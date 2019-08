Obamáék kedvenc nyári slágerei 2019-ben

Azt már tudjuk, ebben az évben mi volt Barack Obama kedvenc olvasmánya, most viszont arról rántjuk le a leplet, mit hallgat a volt amerikai elnök és felesége. Minket meglepett… Lássuk!

Michelle és Barack Obama lélekben már búcsúztatja a nyarat. Az évszak nem múlhat el anélkül, hogy megosszák velünk azoknak a slágereknek a listáját, amelyek a páros idei lejátszási listáit uralták. Íme Obamáék TOP 44-es dalgyűjteménye!

1. Too Good – Drake ft. Rihanna

2. I’ll Be Around – The Spinners

3. Mood 4 Eva – Beyoncé, Jay-Z, Childish Gambino ft. Oumou Sangaré

4. Burning – Maggie Rogers

5. Fade Out Lines (The Avener Rework) – The Avener & Phoebe Killdeer

6. Juice – Lizzo

7. Reelin’ In The Years – Steely Dan

8. Who’s Loving You – Terence Trent D’Arby

9. Don’t You Worry ‘Bout A Thing – Stevie Wonder

10. Joke Ting – GoldLink ft. Ari PenSmith

11. Seventeen – Sharon Van Etten

12. Doo-Wop (That Thing) – Lauryn Hill

13. 100 Yard Dash – Raphael Saadiq

14. I’ve Got You Under My Skin – Frank Sinatra

15. Best Part – Daniel Caesar ft. H.E.R.

16. Feel The Vibe – BJ the Chicago Kid ft. Anderson .Paak

17. Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

18. Drift Away – Dobie Gray

19. Hold On (Change is Comin’) – Sounds of Blackness

20. Brown Eyed Girl – Van Morrison

21. I Love You More Than You’ll Ever Know – Donny Hathaway

22. Go Gina – SZA

23. It’s A Vibe – 2 Chainz ft. Ty Dolla $ign, Trey Songz & Jhené Aiko

24. Dang! – Mac Miller ft. Anderson .Paak

25. How High the Moon – Ella Fitzgerald

26. Music – Erick Sermon ft. Marvin Gaye

27. Go – The Black Keys

28. Toast – Koffee

29. Boo’d Up – Ella Mai

30. Shining – DJ Khaled ft. Beyoncé & Jay-Z

31. Con Altura – Rosalía & J Balvin ft. El Guincho

32. II B.S. – Charles Mingus

33. It’s Love – Jill Scott

34. Happy – The Rolling Stones

35. Alright – John Legend

36. Espera – Esperanza Spalding

37. 54-46 Was My Number – Toots & The Maytals

38. Get Together – The Youngbloods

39. Float – Anthony Hamilton

40. Old Town Road (Remix) – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

41. Can U Believe – Robin Thicke

42. Iron Man – Rema

43. Believe – Q-Tip ft. D’Angelo

44. Can I Kick It? – A Tribe Called Quest