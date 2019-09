Borfesztivállal és Pozsonyi Piknikkel indul az ősz – Hétvégi programajánló (Szeptember 5-8.)

Szomorú vagy amiatt, hogy véget ért a nyár, netán még egy-két könnycseppet is elmorzsoltál a naptárt lapozgatva? Ne aggódj, ősszel is szuper szabadtéri programok várnak rád a fővárosban, melyekből már ezen a hétvégén is kaphatsz ízelítőt!

Csütörtök (Szeptember 5.)

Szeptember 5-én újra megnyitja kapuit Európa legszebb borfesztiválja a fővárosi Várnegyedben. Az érdeklődők közel 200 borász termékeit kóstolhatják meg, de a gasztronómiai kínálat mellett négy színpadon koncerteket is hallgathatnak, többek között Antonia Vai, Hangácsi Márton, a Kiscsillag, a Peet Project és az Aurevoir jóvoltából.

A Bem Mozi csütörtök esti kínálatában a 2001-ben készült Moszkva tér című kultuszfilm is helyet kapott, mely egy épp nagykorúvá vált budapesti fiú történetét meséli el 1989 tavaszán. A főszerepben Karalyos Gábor és Balla Eszter látható.

Péntek (Szeptember 6.)

A 2005-ben berobbant Vad Fruttik koncertezik szeptember 6-án 20:10-től a Budapest Parkban. Az alternatív rockbanda legfrissebb, hatodik lemeze, a Szabad.vagy tavaly májusban látott napvilágot, melyről a Jobb lesz holnap című szerzemény hatalmas rádiós sláger lett.

Péntektől vasárnapig várja vendégeit az év legnagyobb őszi street food fesztiválja a Kincsem Parkban. A legfinomabb falatok mellett szombaton ügető-, vasárnap pedig galopp futamok színesítik a programkínálatot, de a gyerekeket is várják külön attrakciókkal.

A Bartók Béla úti Hadik szeptember 6-i utcabálján az Ivan & The Parazol repít vissza bennünket a ’70-es évek zenei világába 20 órai kezdettel. A csapat legfrissebb albumának dalai mellett a korábbi nagy slágerek is felcsendülnek majd az újabb művészeti évad indulásának alkalmából szervezett eseményen.

Szombat (Szeptember 7.)

11. születésnapját ünnepli idén a Kozma Orsi Quartet, akik szombat este az UP-ban szórakoztatják a közönséget. A három stúdiólemezzel rendelkező csapat egy különleges “Best Of” válogatással készül az estére, melyen többek között Sting és LGT feldolgozásokkal is kedveskednek a hallgatóságnak.

A Budapest Rooftop Cinema az ősz első napjaiban is várja a csillagok alatt mozizni szerető közönséget. Szeptember 7-én egy hamisítatlan romantikus vígjáték, az 1999-ben készült Sztárom a párom lesz terítéken Julia Roberts és Hugh Grant főszereplésével.

Szeptemberben indul az új színházi évad, melynek legfontosabb bemutatóiról első kézből értesülhetünk a már hagyománnyá vált újlipótvárosi Pozsonyi Pikniken. Az újpesti rakparton kedvezményes jegyeket vásárolhatunk, találkozhatunk kedvenc színészeinkkel, valamint színpadi programokat is élvezhetünk tolmácsolásukban.

Hangulatos lecsófesztiválra várnak bennünket immár 8. alkalommal a programsorozat szervezői a 22. kerületi Dunafok Szabadidőparkba. A főzéshez paradicsom és paprika rendelkezésre áll a helyszínen, így a résztvevő csapatoknak csak a bográcsról és a fűszerezésről kell gondoskodniuk.

Vasárnap (Szeptember 8.)

Vasárnap este egy hatalmas hiphop bulival zárul a KFC Street Fest a Budapest Parkban. Az ingyenes Fővárosi Rapcirkusz koncerten színpadra lép többek között az Animal Cannibals, Ganxsta Zolee, MC Kemon és a Punnany Massif két frontembere, a warm-upról pedig DJ Venom gondoskodik.

Ezen a héten is ízletes finomságokkal vár Barka Áron Chef és az ARAZ Étterem vasárnapi csomagajánlata. 12 és 15 óra között három fogás és korlátlan italfogyasztás (pezsgő, sör, bor, üdítő, víz, kávé) biztosított a helyszínen, mindössze 8400 Ft-ért.

Az ország kedvenc, a főváros legszebb részeit érintő félmaratonján egyedül, párban és trióban is teljesíthető a 21,1 km-es táv. A kevésbé edzett, de lelkes futók számára pedig a 2,3 km-es Lágymányos-kör nyújthat tökéletes – testmozgással egybekötött – kikapcsolódást.