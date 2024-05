11 mesés esküvőhelyszín Budapesten és közelében a tökéletes naphoz

A tökéletes esküvő alappillére egy ideális helyszín, ezért összegyűjtöttük nektek a legcsodálatosabb helyeket Budapesten és környékén, ahol megünnepelhetitek a nagy napot.

A város tetején: Normafa Rendezvényház

A Normafa Rendezvényház modern, mégis természetközeli hangulattal várja az ifjú párt és az esküvő meghívott vendégeit a Budai-hegyekkel övezett, káprázatos Széchenyi-hegy tetején. Az egykor itt álló étterem egy nagyszabású felújítást követően 2019-ben rendezvényházként nyitotta meg újra kapuit, ahol a letisztult formavilágú, kétszintes épület mellett lounge teraszok és egy hatalmas parkosított kert is a házasulandók rendelkezésére áll. A belvárosból is könnyen megközelíthető helyszín az esemény jellegétől függően mindig új arcát mutatja, így egyedi megoldásokkal garantáltan a saját ízlésetekre szabhatjátok a mutatós teret és környezetét.

1121 Budapest, Hegyhát út 16. | Weboldal

Szerelem a szőlőskertben: Etyeki Kúria

Az Etyek-Öreghegy mesevilágában található birtok autentikus borvidéki környezettel, utánozhatatlan hangulattal várja azokat, akik „Budapest Szőlőskertjében” a főváros nyugati agglomerációjában, egy igazi földi paradicsomban ünnepelnék a nagy napot. Nemzetközi díjas boraik és pezsgőik mellett a borászatot 2022-ben „Magyarország Legszebb Borbirtokának” választották, 2023-ban pedig a „Turizmus Business Excellence” versenyben a „Legjobb vidéki rendezvényhelyszín” díjjal jutalmazták. A három különböző méretű és stílusú helyszín kialakítása, dizájnja és a természetközeliség felejthetetlen emlékeket biztosítanak. A Sváb Pince maga a vidéki romantika, tökéletes vintage és rusztikus esküvőkhöz, a főépület Panoráma terme a hatalmas üvegfelületekkel és terasszal modern hangulatot áraszt, a Pavilon pedig egy igazi bulihely a szőlőültetvények ölelésében.

2091 Etyek, Báthori utca 21. | Weboldal

Festői tópart: Nádas Pihenőpark

Ha egy filmbe illő, vízparti helyszínre vágytok, a Nádas Pihenőpark tökéletes opció, hiszen három exkluzív, természetközeli helyszín közül választhattok, amelyek akár kisebb, akár nagyobb esküvőkhöz is ideálisak. A Panoráma terem, a Tó Park terem, valamint a Csónakház helyszínein rengeteg hely áll rendelkezésre a vendégek számára, a friss növényzet, a természetes világítás és a lenyűgöző táj pedig varázslatos hangulatot teremt a nagy nap megünnepléséhez. A helyszín további előnye, hogy rengeteg privát helyszín található a vízen és a parton egyaránt, így garantált a meghittség és a tökéletes háttér a páros fotózásokhoz.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Duna-parti romantika: ÖbölHáz

Ha szívesen ötvöznétek a Duna-parti csónakházak hangulatát eleganciával és kényelemmel, tökéletes választás az ÖbölHáz, ami a Kopaszi-gáton csodálatos környezetet biztosít a felejthetetlen esküvői élményhez. A kiválóan felszerelt, bútorozott, klimatizált teremben hangulatos környezetben élvezhetitek az esküvői vacsora fogásait, de bármikor kiülhettek a zöld fűvel borított kertbe vagy akár az egyedi bájjal bíró partra is. A rugalmas, sokoldalú helyszínen lehetőségetek van megvalósítani egyedi vágyaitokat, ha pedig a házasságkötést is itt tervezitek, tökéletes választás a mesés panorámát nyújtó tetőterasz.

1117 Budapest, Kopaszi-gát 1. | Weboldal

Tengerparti hangulat: Lupa Event Hall

A Lupa Event Hallban minden adott, hogy megvalósítsátok az igazi álomesküvőtöket, hiszen a helyszínnek és lehetőségeinek köszönhetően az elegáns és romantikus esküvőtől egészen a hagyományos lakodalomig bármilyen elképzelést véghez tudtok vinni. A tágas, 160 fő befogadására alkalmas tóparti rendezvényteremből vagy a hozzá kapcsolódó teraszról is gyönyörködhettek a tóban ünneplés közben, a ceremóniát pedig akár a tóparton, a rendezvényházban vagy a stégen is megejthetitek. A Budapesttől karnyújtásnyira lévő, mesébe illő helyszín adottságainak köszönhetően fotózásra is tökéletes, és ugyan korlátozottan, de akár még az idei nyári szezonban is tudtok itt ünnepelni.

