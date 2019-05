A siófoki PLÁZS már készen áll a nyárra

Ha Balaton, akkor Siófok, ha pedig Siófok, akkor PLÁZS! A Nagystrand hatalmas, fehérhomokos partszakaszán elterülő PLÁZS minden nyáron a nyaralás alfája és omegája, hiszen mind programjaiban, mind lehetőségeiben hozza azt, amit egy tökéletes nyaralástól elvárhatunk.

Lássuk a felhozatalt!

Nappal fürdőzhetünk a habokban, napozhatunk a napozóstégen, sportolhatunk, vagy kipróbálhatjuk a PLÁZS gasztronómiai kínálatát. Este a csillagok alatt bulizhatunk a legjobb előadókra. Az erős kezdésről a májusi Nagystrand szezonnyitón többek között Király Viktor és a Magna Cum Laude és gondoskodik egy háromnapos – nem mellesleg ingyenes – szuperhétvégén május 17 és 19. között. A pünkösdi hosszú hétvégével aztán tényleg beindul az igazi szezon. A Palace hagyományos pünkösdi nyitóbuliját veszi át június 8-án – új helyszínként – a PLÁZS Aréna, de a buli előtt a Bëlga és Krúbi szövegelnek a Plázs színpadán. Június 9-én a Bikini és a Republic koncertezik az estét pedig egy Fergeteg Partyval zárhatod Dj Dominique-kal, a Kozmix-al és Korda Györgyékkel.

Június 21-én visszatér a tavaly nagy sikerrel debütált Rakonczai Piano Plázs; a romantikus dalok szerelmesei Rakonczai Imre estjén andaloghatnak a holdfényben. Június 21-től péntekenként késő este Metzker Viki pörgeti a lemezeket a Plázs Arénában. Június 22-én a Calzedonia Beach Partyján a városban lesz a Halott Pénz – a jegyek ráadásul vészesen fogynak. Utánuk az ország egyik legfelkapottabb bulisorozatán, a Necc Party-n élheted át újra a ’90-es évek zsigereinkbe égett zenei pillanatait. A Kowalsky meg a Vega legújabb albuma lemezbemutatóját viszi el június 29-én a Balaton-partra. Egy héttel később, július 6-án pedig a szöveggyáros Majka zúz a színpadon a BSW társaságában. Egy hétvégén sincs megállás, július 13-án ugyanis az Ákos turné érkezik a Plázsra. Horváth Tamás is koncertet ad a csillagok alatt: a szívtipró július 20-án várja a nagyérdeműt, majd július 27-án a Wellhello és Cloud 9+ veszi be a színpadot.

A retro rajongóinak zenél majd a Neoton július 26-án, de nekik szól majd a Balaton legnagyobb retro őrülete is, a Balatoni Retro Láz egész estés showja augusztus 17-én! Ha a szórakozás mellett a testmozgás is fontos, akkor már most véssük be a naptárba a Scitec Muscle Beach dátumát: augusztus 2-4-ig a nappali a versenyeket este féktelen bulizás követi. Szombaton például a fiatal, mégis, már milliós nézettségű klipeket maga mögött tudó Follow The Flow érkezik a Plázsra. Augusztusi programokban sem lesz hiány – a teljesség igénye nélkül – érkezik a Hősök és Fritz Kalkbrenner.

Koncertek, bulik, Balaton: minden, ami egy tökéletes nyaraláshoz szükséges. A PLÁZS már készen áll a nyárra. Ott találkozunk!

Részletekért kövesd a PLÁZS Siófok közösségi oldalait ide és ide kattintva!