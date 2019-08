Mennyei ízek, egészséges alternatívák: 5+1 hely a fővárosban

A speciális diéták trendinek számítanak manapság, sokak számára mégsem választás, hanem kényszer a váltás. Jó hírünk van: bármi legyen a háttérben megbúvó ok, Budapesten a bőség zavarával találod szemben magad, és nincs olyan szigorú étkezési “szabály”, amire ne lenne megannyi opció. Jártál már az alábbi helyeken? Ha még nem, itt az ideje!



A Kálvin tértől az Astoria felé haladva biztosan nem sétálsz el a VegaCity mellett úgy, hogy ne vennéd észre. Az étterem folyamatosan megújuló menüajánlatokkal várja az ebédre vadászókat, de egy kiadós, egészséges reggelire is beülhetsz hozzájuk. A választék lenyűgöző: a nagy odafigyeléssel elkészített meleg ételeken kívül finom burgerek, glutén- és cukormentes desszertek, szendvicsek, és frissen facsart gyümölcslevek, smoothie-k közül lehet kiszemelni a legszimpatikusabbat. Mi több, az étterem mellett üzemelő BioABC és Vitamin ABC boltokban egészséges hozzávalókat szerezhetsz be otthoni főzőcskézéshez. Csekkold a VegaCity heti ajánlatát, és tedd próbára őket akár vegán vagy, akár nem. Tipp: próbáld ki a Gandaburit!

A nyár fagyi nélkül nem lenne az igazi, és könnyű vele túlzásba esni, pedig a fagyos-krémes desszert általában nem szerepel az egészséges, diétás ételek listáján. Persze ha a hideg Nyalat paleo, vegán, valamint cukor- szója-, glutén- és tejfehérjementes finomságairól van szó, aggodalomra semmi ok! A termékpalettában joghurt és sütemények is szerepelnek, melyek mindegyikét 100%-ban természetes összetevőkből alkottak meg. Az egészséges portékákat országszerte több mint 200 üzletben szerezheted be (a listát megtalálod a hideg Nyalat weboldalán), köztük bio és diétás boltokban, cukrászdákban, kávézókban és éttermekben. Fesztiválozók, ti a Szigeten is kipróbálhatjátok a paleo és vegán fagylaltokat; 16 ízben lesznek fellelhetőek az Audi bárban!

Mitől lehet igazán emlékezetes egy húsmentes burger? Nem tudnánk pontosan megmondani, de mekkora szerencse, hogy nem is kell! Megelégszünk a ténnyel, hogy az Istvánffi Veggie Burger csapatának birtokában van a titok. Az összetevők mindegyike növényi, a bucik, amelyekhez háromféle zöldségpogácsából (zabpehely, búza, gomba) lehet választani, mindig frissek és puhák, és 5 jobbnál jobb opció áll a vendégek rendelkezésére szimpla és dupla verzióban is. Némelyiket isteni mandulaszósszal öntik nyakon, más változatokban az Istvánffi szósz vagy BBQ dobja fel az izgalmas ízkavalkádot. Kérd menüben, egy pohár cukor- és adalékanyag mentes, 100%-os gyümölcslével, és sült burgonyával! Mi visszatérő vendégek vagyunk!

A húsmentes burgereket nem csak a vegánok és vegetáriánusok fogyaszthatják nagy elánnal, és erre rögtön rá fogsz jönni, amint megkóstolsz egyet. Persze nem mindegy, hogy hol, hiszen bizonyos vendéglátóhelyen még abban a hitben élnek, hogy a vegaburgert csak az különbözteti meg húsos társától, hogy kiveszik belőle a húst, és kész. Semmi csavar, semmi plusz. A Las Vegan’s csapata homlokegyenest ellentétes nézetet vall, és garantáljuk, hogy zöldségekkel tömött ételeik után mind a 10 ujjadat megnyalod. Kreatív, színes, jól összerakott burgerekről van szó, amelyekbe algás-cukkinis, vegán grillsajtos, grillezett szejtános, gombás, vagy répás zöldségpogácsa kerül. Kérheted menüben, steak vagy édesburgonyával, továbbá friss smoothie-val és vegán nuggettel.

Tavaly nyitotta meg Kálvin téri egységét a Matrjoska Kroshka nevű vegán bisztró, épp a FUNZINE irodájával átellenben. Ha arra jársz, jó ha tudod: egészséges és büntetlenül fogyasztható fogásaik akkor is elvarázsolják az ízlelőbimbóidat, ha általában nem mellőzöd a húst az étrendedből. Magas minőségű hozzávalókkal dolgoznak, mindenféle adalékanyagtól, színezéktől, és tartósítószertől mentesen. A pogácsák és a bucik (kérésre gluténmentes és teljes kiőrlésű változat is a vendégek rendelkezésére áll) frissen készülnek az étteremben. Páratlanul finom levesek, minden földi jóval megtöltött pelmeni, valamint vegán burgerek mellett észbontó desszertek csábítanak kóstlásra a Baross utcában.