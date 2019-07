Interjú Sziládi-Kovács Tiborral, a Kutyabarát.hu egyik alapítójával

A Kutyabarát.hu ötlete 2011-ben egy badacsonyi nyaralás alkalmával fogalmazódott meg Dr. Sziládi-Kovács Hajnalka és Sziládi-Kovács Tibor fejében. Azt szerették volna, hogy menhelyről befogadott kutyájuk, Mamba minél több helyre velük tarthasson, Budapesten azonban rendszeresen falakba ütköztek. Mi változott azóta? A Naspolya Nassoldában többek között erről beszélgettünk az egyik alapítóval, Sziládi-Kovács Tiborral.

2012-ben indult a weboldalatok, amikor még nem létezett kutyabarát helyeket tömörítő site. Mi a tapasztalatotok, azóta hogyan változott az emberek és a vendéglátóhelyek hozzáállása?

2011-ben nagyon alacsony volt a vendéglátó- és szállodaiparban azoknak a száma, akik beengedték a kutyákat, kutyásokat. Eltelt 7-8 év, és óriási a fellendülés, ami nagyrészt a kutyás társadalom fejlődésének köszönhető. Változott az emberek mentalitása, egyre többen családtagként, barátként kezelik a kutyáikat. Jobban odafigyelnek az ebek egészségi állapotára, többet viszik magukkal, és kutyás szolgáltatásokat vesznek igénybe, ami az egész piacot felpörgeti.

Mit tartotok a legfontosabb küldetéseteknek?

Az egyik a szlogenünkből jön: „Együtt mindenhová”. Minden követ megmozgatunk ennek érdekében. Képviseljük a szolgáltatási szektort, azaz azokat, akik beengedik a kutyásokat. Képviseljük továbbá a kutyás társadalmat, népszerűsítjük a felelős kutyatartást, állattartást, edukáló tartalmakat adunk közre. Az állami szektorban folyamatosan lobbizunk azért, hogy az állami szerepvállalás minél hatékonyabb legyen az állattartásban, illetve az állatvédelemben.

Melyek a legfontosabb mérföldkövek a Kutyabarát.hu életében?

A kampányaink mind mérföldkövek, például az Év Kutyabarát Helye-kampány, ami 2014-ben indult. Egy évvel később jött a Kakitündér nem létezik-kampányunk, majd a Kutyabarát Balaton (2017), és 2018-ban adtunk ki először nyomtatott magazint, amit 2017-ben Kutyabarát Balaton Élménykalauzhoz készült nyomtatott térkép előzött meg.

Világviszonylatban hol vagyunk mi, magyarok?

Nehéz ezt megmondani, mert van, amiben jók vagyunk, és van, amiben kevésbé. Azt gondolom, Magyarország kutyabarát nemzet minden oldalról, jó az emberek hozzáállása. Sajnos a technikai-infrastrukturális-szolgáltatói rész, legyen az akár kutyafuttatók, parkok kiépítése, még nem tart ott, mint mondjuk Nyugat-Európában. Vannak olyan országok, ahol más szolgáltatások sokkal jobban fejlődnek, például a tengerpartoknál, ahol számos kutyás strandot lehet találni. Összességében viszont úgy gondolom, európai viszonylatban jó helyen vagyunk a kutyatartás tekintetében.

Miben fejlődhetnénk?

A szolgáltatói szektor nagyon jól leköveti a változó igényeket, ezért azt mondanám, a másik oldal fejlődhetne. Az alapvető problémákon kell javítani, ilyen például a kutyagumi összeszedése és a póráz használata, ami elengedhetetlen a városban. Nemcsak miattunk, hanem a kutyánk biztonsága érdekében is tartsuk be a szabályokat. Ha a kutyás társadalom fejlődik, a többi jön vele párhuzamosan.

Mi az, ami alap, elvárható lenne egy magát kutyabarátnak nevező helytől?

Pár éve az is nagy eredmény volt, hogy egyáltalán beengedték a kutyásokat. Aztán, ahogy erősödött a kutyabarát szemlélet, a szolgáltatások spektruma is bővült. Leginkább a szállásoknál tapasztalható, náluk a kutyapléd, a kutyaágy, az etető és az itató mondhatni alapnak számít. A szállásadók ugyanakkor olyan segítséggel is tudnak szolgálni, hogy hol van a közelben állatorvos, kirándulóhely, vagy múzeum, ahová kutyával is lehet menni. Teljes turisztikai képet tudnak adni a környékről. Az éttermek esetében ez behatárolt, mert az etető-, itatótál és jutalomfalat megléte mellett csak a kedves fogadtatás marad, de azt gondolom, hogy utóbbi a legfontosabb.

Idén is volt Dog Beach Fest, amit ti szerveztetek. Mit lehet tudni erről a kezdeményezésről?

Június 29-én volt Fonyódon a kutyás strandon, ahol több programmal is vártuk az odalátogatókat. Volt szépségverseny, trükk-, és úszóverseny is. Különféle előadásokon is részt vehettek az érdeklődők, de volt kutyatréner- és kutyaiskola-bemutató, valamint beszélgetés a felelős állattartásról. A fő attrakciónak most is a kutyás pancsolás bizonyult a Balatonban.

Volt bármilyen rossz tapasztalatotok az oldal indulása óta?

A működésünk ideje alatt ritkán, de előfordult, hogy 1-1 hely azt kérte tőlünk, ne hirdessük őket kutyabarátként. A felelőtlen kutyatartói magatartás okozta rossz tapasztalatok miatt döntöttek így. Alapvetően persze még mindig a kutyások alkotják a leghálásabb vendégkört, de egy kirívó eset elrettentő lehet. Fontos tudatosítani, hogy ha kimozdulunk a kutyánkkal, még jobban oda kell figyelnünk, mert nemcsak minket ítélnek meg, hanem az egész kutyás társadalmat.

Fotók: Németh Kriszti – Egy jó kép rólad