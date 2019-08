Itt pihend ki a 3 napos munkahét fáradalmait! – Hétvégi programajánló (Augusztus 22-25.)

Bárcsak minden munkával töltött hét ilyen rövid lenne! Még csak tegnap tértünk vissza az augusztus 20-ai pihenőből, máris hangolódhatunk a hétvégére, például ezzel a legszuperebb fővárosi programokat tartalmazó ajánlóval!

Az Orczy-tó partján egész nyáron hamisítatlan piknik hangulatban tölthetjük az estéket, miközben ingyenes koncertek és kertmozis filmvetítések várnak ránk. Ma este Tímár Péter 1985-ben készült szatíráját tekinthetjük meg, melyet a szakma a “kelet-európai szocializmus víg végjátékaként” aposztrofált.

A tavalyi Nagyszínpad! tehetségmutató döntőse, a nemrégiben Chilét is megjárt, svéd származású énekesnő, Antonia Vai Günsberger Ákos kíséretében ad akusztikus koncertet az óbudai Esernyősben. Ha egy páratlan zenei utazásra vágysz, ott a helyed!

Vajon mit csinálnak éjszakánként az Állatkert lakói? Megtudhatod, ha 18 órától csatlakozol a kulisszák mögé is betekintést nyújtó sétához, melyen többek között az állatorvosi rendelő és a takarmánykonyha felfedezése után bebarangolhatod az akvárium közönség számára láthatatlan részeit is.

A Monopoly az egyetlen társas, amit ismersz, de szívesen tágítanád a látókörödet akár 8-10 új játék kipróbálásával? Akkor a Ráday Gémklubban megrendezett Kezdők napját pont neked találták ki! Itt ugyanis szakavatott játékmesterek segítségével barátkozhatsz a nagy közönségkedvencekkel, míg az este végére igazi Dobble-, vagy Fedőnevek szakértővé nem válsz.

Csütörtök este 9-től a Bem Mozi egy igazi kultuszfilmet, a Robotzsarut tűzi műsorára. A Peter Weller főszereplésével készült alkotásban Alex Murphy rendőrtisztet a legújabb technológiák segítségével mentik meg a halál torkából, így hamarosan egy félig robot, félig ember üldözheti majd a bűnözőket Detroit utcáin.

Pénteken kezdődik az Allee bevásárlóközpont szomszédságában, a Gasztrosétányon megrendezésre kerülő Nagy Budapesti Fagylalt Ünnep, melyen a világ minden tájáról érkezett finomságok kóstolhatók majd a legnevesebb hazai cukrászdák és fagylaltkészítő műhelyek standjainál. A kínálatból nem maradhat ki a fagyival töltött kürtőskalács és a rántott fagyi sem!

Az üstökösként berobbant szabadszájú hiphop sztár, Krúbi első önálló Parkos koncertjén a műfaj legcoolabb képviselőit szólítja színpadra Dé:Nash, Saiid, Mikee Mykanic, Kapitány Máté és Lil Frakk személyében, hogy egyesített erővel védjék meg a Rapgalaxist.

Az újonnan megnyílt Hétkert minden pénteken ízletes pizzákkal és hűsítő italokkal várja a Belváros szívébe a hétköznapok nyüzsgéséből kiszakadni kívánó látogatóit, akik szeretnék a hétvégét egy a teraszról megcsodált naplementével indítani.

A tizenkilenc éves katalán zenész, Rita Payés édesanyjával készített legfrissebb albumát mutatja be a magyar közönségnek péntek este a BMC színpadán. A repertoárban tradicionális katalán altatódalok, bossa nova különlegességek és fadók is helyet kaptak.

2019 nyarán a Corvin Club hagyományos elektronikus zenei bulisorozata a HERZ a Batthyány térnél horgonyzó Trip Hajóra költözik. A következő party augusztus 23-án, pénteken lesz, melyre a belépés ezúttal is ingyenes.

A Zságer Balázs nevével fémjelzett Žagar formáció a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon ad nagyszabású koncertet péntek este. Az Electric Rituals című, vizualitásában is monumentális show olyan vendégművészekkel kápráztatja majd el a hallgatóságot, mint Barabás Lőrinc, Ibro Fall, Bakai Márton, Gozlán Fatima, illetve Bukky.

A budapesti Árkád legújabb kezdeményezése, a tetőn működő autósmozi továbbra is nyitva áll a filmek szerelmesei előtt. Ha tökéletes szombat esti programot keresel, megtaláltad, hiszen 18 órától A hihetetlen család, 20:30-tól pedig a Legenda vagyok kerül itt levetítésre.

A 11. kerületi Bikás Parkban az egész hétvége a hamburgerekről, a sörről és a blues zenéről szól. A street food fesztiválon különleges ízek, kézműves termékek és a legnagyobb kedvencek várnak, a jó hangulatról pedig többek között a Takáts Tamás Blues Band, Gál Csaba Boogie és az Ask The Dust zenekar gondoskodik.

Augusztus 24-én a Barba Negra Trackben lép fel a világhírű magyar “pirate punk” zenekar, a Paddy and the Rats. A srácok vendégül látják a “friendly folk punk” berkeiben tevékenykedő Crazy Roguest is, így minden bizonnyal emlékezetes este elé néznek a rajongók.

A Ludwig Múzeum kiállításán ezúttal a kurátorok tárlatvezetése keretében ismerkedhetünk meg a Bauhaus szemlélettel. A különleges – kulcsszó alapú – elrendezésnek köszönhetően az érdeklődők tökéletes rálátást kapnak a Bauhaus kutatási területei között megfigyelhető szoros összefüggésre.

Rendkívül családi napon búcsúztathatjuk a nyarat a belvárosi Komplexben, ahol a hamarosan bezáró Az Inkák Aranya című kiállítás megtekintése mellett a legkisebbek kézműves foglalkozásokon, és popcorn-, illetve vattacukor készítő tanfolyamon is részt vehetnek.

A 15. születésnapját ünneplő Anna and the Barbies veszi birtokba a Budapest Park színpadát szombat este. Az extremitás nagymesterei a megszokottnál is több meglepetéssel készülnek az estére, melyen a tavalyi Nagyszínpad! győztes csapatának frontembere, Apey is zenél akusztikus formában.