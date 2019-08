2. évadot kap a The Haunting of Hill House

A Netflix horrorsorozatának első évada 2018-ban került képernyőre, és azt emberek falták, mint egy jó könyvet. És ha már ilyen sikeres volt (8,7 ponton áll az IMDb-n, és maga Stephen King is zseniális alkotásnak nevezte), a készítők emelték a tétet, és összedobtak egy – állításuk szerit – még jobb, még félelmetesebb második évadot.

Mielőtt elárulnánk, mit lehet tudni a folytatásáról, utazzunk vissza 2018-ba, és éljük újra az első évad történéseit!

A 10 részes sorozat Shirley Jackson írónő legendás, 1959-ben íródott regénye alapján készült, és betekintést enged a Crain család titkokkal és haraggal átitatott kapcsolataiba, elfeledni vágyott, szörnyű emlékeibe. Az egymástól minél távolabbra vágyó testvéreket tragikus történés hozza újra össze, ezért kénytelenek maguk mögött hagyni az ellenségeskedést, és visszatérni oda, ahol minden gondjuk elkezdődött: a kísértet járta házba, ahol gyermekként éltek.

Mit tartogat a második, The Haunting of Bly Manor c. évad?

A készítő Mike Flanagan most Henry James 1898-as novellájához, a The Turn of Screw c. könyvhöz nyúl és azt ígéri, hihetetlenül félelmetes lesz. A sztori nem az első évad történésein alapul; egy fiatal, két gyermeket nevelő kormányzó életéről szól, aki rájön, hogy hívatlan vendégekkel osztozik az otthonán. Flanagan az író több szellemtörténetéből gyúr egyet, így próbál valamennyire ragaszkodni a kerethez, amit az első évadnál sikeresen megteremtett.

Nem csak a “keret” lesz ugyanaz, néhány szereplő is visszatér az első évadból. Szerepet kapott Victoria Pedretti (Nell), Oliver Jackson-Cohen (Luke), Henry Thomas (Hugh Crain), és még ki tudja, kik. Carla Gugino (Olivie Crain) is utalt rá, hogy esetleg feltűnik majd a folytatásban, de ezt egyelőre nem erősítették be.

A második évadot 2020-ra várhatjuk, csak bírjuk ki addig!