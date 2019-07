Jógázz szombaton a Szabadság hídon!

Július 27-én páratlan helyszínen és garantáltan szuper társaságban jógázhatsz a fővárosban.

A mindennapok rohanásában sokszor észre sem vesszük a minket körülvevő csodákat, és gyakran úgy érezzük, eltávolodtunk önmagunktól. A jóga azonban hatásos gyógymód lehet a fent említett “tünetek” kezelésére, ugyanis gyakorlása segít felfedezni önmagunkat, miközben megértjük, hogy egy nagyobb rendszer természetes részei vagyunk.

Szombaton mindezt ráadásul a lezárt Szabadság hídon tapasztalhatjuk meg, a Flow to the People, Petraflow és a The Bridge Magyarország növényi ital-forgalmazó csapatának köszönhetően, a Yoga is The Bridge névre keresztelt kezdeményezésben. A gyakorlást az esemény eredeti ötletadója, Demeter Zita valamint Petraflow közösen vezeti, de több más tanár is közreműködik a programban.

Jógázás után a résztvevőket ingyenes brunch várja majd a The Bridge Magyarország és a Hester’s Life természetes alapanyagokból készült termékeiből, illetve a műanyagmentes július jegyében egy öko-pakkot is hazavihetnek ajándékba.

A programról bővebb információt a Facebook eseményben találsz.