Júliusban megkezdődik a főszezon a Balatonnál, amit az idei programkínálat is kiválóan érzékeltet. Nézd csak!

Interaktív, a reneszánsz korát megidéző várjátékok keretében ismerkedhetnek meg nyáron a nagyvázsonyi vár látogatói a névadó, Kinizsi Pál történetével. Az előadások – hétfő kivételével – minden nap 11, illetve 16 órakor kezdődnek, a közönség pedig olyan korabeli tevékenységeket sajátíthat el a műsorokon, mint a bajvívás, az íjászat, vagy éppen a hordólovaglás.

Utcai művészek és zenészek lepik el Keszthely városát idén nyáron. Hétköznap esténként számos műfaj képviselője koncertezik a városban. Érkezik többek között Petruska, Kardos-Horváth János, Szabó Leslie, valamint a Roy és Ádám Trió is.

Júliusban is folytatódik a Balaton több települését összefogó Kultkikötő rendezvénysorozat. A hónapban lesz Ivan & the Parazol koncert, best of előadást mutat be a L’art pour L’art társulat , fellép Bródy János, július végén pedig még A GRUND – vígszínházi fiúzenekar is meghódítja a földvári nagyszínpadot.

The Chainsmokers, J Balvin, DJ Snake, Marshmello, Sean Paul, Jess Glynne – csak néhány név az idei Balaton Sound line-upjából, de az egyértelműen látszik, hogy 2019-ben is hatalmas buli vár ránk Zamárdiban! A világsztárok mellett természetesen a hazai zenei színtér képviselői is koncerteznek majd a Balaton partján, a pontos kínálatért keresd fel a Sound weboldalát!

Négy napon át borászok és jazzkoncertek várják Balatonbogláron a vendégeket július elején. A legfinomabb nedűket a fesztivál logójával ellátott poharakból kóstolhatjuk meg, a fellépők között pedig megtaláljuk Dés Andrást és Barabás Lőrincet is.

Különleges összművészeti fesztivál vár ránk Salföldön július első hétvégéjén. Kiállításokat, táncházat és jazzkoncerteket szerveznek a helyszínen, de más kulturális programokon is lesz lehetőség részt venni. A három nap alatt zenél majd a Gyémánt Bálint Trió, a Dresch Quartet, de Barabás Lőrinc is tiszteletét teszi a minifesztiválon.

3 nap, 5 színpad, 24 koncert – ez a KeszthelyFest! 2019-ben színpadra áll többek között a The Carbonfools, Caramel, a Magashegyi Underground, az Irie Maffia, a Bagossy Brothers Company, a The Bluebay Foxes, az Anima Sound System és a Hooligans, de lesznek gyermekprogramok és egy különleges 3D-s épületfestést is megtekinthetünk.

A környék legfinomabb boraival és kézműves ételkülönlegességekkel készülnek Veszprémben a szervezők, ahol a gasztronómiai élményeket kellemes jazzkoncertek kíséretében élvezhetjük. A zenei programok ingyenesen látogathatók! A koncertkínálatban Biga, Gereben Zita, a Ruby Harlem, a Soul Surge és Szőke Nikoletta is szerepel.

Idén nyáron is színvonalas programokat élvezhetnek Balatonlellén a látogatók. Fellépnek a Showder Klub ismert arcai, koncertezik Rúzsa Magdi, de színdarabokból sem lesz hiány, hisz láthatjuk a Hairt, A dzsungel könyvét, sőt A padlást is.

Szabadtéri előadásokkal várják csütörtöktől szombatig a színházkedvelőket a festői szépségű Tihanyban. A gyermekeket többek között A nagy ho-ho-ho-horgász és Micimackó szórakoztatja majd, a felnőtt korosztály pedig a vígjátéktól kezdve a zenés estekig találhat magának megfelelő programlehetőséget.

Éjszakába nyúlóan élvezhetjük a kellemes muzsikát és a legfinomabb borokat július 6-án a Kőröshegyi Levendulásban. A hangulatról TaraSoul zongoraművész, a Váczi Eszter & Gátos Iván duó, valamint a Szirtes Edina Mókussal kiegészült Swing á la Django gondoskodik.

Gajdos Erika Tímea Misztikus ősz a Balaton-felvidéken című regényének szakrális helyszíneit barangolhatjuk be egy tematikus séta keretében, melynek a meditáció és a borkóstoló is fontos eleme. A résztvevők száma 15 főben limitált, ezért érdemes gyorsan megejteni a regisztrációt a szervezőknek küldött emailben.

A siófoki Nagystrandon egészen augusztus 19-ig sötétedés után sem áll meg az élet, hiszen minden hétvégén koncerteken és hajnalig tartó bulikon élvezhetjük a nyári estéket közvetlenül a tóparton. Júliusban Majka, a Halott Pénz, Horváth Tamás, a Neoton Família és a Wellhello érkezik, de Sunset Pool Party és Best of 90’s & 00’s Party is színesíti a kínálatot.

Júliustól hat szombat estén láthatunk a Kálmán Imre Szabadtéri Színpadon, a fővárosi Játékszín repertoárjába tartozó színházi előadásokat. Elsőként a Legyen a feleségem! kerül bemutatásra Kovács Patrícia, Nagy Sándor és Gálvölgyi János főszereplésével.