2011 Budakalász, Tó utca 1. | Weboldal

Fenséges pompa: Gödöllői Királyi Kastély

Nem igényel különösebb magyarázatot, hogy az ország legnagyobb alapterületű barokk kastélya miért is ideális esküvőhelyszín, hiszen a pompás épület, a festői park és a hely történelmi és kulturális jelentősége magáért beszél. A Gödöllői Királyi Kastély alapvetően múzeumként funkcionál, azonban nem meglepő módon a lehengerlő műemlékegyüttes különösen vonzza az elegáns, exkluzív rendezvényeket is, és maximálisan biztosítja, hogy az ifjú pár és a násznép is felejthetetlen emlékekkel távozzon. A nem mindennapi helyszínen minden garantált ahhoz, hogy a lehető legmagasabb színvonalon, a külön kéréseket szem előtt tartva valósuljon meg álmaitok nagy napja.

2100 Gödöllő Grassalkovich-kastély, 5852 hrsz. | Weboldal

Bor és elegancia: Haraszthy Pincészet

A nagy népszerűségnek örvendő Haraszthy Pincészet etyeki dombokon fekvő Matador étterme varázslatos hangulatának és intim, meghitt környezetének köszönhetően az esküvői szertartásokra, fogadásokra és a lagzikra egyaránt idilli helyszín. A csodálatos környezet mellett a kiszolgálás és a gasztronómiai élmények miatt sem kell aggódnotok, ugyanis ínyenc esküvői menük és hozzá tökéletesen illő borok teszik még emlékezetesebbé a nagy napot. A profi rendezvényszervező segítségével minden apró részletet a saját ízlésetekre szabhattok, így semmi sem áll életetek legszebb napjának útjába!

2091 Etyek, Vincellér u 44. | Weboldal

Erdei varázslat: Tündérerdő

Ha a természet lágy ölén, egy erdő szívében mondanátok ki a boldogító igent, a Hármashatár-hegy tetején egy mesébe illő helyen megtehetitek! A hatalmas területen egy meghitt erdei tisztáson, egy 300 éves szelídgesztenyefa alatt fogadhattok egymásnak örök hűséget, a vacsorát varázslatos esti fények alatt, a fák között élvezhetitek, az előkészületekhez pedig egy tájba illő erdészház áll rendelkezésetekre. A helyszínben rejlő egyik legkülönlegesebb lehetőség az éjszakai esküvői szertartás, melynek keretében egy semmihez sem fogható látványvilágban, különleges fények kíséretében köthetitek össze az életeteket.

1024 Budapest, Szépvölgyi dűlő 1. | Weboldal

Vadregényes vízpart: DODO’s Kitchen

A DODO’S Kitchen étterem Budapesten, közvetlenül a Duna partján varázslatos környezetet biztosít a nagy napra, mindössze 10-15 percre a belvárostól. A természet közelsége, a vízpart varázslatos hangulata és illata, a finom ételek és italok, valamint a profi szervezés teszik felejthetetlenné a nagy napot. Képzeljétek csak el, ahogy a lenyűgöző panorámával a háttérben mondjátok ki a boldogító igent, majd a szeretteitekkel a hatalmas panorámás vízparti teraszon ünnepeltek tovább. Az esküvő végén a vendégek az étterem mellett található négycsillagos Duna Garden Hotel egyik csodás szobájában pihenhetnek, ti pedig a Delux lakosztályban tölthetitek el a nászéjszakát. Fedezzétek fel ezt a tökéletes esküvői helyszínt!

1203 Budapest, Vízisport utca 12-18. | Weboldal

Esküvő Csodaországban: BOTANIQ Turai Kastély

Ha egy igazán exkluzív és pazar helyszínt szeretnénk a nagy napon, akkor a Budapesttől mindössze 40 percre található BOTANIQ Turai kastély az ideális választás. Az impozáns francia, loire-völgyi kastélyok stílusában épült palota falai között a meghívott vendégek mesébe illően érezhetik magukat. Az esküvőszervező csapat mindent megtesz azért, hogy a tervezéstől az ünnepi esemény végéig minden pontosan úgy történjen, ahogy azt megálmodtátok. A 60-70 fő befogadására alkalmas kastély egy igazán természetközeli esküvői helyszín, külön érdekesség pedig, hogy 1924-ben itt tartotta esküvőjét a kastély építtetőjének unokája, Schossberger Klára is. A szertartásoknak a hatalmas Kastélypark és a mesékbe illő Botanikus Kert biztosít meghitt hangulatot, míg a Bálterem ezernyi virágba borulva ünnepli az egybekelő párt. Kisebb létszámú esküvői vacsoráknak a Pálmaház nyújt méltó környezetet. Az ifjú pár az ünneplésre több helyszín közül választhatja ki a megálmodott eseményhez leginkább illőt.

2194 Tura, Park utca 37. | Weboldal

Közel a természethez: Pál-völgyi Rendezvénysátor

Az impozáns sziklafalakkal övezett, parkosított kőfejtő és az itt található sátor évek óta kedvelt helyszíne a nagyobb szabadtéri esküvőknek, hiszen annak ellenére, hogy nem kell messzire menni a városi nyüzsgéstől, egy egészen csodálatos, új világba csöppen mindenki, aki ide látogat. A hatalmas füves területen egy dobogózott rendezvénysátor várja a násznépet, így úgy élvezhetitek a nagy zöldterület adta hangulatot, hogy bármikor betérhettek a hangulatos belső térbe is. Annak köszönhetően, hogy a terület két bejárata lezárt, meghitten, szeretteitek körében élvezhetitek a bámulatos környezet adottságait.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 162. | Weboldal

