Íme a legjobb balatoni programok az őszre – 2019. október-november

Véget ért a nyár, de a Balaton ettől még nem zárt be: október-novemberben is számos programmal vár a magyar tenger partja. A legjobb túrák, gasztroélmények, borkóstolók, fesziválok, filmklubok és koncertek közül válogattunk nektek több tucatnyit!

Balatoni programok októberben:

A Távcső – Mozipótló Filmklub arra hivatott, hogy napjainkra már klasszikussá vált, illetve újabb, progresszív gyöngyszemeken keresztül vezesse be a téma iránt fogékonyakat a filmvilág rejtelmeibe. Az eseményen a Szládovics Levente – Hegedüs Ádám egyetemi hallgatóból előadóvá avanzsálódott filmbarát zsebkritikus duó hangolja rá az aktuális alkotásra a kedves érdeklődőket, majd a vetítéseket követően lehetőséget biztosítanak a látottak közös megvitatására és a felszín alatt rejlő tartalmak és gondolatok kollektív kibeszélésére.

Siófok egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválja, a Halfesztivál 2019. október 4-6. között kerül megrendezésre a Fő téren. Kézművesek, főzőversenyek, gyermek ügyességi játékok, gasztro kereskedők és vásár várja a látogatókat. A rendezvény ingyenes és kutyabarát!

„Szombaton Kislaki Ősz! 12 órától 20 óráig várunk Benneteket finom borokkal és ételekkel, a megszokott vidám hangulattal!

14 órától zenél Fidél Hoff! A gyerekeket szintén 14 órától a Baba-Mama Birodalom várja!”

„A Dél-Balatoni 4×4 Terepjárós Egyesület segítségével kijelöltük a verseny útvonalát, mely részben megegyezik egy, a területen tartott korábbi terepkerékpár versenyével. Az emelkedőkkel és lejtőkkel tarkított, gyönyörű szép panorámával rendelkező útvonalon egy körön körülbelül 150 méteres szintkülönbséggel lehet számolni. Ha szereted a kihívásokat, és a csodálatos természetet, akkor eljött a Te napod, a Te versenyed!”

„Színes, vidám programokkal és felejthetetlen gesztenyés finomságokkal várunk október első hétvégéjén! Idén Gasztro show keretein belül mutatják meg séfek, hogyan tudunk ízletes és gyors gesztenyés finomságot varázsolni a családi asztalra. Gesztenye vadászat a kötélpályán, rajzverseny és madárijesztő pályázat kicsiknek és nagyoknak! Szakmai előadás a gesztenyéről, nem csak kiskert tulajdonosoknak!”

10 nap. 200 km. Több mint 300 ezer lépés a Balaton körül. Végigjártuk már 2017-ben télen, a befagyott Balaton mellett. Megnéztük a tavaszi, virágos, ébredező Balatont 2018-ban. 2019-ben következzen az ezerszínű bordó-sárga-barna levelekben pompázó, szürettől zsongó ősz! A sétához bárki csatlakozhat, akár egy kisebb szakaszra, akár több napra, akár végig is.

Ezen a rendhagyó múzeumi sétán Iski Szilvia (Helikon Kastély történész-muzeológusa) sétavezetésével az elmúlt századok utazási történelme elevenedik meg a korszakok hétköznapi használati tárgyainak és utazási eszközeinek segítségével 13+1 történet idézi fel a régmúlt hétköznapok történelmét.

Kalandos esti túravetélkedő, szellemi és ügyességi feladatokkal.

Rengeteg tökös étel, tökfaragás tök jó programok és tök sok érdekesség.

XVIII. Bakonyi Barangolás 70, 40, 30, 20, 10. Az útvonal érinti a bakonybéli Szent-kútat, Kertes-kői-szurdokot, Zircet, Szépalma, arborétumot, Kőris-hegy kilátót, Barátok útját, Királykaput, Witt Lajos kilátóhelyet, Odvas-kő-barlangot, Öreg-séd-völgyet. Rajt és cél helye: Bakonybél, Erdőismereti Oktatóbázis és Kismesterségek Háza (Szent Gellért tér 9.) a Pannon Csillagda mellett.

Ilyen még nem volt, most belekóstolhatsz a Boglárka Bisztró specialitásába, a Lángosgolyóba (többféle ízben), mellé pedig garantáltan jól csúszik majd egy (néhány) pohár Újbor. Gasztronómiai és családi élmények 0-tól 100 éves korig, élőzenével. A belépés díjtalan!

A Badacsony 200 kerékpáros teljesítménytúra 2019-ben, október 13-án, huszonhat évvel a Bakony 200 első rajtja után indul útjára, hogy a Balaton-felvidék és a Keszthelyi-hegység kevésbé ismert vidékét is megismerhessék a résztvevők. Távok: 17 km; 28,5 km; 67 km; 103 km.

