lebontásában milliónyian vettek már részt. Az impozáns – tornyot, templomot, mesebeli kastélyt mintázó – épületek spontán összeverődő járókelők segítségével nőnek ki a földből. Egy-egy konstrukció nem ritkán 25 méter magas, akár 1500 kartonalkatrészből is állhat, melyek összesen másfél tonnát nyomnak.

Mit értünk ma kortárs művészet alatt?

Mindent, ami ma történik, mindent, ami fontos számunkra, itt és most. Gyakran egy-egy alkotás egy klasszikus műből merít inspirációt, ám ha az egy progresszív rendező-koreográfus elképzelése mentén kel új életre, ha a megközelítés és a formanyelv friss, akkor az máris kortárs. Feledi János és táncművészei például Élektra történetét helyezik a mába, nagyon izgalmas lesz.

A fesztivál idei repertoárja melyik művészeti ágban a legerősebb?

Ebben a szezonban nagy hangsúlyt kaptak a közterek, a Trafóval közösen szervezzük az urban, a street dance és kortárs tánc találkozásából születő (D)OPEN Your Move minifesztivált, a Willany Leó táncosai forgalmas köztereken improvizálnak, a Madách tér környékén egy szabadtéren felállított installáció lesz, az Erzsébet téren Grossetête dobozprojektje várja majd a közönséget, hihetetlenül izgalmas bábelőadásaink lesznek, de a zenei palettánk is kifejezetten erős, mind komoly-, mind könnyűzenei műfajban. Eötvös Péter Angels in America című operáját nem lehet elégszer kiemelni, de a Klangforum Wienről is érdemes szót ejteni, ami talán a leghíresebb osztrák, kifejezetten kortárs zenére specializálódott együttes.

Idén 17 napos a fesztivál. Mennyi programmal készültök?

Több mint százötven programmal várjuk az érdeklődőket közel negyven helyszínen.

Melyik a szívedhez legközelebb álló program?

Az egyik a már említett Költözik a Halászbástya!, illetve a Budapest Ritmo zenei fesztivál, ami 3 napon át az Akváriumban várja a világzene rajongóit, elég intenzív, pörgős élmény, és ennek talán az ellenpólusa a másik favoritom, a Margó Irodalmi Fesztivál, ahol talán valamivel több lehetőségünk van elmélyülni egy-egy beszélgetésben vagy könyvben. Igaz, ott is van egy-két zenei különlegesség, hiszen több rendhagyó koncert is található programban.

Hány látogatóra számítotok?

Rengeteg ingyenes programmal készülünk, ahol nehezen lehet pontos látogatószámot megállapítani, az biztos, hogy sokszor tízezer ember fordul meg az eseményeinken a 17 nap alatt.

Készültök bármilyen újítással az előző évekhez képest? Mi jelentette idén a legnagyobb kihívást számotokra?

Igyekszünk minden egyes fesztivált úgy megélni, mintha az lenne a legelső, hiszen kiemelten fontos, hogy ne fásuljunk bele a munkánkba. Az idei legnagyobb kihívásnak talán azt tekinthetjük, hogy ilyen mértékben számítunk az önkéntesek, a városlakók részvételére, ami az október 12-i francia „dobozprojekt” elengedhetetlen kelléke. Ez számunkra is egy teljesen új élmény és tapasztalás lesz.

Fotó: Németh Kriszti (Egy jó kép rólad)