Az idei fesztiválon is világsztárokkal találkozhatnak a Veszprémbe látogatók. A nyitókoncertet a hazánkban rendkívül népszerű Caro Emerald adja majd, de a reggae-t játszó UB40-t és Katie Meluát is hallhatjuk a négynapos programsorozaton.

A Balaton legnagyobb városában a PLÁZS koncertjei és a Játékszín előadásai mellett számos egyéb programon is részt vehetünk a nyár folyamán. Az itt nyaralókat várják a Belvárosi Zenei Estek, a Nyári Gyermekszínház, a Belvárosi Néptánc Estek, a Nyáresti Operett műsorok, sőt a New Orleans Jazz Fesztivál is Siófokon kerül megrendezésre.

Füstös ízekkel és ismert barbecue szakácsokkal találkozhatnak a Tapolcára látogatók július második hétvégéjén. Két napon keresztül mini gasztro workshopokon sajátíthatjuk el a finom falatok elkészítési technikáit, de a helyi italkülönlegességeket is lehetőségünk nyílik majd megkóstolni.

A borvidék neves pincészeteinek termékeivel ismerkedhetünk majd a Badacsony Bor7-en, miközben szuper koncerteket is hallgathatunk. Színpadra lép többek között Odett, Hajdú Klára és Szakonyi Milán, Boggie, valamint Petruska is.

Érdi Tamás zongoraművész és barátai adnak hamisítatlan nyáresti koncerteket a Balaton több településén is a Klassz a pARTon rendezvénysorozat keretein belül. A klasszikus zene kedvelői többek között hallhatják a Szent Efrém Férfikart, egy különleges operagálát, sőt a legifjabb muzsikustehetségeket is megismerhetik.

3 borász összesen 15 különlegességet mutat be a július 13-i Pancs Pikniken, ahol a látogatók a csodálatos panorámában gyönyörködve egy valódi nyári burgerkölteményt is megkóstolhatnak, sőt még birkasimogatásra is nyílik lehetőségük.

Bombaként robbant nemrég a hír, hogy az idei futamok után véget ér a népszerű repülős versenysorozat. Ha szeretnél méltó búcsút venni az eseménytől, mindenképpen látogass el Zamárdiba, ahol a magyar tenger felett 370 km/órás sebességgel száguldoznak majd a pilóták a felállított akadályok között.

Különleges helyszínen zenél a nyár folyamán az a néhány szerencsés magyar formáció, akik meghívást nyertek a Szigligeti vár színpadára. Júliusban a Magna Cum Laude, a Margaret Island, valamint Dés László lép majd fel. A koncertek szombat esténként kerülnek megrendezésre.

A város bármely pontján koncertekbe csöppenhet a látogató a Veszprémi Utcazene Fesztivál ideje alatt. A legnagyobb közönséget megmozgató formációk értékes díjakkal térhetnek majd haza a négynapos rendezvénysorozat végén, ahol a régóta működő formációkon túl friss tehetségekkel is megismerkedhetünk.

A Balaton Bár kulturális játszóterén zenél július 18-án a Zrínyi Pop Duó. A csapat egyedülálló módon ötvözi a popzene elemeit a django-jazzel és a hot club swinggel, de az ún. swing manouche hatása is érződik dalaikon.

A Pannon Várszínház előadásában tekinthető meg Alsóörsön Molnár Ferenc világhírű regényének színpadi átirata július 18-án. A klasszikus ezúttal ifjú emberek konfliktusaként szólal meg, így a drámai helyzetek még kiélezettebben jelennek meg az este folyamán.

Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye, a Kékszalag 2019-ben már 51. alkalommal kerül megrendezésre. A parton a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is számos kísérőprogram várja az érdeklődőket, akik együtt izgulhatnak majd a futam indulóiért.

A Balaton-felvidék legkedveltebb összművészeti fesztiválja a megszokott helyszíneken számos koncerttel, kiállítással, kézműves workshoppal és izgalmas előadással igyekszik gondoskodni arról, hogy minden résztvevő feltöltődve térhessen haza a 10 napos programsorozatról.

Balatonederics magántermelőinek legfinomabb borai mutatkoznak be a településen szervezett Hosszú Lépések Éjszakáján. A sötétedés utáni pincetúrát tombola is kiegészíti.

A tradicionális rendezvényen ezúttal is garantált a báli hangulat! Nem marad majd el a Szívhalászat, nagymértékben képviselteti magát a klasszikus zene, ráadásul az utolsó estén a hagyománynak megfelelően a legszebb hölgyet is megválasztják.

Immár 26. alkalommal szervezik meg Vonyarcvashegyen a Vonyarci Boros Forgatag névre keresztelt gasztrofesztivált. A kínálatban lovaskocsis menet, koncertek, gyermekprogramok, kirakodóvásár és természetesen borkóstolók is helyet kaptak.

Shakespeare Sok hűhó semmiért című darabját láthatjuk idén a 20. évfordulóját ünneplő Keszthelyi Nyári Játékokon. A főbb szereplők között Schmied Zoltán, Pokorny Lia, Sztarenki Dóra, Simon Kornél és Magyar Attila is feltűnik.

A Csukás Színház rendezésében idén is lesz Sárkányfesztivál Balatonszárszón. A gyerekek találkozhatnak Süsüvel és Csukás István más híres figuráival, de színházi előadásokon, koncerteken és filmvetítéseken is részt vehetnek.