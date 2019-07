Szuper hír a kutyásoknak: Keszthelyen egyedülálló kutyás park és strand nyílik

A kutyabarát filozófia terjedése a hazai turizmusban is egyre nagyobb jelentőséggel bír. Nem véletlen, hiszenhazánkban megközelítőleg 3 millió embert érint a kutyatartás (Medián kutatás, 2018 szeptember). Éppen ezért különösen fontos, hogy a turisztikai szektorban az egyre növekvő kereslet és igények kiszolgálása érdekében fejlődés induljon meg.

A szolgáltató szektor mellett már több település, köztük Keszthely is felismerte a kutyabarát turizmus jelentőségét, ahol kiemelkedő turisztikai attrakcióként hamarosan egyedülálló kutyás park és strand nyílik. Jelenleg önkormányzat által működtetett kutyás fürdőhely csak Fonyódon, Balatonföldváron és Tiszafüreden van. Keszthely képviselő-testületének határozata alapján 2020 májusában nyitja meg kapuit a Keszthelyi Kutyás Park és Strand, ami egész évben különböző programokkal várja majd a kutyával érkezőket.

A Kutyás Park és Strand üzemelése

A nyári szezonban, május 15-től szeptember 15-ig időjárástól függően lesz nyitva a park, elő- és utószezonban, valamint a téli időszakban előre meghirdetett napokon, hétvégeken is látogatható lesz a terület. A belépődíjat emberek és kutyák számára egyaránt 300 Ft-ban határozzák meg, amely teljes egészében lefogyasztható lesz a park piknikkertjében (amennyiben a piknikkert zárva lesz, úgy abban az esetben díjmentesen használható a park és a strand). Az önkormányzat által felépített WC és mosdó díjmentesen használható mindenki számára a jövőben is.

A park infrastrukturális fejlesztései ősszel indulnak el, melynek része lesz a mostani építmények, kerítés felújítása, körbekerített kutyajátszótér építése (hogy a strandolókat a kutyák ne zavarják), továbbá a partszakasz rendbetétele. Vendéglátó egység – piknikkert – is kialakításra kerül, ahol külön a kerékpárosokra is felkészülten “bringás menük” várják őket, valamint “bringás szerviz pont” is kialakításra kerül.

Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát.hu egyik alapítója a hír kapcsán így fogalmazott: