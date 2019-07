Divattippek az esküvőszezonra

A nyár nemcsak a vakációk és fesztiválok szezonját jelenti, hanem az esküvőkét is. Talán neked is van már több meghívásod erre az időszakra, és ilyenkor sokszor nehéz kiválasztani, mit vegyél fel, ami divatos, elegáns, nemcsak egyszer viselhető, és megállja a helyét a legforróbb napokon is. Megkérdeztük Szabó Erikát, a fashiondays.hu stílusszakértőjét, mire érdemes figyelni az alkalmi szettek kiválasztásakor, és mely divatirányzatoknak hódolhatunk a szezonban.

Szerencsére már sokat lazultak az alkalmi megjelenés szabályai, a kényelem és a praktikum végérvényesen feliratkozott a legfontosabb ruhaválasztási szempontok listájára. Az idei trendek a forró nyári hangulat jegyében születtek meg, és számos lehetőséget nyújtanak: választhatunk élénk színeket, lágy pasztelleket és a klasszikus fekete-fehérrel sem lehet hibázni. Mindenki megtalálhatja a személyiségéhez leginkább illő irányzatot a friss trendek között.

Pasztell elegancia

A lágy fagylaltszínek most nagyon divatosak és a nyári esküvők hangulatához tökéletesen illenek. Különösen trendi, ha csipkével kombinált ruhát választasz, és jó hír, hogy a lenge fazonok is hódítanak, tehát a nyár legforróbb napjain sem lesz gondod a ruhaválasztással. Válaszd a pasztell színpaletta azon árnyalatát, mely legjobban illik bőr- és hajszínedhez! Csodás rózsaszínes, barackos tónusok, levendula és orgonalilák, valamint világoskékek állnak rendelkezésedre ráadásul a mentazöld is újra hódít.

Élénk színekben

Nyári elegáns alkalmakra ideális választás egy harsány, élénk színű ruha, ami napbarnított bőrrel mutat igazán jól. Idén a pink és a piros, illetve a korall meglepő kombinációja nagyon trendi, merészebbek mindenképpen próbálják ki. Az esküvői fotókon is nagyszerűen mutat a sok színes ruhadarab!

Klasszikus fekete-fehér

Van valami a fekete-fehér színpárban, ami időtlen eleganciát sugároz. Természetesen egy nyári napon sokan nem szívesen öltöznek feketébe, a fehér pedig ugye tiltott szín az esküvői vendégek számára, azonban a két szín kombinációja telitalálat lehet. Csodás fekete-fehér mintás ruhák között válogathatunk, és egy fekete nadrág plusz mintás blúz kombináció is jó megoldás. Extra tipp: érdemes ezeket a kontrasztos szetteket élénk színű kiegészítőkkel viselni: egy piros, pink vagy sárga táska és cipő igazán megfűszerezi a megjelenést.

Csodás virágminták

A virágminták minden nyári szezon divatjában jelen vannak, természetesen mindig egy picit más formában. Idén a virágmintás maxiruhák hódítanak, lágy árnyalatokban. Egy ilyen ruha azért is nagyon jó választás, mert könnyed, kényelmes, és ha fehér alapon színes virágmintás darabot választunk, akkor a fehér színről sem kell lemondanunk.

BONUS menyasszonyoknak: újszerű menyecskeruhák

Ebben a szezonban piros ruhák egészen bő választékával örvendeztetnek meg minket a divatmárkák. Érdemes újragondolni a menyecskeruha fogalmát: választhatunk akár egy ejtett vállú lezser ruhát vagy egy tűzpiros overallt is erre az alkalomra. Ne feledjük, olyan ruha és cipő kell, amiben kényelmes lesz táncolni fél éjszakán át!