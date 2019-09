5 programot ajánlunk az őszi Design Hétre

Érdekel a design jelene, jövője? A 2019-ben fennállása 16. évfordulóját ünneplő a Design Hét Budapesten idén több mint 150 programmal várnak. Az eseménysorozat október 4 és 13 között kerül megrendezésre a főváros mellett több vidéki nagyvárosban, nagy hangsúlyt fektetve a design gazdasági jelentőségére. Regisztrálj a programokra minél előbb, mert a résztvevők száma limitált!



A BALINTSARA esküvői ruha márkát 2010-ben a névadó tervező alapította. A ruhadarabok megálmodásakor az a cél vezérli, hogy a menyasszony minél különlegesebbnek érezze magát élete egyik legemlékezetesebb napján. A Design Hét Budapest alkalmával nem mindennapi lehetőséget ajánl: betekintést enged a bohém, egyedi tervezésű ruhák megszületésének folyamatába. A márka nagyon fontosnak tartja a hagyományok és régi dolgok tiszteletét, és arra buzdít, hogy minden minőségi dolognak igyekezzünk helyet találni modern világunkban. Éppen ezért az újrahasznosítás, a környezettudatosság, valamint az érzelmek találkozása jellemzi a kollekciókat. Találkozz a tervezővel, less be a kulisszák mögé! Ha szeretnél részt venni az alkalmon, itt regisztrálj: info@balintsara.com.

1027 Budapest, Jurányi utca 1-3. (Jurányi Alkotóház)

A Design is Everyday projekt a design szerepét emeli ki egy ötlet megszületésétől a termék piacon történő terjesztéséig. A megvalósuláson keresztül bemutatja, hogyan hoznak létre ezek a folyamatok új és innovatív együttműködési formákat az egyik legnagyobb alkotó- és termelőerővel rendelkező európai régió, az olaszországi Emilia-Romagna különböző szakterületeinek képviselői között. A kiállítás központi témája a mindennapi élet és annak az emberi egészséghez fűződő viszonya. A kilenc kiállításra kerülő tárgyon és projekten keresztül jól megfigyelhető, hogy manapság a design egyre inkább az emberi élettel és az egészséggel kapcsolatos ágazatok szolgálatában áll. A tárlat Emilia-Romagna tartomány és a budapesti Olasz Kultúrintézet támogatásával valósult meg. Kiállításmegnyitó: 2019. 10. 09., 18.00 óra.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8.

Október 5-én és 12-én a VII. kerület belsőépítészeti szemmel is izgalmas helyszíneire kalauzol a Kávézó Budapest Design Túra, mely során végigjárhatod a városrész kihagyhatatlan trendkávézóit. Megnézheted Kovács Margit az art deco világát idéző kerámiaoszlopait a régi Híradó moziban, megtudhatod, hol volt egykor kenyeresfiú József Attila és melyik kávézóban volt törzsvendég Szerb Antal, Rejtő Jenő, Karinthy Frigyes és József Attila. A séta résztvevői benéznek továbbá egy könyvkiadó lélegzetelállítóan izgalmas kávézójába és egy dizájnboltból kávézóvá avanzsált baráti találkozóhelyre, ahol klasszikus milánói kávét mérnek. A túrát, amelyet a Lakáskultúra magazin főszerkesztője, Fazekas Kira vezet, stílusosan egy kávéval zárja a társaság a hazai dizájnélet egyik meghatározó helyszínén: a Solinfo vállalkozás „előszobájában”, a Solinfo Caféban, ami amellett, hogy egy élményalapú bemutatótér, egyben Tom Dixon Showroom és kávézó is.

Egy jól funkcionáló tárgy a mindennapi tevékenységeket is megkönnyíti – ez az irányelv vezérli a dán tervezőt, aki legújabb kollekciójával érkezik Budapestre. A több mint 100 éves múltra visszatekintő Eva Solo termékei a mindennapokban is használható, kimagasló design jeles képviselői. Vallja, a főzés lehet öröm, főleg ha azt minőségi eszközökkel tesszük. A flow élményében észre sem vesszük az idő múlását és az eredmény is sokkal finomabb lesz. Ha hitetlenkedsz, vagy csak simán érdekel, hogyan válik a főzés valódi élménnyé, október 9-én délután 5-től a Mobili Mania Design Bútorstúdióban a helyed! A részvétel regisztrációhoz kötött, itt tudod megtenni: info@mobilmania.hu.

Magyarország gazdaságában az autóipar és a hozzá kapcsolódó gépgyártás kiemelt szerepet játszik; ezeken a területeken egyre nagyobb hangsúlyt kap a folyamatos innováció és a kutatás-fejlesztés. A már jelen lévő nemzetközi autó- és autóalkatrész készítő cégek gyárai, telephelyei hazai szakemberek tömegének, köztük mérnököknek és designereknek adnak munkát. A magyar autóipari-ágazat jelenleg a magyar GDP 10%-át adja, valamint exportunk negyedét biztosítja. A beruházások száma növekszik, a jövőben várhatóan még több munkahelyet fognak teremteni, ami a design szempontjából is meghatározó fejlődést jelenthet. Az október 4-i rendezvény célja, hogy a látogató képet kapjon a magyar autóipar és a design kapcsolódási pontjairól, mindezt az iparág legrelevánsabb szakértőinek jelenlétében. A programot a Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj kiállításokon tett tárlatvezetés zárja.