Funzine Insider: Így töltjük a szeptembert

Szeptemberben Dávid, Sári és Évi osztják meg veletek a kedvenc szezonális programjaikat és helyeiket.

Dávid

A kedvenc helyem: Kelet Kávézó

Újbuda belvárosának egyik gyöngyszeme a Kelet kávézó. Az ajtón belépve egy üde illat elegy kerít hatalmába, amiről a pörkölt kávé és a polcokon elhelyezkedő könyvek gondoskodnak. Több ezer kötet található a kávézóban, melyeket helyben is tudunk olvasni. Ezenfelül pedig közösségi könyvmegosztóként is működik a hely, bármelyik könyv elhozható, ha viszünk cserébe magunkkal egy másikat. Kifogástalan kínálattal rendelkeznek, legyen szó kávéról, süteményről vagy az ízletes grillszendvicsről, melyek után ajánlott elfogyasztani egy pohár kézműves szörpöt.

A kedvenc programom: Horgászás

Nem könnyű kedvenc időtöltést megnevezni, de számomra a horgászat az egyik legjobb módja az aktív kikapcsolódásnak. Kint a természetben, távol a város zajától, egy tópart mellett várni a kapást. Általában barátokkal járok horgászni, így alkalom nyílik kellemes beszélgetéseket is lefolytatni a nyugalomban, néhány sör társaságában. Jó időben érdemes éjszakára is maradni, hogy a napkelte és a napnyugta mellett a csillagos égbolt alatt is tölthessünk időt. A Pilis lábánál, Budapesttől 15-20 percre nagyszerű tavak fekszenek, a háttérben csendesen meghúzódó hegy ölelésében.

Sári

A kedvenc helyem: Gelati Budapest

Hiába köszönt be hamarosan az ősz, fagyit enni a hideg hónapokban is nagyon szeretek. Sok évvel ezelőtt fedeztem fel az Árkád legfelső szintjén az olasz különlegességeket kínáló Gelati Budapest cukrászdát, ahol hatalmas fagylaltkelyheket fogyaszthatnak a vendégek, sőt a széles választékban a pizza és a spagetti is helyet kapott, természetesen kizárólag fagyiból elkészítve. A személyes kedvencem a „Carbonara”, mely spagetti formában tálalt mogyorófagylaltot, díszítésként pedig mandulát, kesudiót és csokiforgácsot tartalmaz, de a „Wald” névre hallgató vaníliafagyi erdei gyümölcsökkel is jól tud esni, akár ebédre is!

A kedvenc programom: Mozizás

3 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy többet fogok moziba járni, mert szinte egy blockbustert sem láttam korábban, így általában hozzá sem tudtam szólni a filmes témájú beszélgetésekhez. A kitűzött célt szerencsére olyannyira jól sikerült megvalósítani, hogy ma már legalább heti egy alkalommal valamelyik Cinema Cityben töltöm az estét, sőt előfordult, hogy 5 egymást követő napon is voltam moziban! Látva a szeptemberben esedékes premierek listáját, a hónapban biztosan jegyet váltok majd Brad Pitt új filmjére, a misztikus-sci-fi-thrillerként aposztrofált Ad Astrára, de a Raoul Taburin című francia vígjáték is ígéretesnek tűnik.

Évi

A kedvenc helyem: Budapest Aréna

Szeptember 29-én újra Budapesten koncertezik az olasz opera-pop trio, és bár nem mondanám, hogy hatalmas rajongó vagyok, aki betéve ismer minden Il Volo dalt, szívesen elmennék az Arénás fellépésükre. A srácokról először 2015-ben hallottam, abban az évben szerepeltek az Eurovíziós Dalfesztiválon. A húszas éveik elején járó énekesek a Grande Amore című dallal levették a kontinenst a lábáról, és végül a 3. helyen végzett a szám. Emellett Európa szerte a rádiós lejátszási listák élére került. Az opera nem egyszerű műfaj, de az Il Volo remekül helytállt. Jártak már Magyarországon, bánkódtam is, amiért nem tudtam elmenni a koncertjükre. Szeptemberben újra itt a lehetőség!

A kedvenc programom: Reptérlátogatás

Minden érdekel, ami repüléssel kapcsolatos, és lehet, hogy furán hangzik, de mindig csodálattal nézem a repülőgépeket az égen. Egy ideje gondolkodom már rajta, hogy részt vegyek egy reptérlátogatáson, és úgy érzem, eljött az idő, nem halogathatom tovább. A reptéri idegenvezető olyan helyekre viszi a csoportokat, amelyeket az átlag utazó nem járhat be; a látogatók betekintést nyerhetnek a reptér titkaiba, és garantáltan hatalmas élményekkel távoznak. A részvételhez előzetes regisztrációra (www.repterlatogatas.hu) van szükség, és az online felületen előre ki kell választani a látogatás időpontját is.