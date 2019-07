Teljes a Bánkitó Fesztivál programja!

A városi forróság elől menekülve a Bánkitó Fesztiválon idén július 10. és 13. között ismét belevetheti magát mindenki a tó vizébe, két csobbanás közt pedig megmártózhattok majd a kortárs magyar kultúra legjavában a független zenei szcénától kezdve a képzőművészeten át a színházig! Emellett külföldi művészek is érkeznek majd a fesztiválra, többek közt a Bob Moses Kanadából, a Viagra Boys Svédországból, Saul Williams és a Sudan Archives pedig Amerikából. Magyarország legnagyobb kisfesztiválja idén is egy mindenkit érintő (és égető) társadalmi témára reflektál, a társadalmi és kulturális buborékokra. Lassan pedig teltházas a Bánkitó, így ha nem akarjátok a buborék rossz oldalán találni magatok, mindenképp szerezzétek be a belépőtök minél előbb. Június 28. péntek délig még elővételes áron lehet ezt megtenni.

Zene, zene és tánc

Az idei Bánkitó zenei felhozatalában ismét képviselteti magát a magyar független zenei szcéna minden szeglete, legyenek még csak feltörekvő bandák vagy már egészen feltörekedettek. A Bob Moses (CAN), a Viagra Boys (SWE), Saul Williams (US) és a Sudan Archives (US) mellett idén először érkezik Szabó Balázs Bandája, a Middlemist Red és a Fran Palermo rendhagyó módon közös koncertet ad, a Jazzékiel pedig 10 éves jubileumi lemezbemutatót tart majd. Németországból utazik Bánkra mindenki jövőbeni kedvenc garázsduója a Gurr. Társadalomkritikus hip-hop vonalról Krúbi és Dé:Nash húznak majd el pár ütemet, a fiatalokat pedig többek közt a Carson Coma és az ifjú generáció legüstökösebb tökbrigádja, a Siketfajd reprezentálja majd.

Mint minden évben, idén is új nevet kap az elektronikus zenei helyszín, 2019-ben a Bánkitó kabalaállata után Compó Aréna névvel folytatják, a CD-ket pedig olyanok pakolják majd, mint az izraeli Berghain-rezidens Roi Perez és az ír Tommy Holohan. Ha pedig az éjszaka közepén sem akarsz technót hallgatni, a Bánkitó új, Greatest Hits színpadán végig gitárzene szól majd, tehát aggodalomra semmi ok! Egy Sado Opera (RU) performansz azért becsúszik majd.

Persze a Bánkitó örök közönségkedvenceiről sem feledkeztek meg a szervezők, hisz nélkülük nem is lenne Bánkitó a Bánkitó. Tehát a Bohemian Betyars, a Szabó Benedek és a Galaxisok, a Csaknekedkislány és a Ricsárdgír is visszatérnek a Tóra!