8 izgalmas fesztivál a fővároson kívül

Ha nyár, akkor fesztiválok, ami nemcsak a zenei, de a színházi, irodalmi és a civil szféra megmozdulását is jelenti. Gyönyörű zöld helyeken, napsütésben, na és persze a legjobb társasággal várnak a többnapos bulik.

Bánkitó fesztivál

A nyár legmenőbb civil fesztiválja idén lufikat pukkaszt: művészekkel, színészekkel és civilekkel gondolkoznak arról, mi az, ami társadalmilag megköt és szétválaszt.

Mi az a mi, és mi az az ők. Erre a kérdésre a Bánki-tó gyönyörű fás völgyében kereshetjük a választ, Budapesttől alig egyórányira. Napközben workshopok, beszélgetések, vetítések, színházi előadások, este pedig a hazai és európai zenei színtér legizgalmasabb bandái biztosítják, hogy valami igazán jó történjen.

Bánk, július 10-13.

Fishing on Orfű

Alternatív gyökereihez visszatérve, a fesztivál idén is a ’minden más’ (mint kommersz pop) műfajból hozza a legjobb fellépőket a Pécshez közeli Orfűre: 30Y, Kiscsillag, Esti Kornél, Supernem, Ivan & The Parazol, csak néhányat említve. Napközben is a Pécs-környéki vidék adottságaihoz méltóan szórakozhat a közönség: a Hosszúlépés ’tókerülő’ Fröccstúrán, vagy a FOO Sörtúrán együtt jár a jó zene, a finom bor, a kézműves sör, a helyi ételek és az orfűi táj.

Panoráma Kemping, Orfű június 19-22.

SZIN

A popzene szó szerint legszexibb fiatal képviselői viszik SZINre a bulit: Alvaro Soler, a ’Sofia’ sármos énekese, és a Clean Bandit is a fellép a fesztiválon. A mediterrán hangulatú alföldi fővárosban az utóbbi évek legfülbemászóbb dallamaira bulizhat az ifjúság, ugyanis a hazai fellépők is szinte kizárólag a slágerlisták éléről érkeznek: Halott Pénz, Well Hello, The Biebers és még sokan mások.

Szeged, augusztus 28-31.

Alkotótábor 16

A minimál zene szerelmeseinek négynapos ünnepe, ahol az európai klubok megkerülhetetlen dj-i játszanak live szetteket, egy varázslatosan családias és várostól távoli környezetben. Az esemény népszerűségét jelzi, hogy az online bérletek a fesztiválra már most elfogytak. A pár darab nyomtatott verzióra az Aktrecordsban csaphatnak le a szemfülesek.

Bér, Virágospuszta július 25-28.

Ozora

Ha Ozora, sokaknak a transzban táncoló félmeztelen hippi képe ugrik be, de talán kevesen tudják, hogy ez Magyarország egyik legnépszerűbb fesztiválja, ahová a vendégek nagy része külföldről érkezik. Zeneileg a goa, az elektronikus, és a psytrance skálán mozogva, a fesztivál hangsúlyozottan arra az élményre épít, ami egy varázslatos, kicsit ősi, kicsit mítikus világba való utazás jelent. Ezt az is megerősíti, hogy a fesztiválra csak hetijegy váltható.

Dádpuszta, július 29 – augusztus 4.

Kolorádó

Amikor kivonul a Madách tér és a Toldi vendégköre az Adyligetbe, felhúznak pár sátrat egy nagy zöld területen, és meghívják azokat a művészeket, akik sokesetben maguk is az említett belvárosi helyszíneken szórakoznak, akkor valami olyasmit kapunk, mint a Kolorádó Fesztivál. A zenei paletta a sokhangszeres indie rocktól az electro/dance-en és az art popon át a technóig terjed. Olyan izgalmas új bandák is bemutatkoznak, mint a Los Orangutanes és a Deep Glaze. A nyár leghipszterebb megmozdulása Budapesten.

Nagykovácsi, június 19-22.

XII. Campus Fesztivál

„Dunán innen” a legnagyobb hazai fesztivál, izgalmas lineuppal. Idén ott lesz a Brains, Alan Walker, a Limp Bizkit, és az ország legjobbjaiból is sokan, például a Halott Pénz, a 30Y, a Tankcsapda, a Quimby, és Rúzsa Magdi is. Diákoknak kedvezményes a heti bérlet, Debrecen pedig, az ország egyik legpezsgőbb egyetemi városaként, méltó otthont nyújt a fesztiválnak.

Debrecen-Nagyerdő, július 17-21.

EFOTT

A magyar diákság kedvenc vizsgatemető bulija, ami sokáig vándorfesztiválként újabb és újabb helyszíneken ötvözte a régvárt vízparti nyaralás hangulatát a zenei élményekkel, több éve már azonban fixen a Velencei-tónál szürcsölhetik a fröccsöt a fiatalok, méghozzá nem akármilyen előadók mellett, a line-up egyik figyelemre méltó előadója például, a brit popdíva, Rita Ora.

Velence, július 9-15.