Ha nem vagy online, nem is létezel? A gimnazista Gergőt és barátait, azaz a Falka tagjait három dolog motiválja: a szex, a buli és hogy az ezekről készült videókat minél többen megnézzék a netes csatornájukon. A challenge-videóik idővel egyre durvábbá válnak, amikor pedig egy házibuliban Lilla a fiúbanda prédájává válik, egyetlen éjszaka alatt a feje tetejére áll a budapesti fiatalok biztosnak tűnő világa.

A közönségtalálkozó vendége lesz: a film rendezője, Hartung Attila.

„A Kishegyi Kortyok és Falatok sikerén felbuzdulva ismét meghódítjuk a Kishegyet! Főszerepben a hal és a vad, nomeg persze a Murci! Az ott működő éttermek borászatokkal, az ott működő borászatok éttermekkel karöltve várják vendégeiket egész nap. Ezen kívül vezetett gyalog és kerékpár túrákkal, kézműves vásárral, zenével, tánccal és sok meglepetéssel készülünk!”

„Süllő, koncertek, bor, őszi hangulat, Balaton, Szigliget. Minden ami kellhet!”

„Igazi kézműves termékeket keres? Meglepné barátait egy jó minőségű kézműves borral, sörrel, pálinkával? Megkóstolná a helyi termelők zöldségeit, gyümölcseit és a belőlük készített lekvárokat, szörpöket, zöldségkrémeket? Akkor látogasson el hozzánk és vásárlásával támogassa a helyi és kistérségi magyar értékeinket!”

Márta Alex (ByeAlex) szerzői estje, Demkó Mátyás klasszikus zongoraművész és Friderikusz Péter csellista kíséretében.

Idén október 19-én kerül megrendezésre Balatonfenyves-Imremajorban, “MAJORKÁN” az VI. Nagybereki Töpörtyű Fesztivál és Töpörtyűsütő Verseny, melyre sok szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt​ a rendezők.

Túra több távon (35/20/10) a Bakancsos túráim szervezésében. Rajtban reggeli, útközben frissítés, célban meleg étel!

A Balatoni Múzeum évről évre szervez játékos városismereti, városfelfedező programokat. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében idén „Rejtélyes gyűjtemény – Egy keszthelyi zsidó család megmentett öröksége” című kiállításukhoz kapcsolódóan Keszthely zsidó emlékeit, a helyi zsidósághoz köthető épített örökséget fedezhetik fel a látogatók egy séta során.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője tart közönségtalálkozót Fonyódon a Fengh Shui Galériában.

„Tokhal, harcsa, keszeg, süllő, tengeri halak…Minden, amit a víz ad, az most tányérra kerülhet a szőlőhegyen. Október van, kikötünk, partra szállunk, összegyűlünk. Így indul a Gasztrohegy 2. évada.”

Őszi teljesítménytúra 5 távon a balaton-felvidéki erdőségek, Balatonfüred környékének megismertetése céljából. Rajt és cél a Figula pincészetben!

„Tök jó programokkal várunk Benneteket az őszi szünetben is! Gyermekanimáció, halloween disco, töklámpás készítés, vízi vetélkedők.”

„Tarts velünk! Lehetőséged lesz a túrázáson és kikapcsolódáson kívül sok optimista és életvidám emberrel megismerkedni!

A természetben együtt töltött túranapot a szívélyes vendéglátás koronázza meg a Káptalantóti szívében található Sabar Borházban.

Könnyed badacsonyi gyalogtúránk után, minőségi borokat kóstolunk a Sabar Borház varázslatos hangulatú kóstolóteraszán.”

Páratlan helyszínen, a Szent György-hegy kisapáti oldalában nyitott meg a Balaton legszebb kilátással rendelkező étterme 2018 nyarán. A mediterrán stílusú vendéglátóhely ételkínálata a spanyol konyha legjavát hozza el a magyar tengerhez megidézve a klasszikus tapas bárok hangulatát. Ennek megfelelően a taberna infinito korlátlan fogyasztást biztosít a különlegességekből.

Élménybeszámolónk:

Balatoni programok novemberben:

„2019-ben ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Balatuning szervezésében a Tökös Futás – mely során egyesületünk IV, születésnapi tortáját közösen elfogyasztjuk a célba érkezést követően. A táv rövid lesz (1500 m), így a kevésbé edzettek is könnyedén teljesíteni tudják. Jelmez viselése kifejezetten ajánlott :)”

„A Nyitott Balaton programsorozat keretén belül idén is egy kis játékra invitálunk Benneteket! A kampány ideje alatt több borkereső játékot is indítunk. November 8-10. között minden nap elrejtünk egy borítékot Siófok egy bizonyos pontján (segítségért kövesd figyelemmel eseményünket illetve a Hello Siófok Facebook-oldalát).”

November második hétvégéjén a ludas ételeké a főszerep a balatonszentgyörgyi Csillagvár Múzeumban.

Újbor kóstolóval, libazsíros kenyeres, pogácsás partival köszöntik Szent Márton püspök névnapját Badacsonytomajon a templom előtti téren.

„Keszthelyt iskolavárosként szokták aposztrofálni, de akár az irodalom városa is lehetne. A 17. század első felében ugyanis a kor költői Keszthelyen gyűltek össze a mecénás, Festetics György gróf támogatásával, hogy egymás munkásságát megismerjék. Irodalmi estünkön a résztvevők megismerkedhetnek a keszthelyi kötődésű tollforgatók verseivel őszt idéző költeményeik tükrében. A vereseket válogatja, és a poéták munkásságát ismerteti Németh István Péter költő, irodalomtörténész.”

A tavaly debütált fesztivál az idei évben sem maradhat ki a rendezvények sorából. A Libadalom november 15-17. között a siófoki Fő téren várja az érdeklődőket.

Fuss a téli Balaton partján, vagyis légy ott a BSI egyik legbulisabb futóeseményén. Futhatsz félmaratont vagy maratont egy vagy több részletben (maratont csak több etapban), egyéniben vagy párban, egy nap alatt vagy két napon át!

„November 16-án újborokat kóstolni gyűlünk össze, de ez csak egy apropó a találkozásra. A közös pont Badacsony, a minőség, a terroir tisztelete, az alkotás öröme és a közös ünneplés. Így a résztvevő borászok nem csak egy újbort hoznak, hanem 2 izgalmas, régebbi tételt is.”

„Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, az iciri-piciri pedig mind megette. Novemberben legyen Ön az iciri-piciri, ugyanis a Hubertus Hof Landhotel éttermében november 18-tól 24-ig különleges vadhúsból készült ételeket kínálunk. Minden napra más ajánlattal készülnünk, érdemes mind a hetet végigkóstolni”

„Badacsony szárnyal – Szárnyasok hétvégéje – Hagyományos és nem hagyományos ételeket kerekít séfjeink szárnyaló fantáziája: csirke, pulyka, fácán, kacsa, liba, gyöngytyúk, kakas, galamb a tányéron mindenféle formában. Jól fognak esni a fogások mellé a tartalmas fehérborok!”

A Magyarországi Kárpát Egyesület és a Szent Jakab Zarándok Egyesület által rendezett teljesítménytúra. 4 különböző távot (40, 20A, 20B, 10) hirdetnek meg, melyek mindegyike érint Balaton-felvidéki tanúhegyet.

Balatonlellén egy hatalmas jégpálya nyitó bulira várnak mindenkit november 30-án szombaton a BL YachtClub & Apartmentsben.

Állandó és ismétlődő programok ősszel:

Szereted a természetet, a Balaton-felvidéket és a finom borokat? A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület hat éve szervez vezetett, bakancsos túrákat a Badacsony régióban. A kirándulni vágyók számos lehetőség közül válogathatnak. Legyen az madarász, holdfény, kilátó vagy tanösvény túra.

A Balaton-felvidék legnépszerűbb termelői piaca minden vasárnap vár bennünket Káptalantótiban. A kézműves ételkülönlegességek, régiségek és helyi gazdaságokból származó termények mellett itt még könyvárusokkal is találkozhatunk, de ha vásárolni épp nem is szeretnénk, a hangulatért mindenképp érdemes kilátogatni.

A Veszprémi Állatkert festői szépségű Fejes-völgyében olyan hagyományos állatkerti állatok láthatók, mint az egzotikus élőhelyről származó nagymacskák, a hatalmas méretű kamcsatkai medvék, de érdekességek is, mint például a játékos madagaszkári félmajmok; illetve itt található a kisgyermekes családok között hatalmas népszerűségnek örvendő Kölyökdzsungel játszóház és terrárium.

Az felső, Gulya-dombi részen terül el az Afrika-szavanna kifutó, mely otthont ad a szélesszájú orrszarvúcsaládnak, illetve a szavanna más jellegzetes állatainak is. Az Állatkert fennállása óta először zsiráfokkal is találkozhatunk a télen-nyáron látogatható Afrika házban, jó időben pedig a szavanna kifutón. A kifutó szomszédságában épült fel az Európában is egyedülálló komplexum, a Majomvilág.